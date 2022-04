Come coniare I NFT Solana

Coniare NFT Solana è uno sforzo molto più economico rispetto a Ethereum.

Il recente annuncio di OpenSea sul supporto di Solana NFT ha preso d’assalto Internet con molti investitori che ora trovano il modo di investire la loro partecipazione in Solana NFT.

Con questo annuncio, gli utenti avranno ora l’opportunità di esplorare più blockchain su OpenSea, tra cui Solana. Questa è vista come una rete sostenibile e scalabile che alimenta molti potenziali progetti DApp e NFT.

Solana vanta anche transazioni più economiche rispetto a Ethereum, il che rende più facile per le masse creare e coniare NFT in modo semplice. Diamo un’occhiata a come gli utenti possono coniare NFT Solana in una semplice procedura passo-passo.

Come coniare Solana NFT?

Ci riferiremo al mercato SolSea nell’articolo per aiutare gli utenti a coniare NFT su Solana:

Innanzitutto, installa un portafoglio SOL-friendly come Phantom e aggiungilo alle estensioni del tuo browser.

Crea un account su Phantom inserendo le tue credenziali.

Deposita alcuni token SOL nel tuo portafoglio Phantom.

Crea un account su SolSea e collega il tuo portafoglio Phantom al tuo account SolSea.

Per iniziare a coniare NFT, vai all’opzione di raccolta NFT di SolSea e fai clic sulla scheda Crea per avviare il processo.

Inserisci i dettagli del tuo NFT inclusi i dettagli relativi al prezzo, alla biografia e alla descrizione.

Una volta completato, fai clic su Crea raccolta.

Carica il file (JPG, audio, frammenti video) che desideri convertire in NFT.

Aggiungi un titolo e una descrizione per l’NFT caricato.

Clicca su Mint NFT dopo aver inserito i dettagli pertinenti. Ti verrà richiesto di firmare la transazione per autenticarla.

Quanto costa coniare NFT su Solana?

Coniare NFT su Solana è molto più economico che coniare NFT su Ethereum. Il costo del conio di NFT Solana dipende dalle dimensioni dei file, ma riflette le tasse sul gas di SOL, che sono molto più basse rispetto alla rete Ethereum.

In una FAQ, SolSea ha dichiarato: “Un file da 150 KB sarà ‘più economico’ da coniare rispetto a un file da 20 MB, per esempio”. Si è anche collegato a un articolo che affermava che Solana è 60.000 volte più economico di Ethereum.

Le tariffe del gas alle 17:00 BST del 5 aprile, ad esempio, variavano da 0,000005 a 0,0001 SOL – o da $ 0,00065 a $ 0,0013.