“Learn & Earn” va tenuto cosi, non tradotto. COn la e commerciale

in

Binance ha lanciato il suo programma Learn & Earn, un’impresa che si sforza di accelerare l’attività degli utenti su Binance fornendo contenuti crittografici di qualità.

Questa impresa crittografica segue il lancio di Coinbase Earn – che consente agli utenti di guadagnare AMP, The Graph, SKALE e altri token attraverso il quiz crittografico.

Binance ha anche rilasciato il suo gioco Bitcoin Button a marzo per dare agli utenti la possibilità di guadagnare BTC.

Diamo un’occhiata a come gli utenti possono esplorare e sfruttare al meglio il programma Binance Learn & Earn.

Cos’è Binance Learn & Earn?

Binance ha lanciato il suo programma Learn & Earn per incoraggiare gli utenti a saperne di più sugli elementi essenziali della criptovaluta e della tecnologia blockchain.

L’iniziativa chiede agli utenti di guardare video crittografici educativi e leggere articoli.

Prenderanno quindi quiz basati su di essi per guadagnare ricompense crittografiche.

Oltre a due corsi per principianti, Binance ha attualmente corsi per:

WOO Network

Terra (LUNA)

Polkastarter (POLS)

Ankr (ANKR)

Come guadagnare con Binance Quiz

Per gli utenti che desiderano iscriversi al programma Binance Learn & Earn, devono seguire le istruzioni indicate di seguito per ricevere ulteriori ricompense crittografiche.

Visita il sito web di Binance e vai alla pagina Binance Earn and Learn.

Sfoglia l’elenco disponibile di corsi e quiz crittografici che desideri perseguire.

Seleziona il corso, segui le istruzioni menzionate e completa il corso nel tempo stabilito.

Se superi il quiz, sarai automaticamente idoneo a ricevere ricompense crittografiche.

Per riscattare il premio, fai clic solo su Account> Premi.

Tuttavia, il piccolo problema qui è che al momento della scrittura, tutti i quiz disponibili sembrano aver bruciato le ricompense disponibili. Sopra ogni quiz c’è il messaggio: “Tutte le ricompense riscattate, rimanete sintonizzati!”

Oltre a questo, la piattaforma ha anche annunciato che sta estendendo il suo programma Binance Learn & Earn e introdurrà un secondo round di quiz riguardanti i corsi di crittografia e blockchain.

Il nuovo round sarà reso disponibile in tre fasi e comporterà emozionanti ricompense crittografiche in base all’ordine di arrivo.