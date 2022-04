Coinbase vs Cash App 2022: commissioni, funzionalità, sicurezza a confronto

Da quando Cash App, di proprietà di Square che è supportata da uno dei più famosi sostenitori di bitcoin e CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha annunciato che supporterà l’acquisto di bitcoin attraverso la loro app, Coinbase ha dovuto intensificare il suo gioco mentre il campo di gioco diventava molto più serio.

Soprattutto da quando Cash App è stata commercializzata come un luogo senza commissioni per l’acquisto di bitcoin (hanno fatto pagare uno spread e guadagnare denaro in quel modo), Coinbase ha perso una parte solida della torta per l’app di proprietà di Square.

Tuttavia, in seguito Cash App ha cambiato la loro struttura tariffaria per essere più trasparente sulle commissioni che addebitano e non sono ancora disponibili in tutti gli stati degli Stati Uniti, il che ha visto Coinbase rimanere in cima alla catena alimentare nel mondo degli scambi crittografici.

Tuttavia, questo duello merita uno sguardo e un’analisi più approfonditi, che è esattamente ciò che faremo qui. Quindi, facciamo rotolare il confronto tra Coinbase e Cash App.

Coinbase vs Cash App: informazioni generali

Coinbase è stato lanciato sul mercato nel 2012 a San Francisco, California. In qualità di società che opera negli Stati Uniti, Coinbase è tenuta a rispettare le leggi e i regolamenti statunitensi, comprese le leggi e i regolamenti statali sulla trasmissione di denaro, il Patriot Act degli Stati Uniti, il Bank Secrecy Act ed è registrata presso FinCEN come money services business.

Queste leggi e regolamenti impongono la responsabilità a Coinbase. Questo è qualcosa che potrebbe mancare ad alcuni dei loro concorrenti offshore in altri paesi con normative meno severe. È ampiamente considerato come uno dei migliori scambi crittografici sul mercato.

Cash App è un’app di pagamento peer-to-peer precedentemente nota come Square Cash. L’app consente di inviare e ricevere facilmente denaro. I clienti possono collegare l’app a un conto bancario esistente o spendere denaro direttamente da Cash App con una carta di debito dedicata.

Da gennaio 2018, i loro clienti possono acquistare bitcoin tramite l’app.

Cash App vs Coinbase: commissioni

Coinbase addebita circa il 3,99% per gli acquisti con carta di credito / debito e l’1,49% per gli acquisti con bonifico bancario.

Metodo di acquisto Commissioni Coinbase Conto bancario negli Stati Uniti 1.49%

(minimo $ 0,15) Portafoglio Coinbase (dollari USA) 1.49% Carta di credito o carta di debito 3.99%

Per quanto riguarda le commissioni bitcoin dell’app Cash 2021, non ci sono commissioni se scegli di depositare denaro dalla tua banca tramite il loro metodo di deposito standard. Se scegli istantaneo, paghi un premio dell’1,5% in commissioni.

Invio e ricezione di denaro: Gratuito per uso personale (commissione del 2,75% per la ricezione di pagamenti aziendali)

Commissioni di prelievo: Gratuito (per prelievi standard) o 1,5% (per prelievi istantanei)

Commissioni sulla carta di credito: 3%

Acquista e vendi Bitcoin: L’app Square Cash ora addebita una commissione dell’1,75% per le transazioni bitcoin, sia che si tratti di acquisto o vendita. Esistono due tipi di commissioni che l’app addebiterà. Il primo è una commissione di servizio per ogni transazione. E la seconda è una “commissione di volatilità” che si basa sulle fluttuazioni dei prezzi tra le borse negli Stati Uniti.

Limiti di acquisto

Coinbase non definisce chiaramente i limiti per i nuovi utenti sul loro sito. Invece, i limiti possono variare a seconda del paese, della verifica dell’account, della cronologia degli acquisti e dell’età dell’account. Per richiedere limiti più alti dovrai verificare la tua identità. Una volta fatto, un residente negli Stati Uniti completamente verificato può effettuare transazioni fino a $ 50.000 a settimana, mentre i clienti verificati dall’UE possono avere un massimo di $ 30.000 nel loro account in qualsiasi momento. Puoi controllare i loro limiti tramite il tuo account.

