Piattaforme DeFi adatte ai principianti di criptovalute

Come accennato in precedenza, DeFi si riferisce alla finanza decentralizzata. La finanza decentralizzata applica la tecnologia blockchain ai concetti finanziari tradizionali e centralizzati esistenti come il prestito o il prestito. Nella finanza tradizionale (TradFi), il potere e il controllo sono concentrati all’interno di istituzioni e società arcaiche.

La DeFi, al contrario, distribuisce il potere finanziario e il controllo tra i partecipanti.

Spiegare i dettagli dietro come funziona la DeFi va oltre lo scopo di questo articolo, ma, in generale, i termini di cui sentirai parlare sono prestito, prestito, picchettamento, fornitura di liquidità / estrazione e agricoltura di rendimento. Questi sono molto probabilmente gli strumenti che utilizzerai durante la sperimentazione con la DeFi e i rendimenti che puoi generare sono probabilmente molto più alti e più accessibili rispetto ad altre strategie di reddito passivo che hai incontrato.

Cos’è una piattaforma DeFi?

Una piattaforma DeFi è un’applicazione che ha reso disponibili gli strumenti DeFi in modi user-friendly. Questi strumenti sono il prestito, il prestito, il picchettamento, la fornitura di liquidità e l’agricoltura del rendimento sopra menzionati.

Non tutti i protocolli blockchain hanno le stesse opportunità DeFi. Ad esempio, sarà difficile trovare la stessa funzionalità DeFi sulla blockchain Bitcoin come faresti sulla blockchain di Ethereum. Ethereum ha aperto le porte alla DeFi e offre ancora il maggior numero di opportunità.

Ethereum ha i suoi svantaggi, tuttavia, e le piattaforme DeFi su altre blockchain, come Binance, hanno fatto bene a migliorare l’esperienza per i nuovi arrivati.

Esistono due tipi principali di piattaforme DeFi. Il primo è noto come DEX, uno scambio decentralizzato, ed è più facile da iniziare. I DEX facilitano lo scambio o lo “scambio” di una criptovaluta con un’altra. Per offrire questo hanno anche pool di liquidità per facilitare gli swap e spesso hanno un’agricoltura di rendimento insieme allo staking.

Mentre esplori i DEX, vedrai che alcuni sono più adatti a particolari gruppi di token a seconda della blockchain su cui sono costruiti.

Il secondo tipo ha funzioni diverse rispetto a un DEX ed è più adatto al prestito e al prestito. Sono spesso chiamate piattaforme di prestito. A volte sono disponibili anche picchettamento, fornitura di liquidità e yield farming, dipende solo dalla piattaforma. Le piattaforme di prestito sono utilizzate per depositare attività al fine di utilizzarle come garanzia per i prestiti piuttosto che per lo scambio.

Ci sono scambi centralizzati, CEX, anche in DeFi. Alcuni, come Binance e Crypto.com, offrono anche strumenti DeFi. Senza ulteriori indugi, entriamo nella nostra lista di piattaforme DeFi per principianti crittografici.

Quattro piattaforme DeFi per principianti

Di seguito sono riportate quattro piattaforme relativamente semplici per bagnarsi i piedi in DeFi.

Va notato che anche le piattaforme DeFi più semplici richiedono una comprensione di base della crittografia e ci sono rischi intrinseci con l’utilizzo della DeFi (in effetti molti dei più grandi hack degli ultimi anni hanno in DeFi). Detto questo, se sei ancora interessato alla DeFi, questi quattro prodotti rappresentano solidi punti di ingresso:

PancakeSwap

PancakeSwap è un DEX costruito sulla blockchain di Binance. Non troverai prestiti e prestiti su PancakeSwap, ma ci sono molte opportunità di staking e liquidità (LP) da tenere d’occhio. Binance ha storicamente avuto costi di transazione molto bassi, rendendo questa piattaforma DeFi indulgente e fertile.

SushiSwap

SushiSwap è un DEX unico in quanto è ben integrato tra blockchain, il che lo rende abbastanza versatile. Hanno la loro suite di offerte che includono prestiti e prestiti insieme a staking e LP. L’esperienza utente su SushiSwap è simile a PancakeSwap, ma con una suite estesa di offerte da esplorare.

Anchor Protocol

Anchor Protocol è la prima e più user-friendly delle nostre piattaforme DeFi non consigliate DEX. Anchor è orgogliosa di avere l’APY più alto e più stabile, rendimento percentuale annuale, rispetto a qualsiasi altro protocollo. Vedrai alcuni APY altissimi là fuori, ma fluttuano molto. L’APY di Anchor si aggira costantemente al 20%, che è molto alto per gli standard di TradFi. Anchor è costruito sulla blockchain di Terra.

Yearn Finance

Yearn Finance è stato avviato dal “padrino” di DeFi, Andre Cronje. Viene indicato come tale, perché è stata essenzialmente la prima persona a iniziare a offrire DeFi come servizio. Noterai alcuni APY elevati sulla piattaforma di Yearn, ma il processo è meno facile da usare. Ethereum ha iniziato come il principale protocollo blockchain per Yearn, con conseguenti elevate commissioni di gas (transazione). Yearn si è espanso a molte altre blockchain tra cui Binance e Avalanche che offrono entrambe commissioni di transazione molto più economiche. Sii diligente con la tua ricerca prima di immergerti in questo.

Una raccomandazione sulla strategia DeFi

Mentre ci sono molte opportunità di fare soldi là fuori, non è necessario fare affidamento su piattaforme come quelle sopra menzionate per i tuoi interessi di reddito passivo. Molti progetti offrono funzionalità DeFi al loro interno. Controlla i token che ti interessano o che già possiedono. Se offrono staking, fornitura di liquidità o altro, allora hai l’opportunità di ottenere interessi su token in cui già credi, e spesso con meno rischi rispetto alle piattaforme esterne.

Puoi tenerli a lungo termine e anche trarre profitto dal tuo interesse lungo la strada.

Indipendentemente da ciò, dovresti sempre iniziare in piccolo e non rischiare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.

La DeFi apre un mondo di possibilità

Abbiamo esaminato l’idea fondamentale delle piattaforme DeFi e DeFi, le piattaforme DeFi più user-friendly là fuori, e alcune idee extra da tenere a mente.

Ora hai anche un’idea dei termini che probabilmente incontrerai mentre ti immergi nella DeFi. Buona fortuna per i tuoi sforzi di generazione di rendimento.