Cash App ti consente di inviare fino a $ 250 in qualsiasi periodo di 7 giorni e ricevere fino a $ 1.000 entro un periodo di 30 giorni. Puoi aumentare questi limiti verificando la tua identità utilizzando il tuo nome completo, la data di nascita e le ultime 4 cifre del tuo SSN.

Puoi acquistare e depositare fino a $ 10.000 di bitcoin in qualsiasi periodo di 7 giorni mentre i limiti di prelievo di bitcoin sono $ 2.000 / giorno e $ 5.000 / settimana.

Paesi supportati

Coinbase serve clienti nei seguenti paesi:

Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Cash App non è disponibile per la comunità internazionale e funziona solo negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

Monete supportate

Attualmente, le monete elencate sulla sua interfaccia non Pro includono Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, USD Coin, XRP, Stellar, Zcash, 0x, Litecoin e il token di attenzione di base.

Puoi acquistare solo bitcoin tramite Cash App.

Metodi di deposito e prelievo

Coinbase offre 3 metodi di pagamento: carta di debito, conto bancario o bonifico bancario.

Per quanto riguarda i metodi di prelievo, hai un modo aggiuntivo per ottenere i tuoi soldi da Coinbase utilizzando PayPal.

Bitcoin o bonifico bancario – L’app Square Cash si integra con tutte le principali banche, permettendoti di trasferire denaro direttamente da e verso il tuo conto bancario. Puoi scegliere un deposito o un prelievo standard, che è gratuito e richiede fino a tre giorni, oppure addebitare un costo aggiuntivo dell’1,5% per un deposito o un prelievo istantaneo.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti di Coinbase viene gestita tramite e-mail e, nelle nostre esperienze personali, in genere abbiamo ricevuto risposte dal supporto entro 24-72 ore. Hanno anche un’ampia FAQ per domande generali.

Puoi comunicare con il loro servizio clienti tramite l’app (tocca il tuo profilo, quindi scorri verso il basso e tocca Supporto in contanti). L’app Cash non è davvero famosa per il suo supporto clienti stellare. Molti utenti si lamentano di aver disabilitato i loro account senza una ragione apparente senza alcun aiuto dell’assistenza clienti per risolvere il problema.

Fiducia e reputazione

Coinbase gode di un’eccellente reputazione e fiducia come società registrata e regolamentata con VC ben noti come investitori, team trasparente e track record immacolato (con reclami minori e aneddotici da parte dei singoli clienti).

Coinbase è una società Bitcoin con sede a San Francisco, il che significa che è tenuta a rispettare le leggi e i regolamenti statunitensi, sia a livello federale che statale. Ecco alcuni degli organismi di regolamentazione, leggi e regolamenti a cui Coinbase è conforme:

È conforme alle leggi e ai regolamenti statali sulla trasmissione di denaro.

È conforme al Patriot Act degli Stati Uniti.

È conforme alla legge sul segreto bancario.

È registrato presso FinCEN come Money Services Business.

Cash App è concesso in licenza con licenze di trasmettitore di denaro statale.

Quando utilizzano servizi come ACH, sono governati dalle istituzioni che hanno disposizioni di vigilanza, scrittura di regole e applicazione che circondano le leggi pertinenti. Ciò includerebbe principalmente la legge sul trasferimento elettronico di fondi. L’EFTA è coperta dall’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori e dalla Commissione federale per il commercio.

Sicurezza

Coinbase separa i fondi dei clienti dai fondi operativi dell’azienda. Questi fondi dei clienti sono detenuti in conti bancari custodiali. Ciò significa che non utilizzeranno i tuoi fondi per gestire la loro attività. Affermano inoltre: “Anche se Coinbase dovesse diventare insolvente, i fondi detenuti nei conti bancari di custodia non potrebbero essere rivendicati da Coinbase o dai suoi creditori. I fondi detenuti in tali conti sarebbero restituibili ai clienti di Coinbase”.

Il 98% dei fondi di criptovaluta dei clienti sono conservati in celle frigorifere offline sicure. Queste criptovalute sono conservate su più portafogli hardware e portafogli di carta. I portafogli fisici di criptovaluta vengono quindi archiviati in caveau e cassette di sicurezza in tutto il mondo. Queste misure proteggono i fondi dei clienti dalla perdita o dal furto da parte degli hacker.

La restante parte di criptovaluta, che è memorizzata online, è completamente assicurata da un sindacato dei Lloyd’s di Londra.

L’app Cash è molto sicura in quanto utilizza misure di sicurezza all’avanguardia per prevenire la perdita di dati o fondi. Alcune delle misure includono: Blocchi di sicurezza – L’immissione del PIN, il Touch ID o la verifica face ID proteggono i pagamenti. Crittografia: la certificazione PCI-DSS di livello 1 significa che proteggono tutti i tuoi dati. Coin Storage – Il tuo saldo Bitcoin è archiviato in modo sicuro nel loro sistema offline. Disabilita in qualsiasi momento – Metti in pausa la spesa della carta istantaneamente quando la lasci da qualche parte. Notifica account: notifiche push, e-mail e di testo ti avvisano di qualsiasi utilizzo dell’account.

Altre caratteristiche

Coinbase ha visto una rapida crescita e si è ramificato in diversi settori del mondo delle criptovalute con la maggior parte dei loro nuovi servizi orientati ai clienti istituzionali. Questi nuovi servizi sono Coinbase Custody, Coinbase Prime, Coinbase Staking.

Inoltre, Coinbase ha la sua piattaforma Coinbase Pro progettata per i day-trader e il proprio portafoglio che è anche un browser Web3.0.

Cash App è principalmente orientata per le transazioni di denaro fiat, rendendole facili e istantanee tramite un’interfaccia semplificata della loro app. Gli acquisti di Bitcoin sono un servizio aggiuntivo impilato in cima a questa attività primaria.

Coinbase vs Cash App: pro e contro

Pro di Coinbase

Ottima reputazione

FDIC Assicurato

Facile da usare

Molto sicuro

Accetta carte di credito / debito

Coinbase Contro

Assistenza clienti lenta

Valute limitate disponibili

Cash App Professionisti

Servizio di pagamento gratuito (ma usano spread più elevati per fare soldi in modo da pagare efficacemente le commissioni)

Interfaccia semplice e snella e facile da configurare

Puoi ottenere una carta di debito gratuita per spendere fondi Cash App ovunque

app mobile per iOS e Android

Cash App Contro

I limiti di pagamento giornalieri sono bassi

Non così popolare come concorrenti come Venmo

Nessun pagamento internazionale, supporta solo gli Stati Uniti

Coinbase vs Cash App: verdetto finale

Quindi chi vince la battaglia tra Coinbase e Cash App?

In termini di commissioni, Cash App è più economica.

In termini di valute supportate, vittoria netta per Coinbase.

In termini di conformità normativa e licenze: entrambe sono società legittime, regolamentate e trasparenti con una reputazione consolidata.

In termini di assistenza clienti: entrambi sono di qualità simile, quindi è un pareggio.

Metodi di deposito e prelievo: Coinbase ha più opzioni, quindi è una vittoria per loro in questo criterio.

Quando si tratta di sicurezza nella battaglia Coinbase vs Cash App: entrambi sono stellari in questo aspetto della loro attività: società assicurate e regolamentate che non lasciano spazio ai loro clienti per preoccuparsi.

Caratteristiche di trading: nessuno di loro mira ad essere un luogo di trading, quindi è essenzialmente un’opzione inesistente su entrambe le piattaforme.

Reputazione complessiva: un altro legame poiché entrambi godono di una reputazione abbastanza buona nella comunità crittografica con lamentele sporadiche da parte dei singoli clienti.

Se non sei appassionato di nessuno di questi scambi, ecco un elenco di potenziali alternative: Cex.io, Coinmama, Changelly, Bitpanda, Bitfinex, Kraken, Bittrex, Bitstamp.