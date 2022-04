Pegaxy (PGX): cos’è e previsione prezzi

Sapevi che l’industria ippica globale vale oltre 300 miliardi di dollari? Immagina che questo denaro venga portato avanti nel settore dei giochi blockchain, più popolarmente noto come play-to-earn (P2E). Oltre all’enorme afflusso finanziario nei giochi blockchain, potremmo anche assistere a un settore di nicchia, ma redditizio, come l’ippica che cresce di più volte.

Sembra una situazione vantaggiosa per tutti, giusto? Sì. E questo è esattamente ciò che il team di Pegaxy sta costruendo. È un gioco P2E abbastanza nuovo che ruota attorno a un metaverso delle corse di cavalli.

Immergiamoci nell’ecosistema Pegaxy (PGX) e comprendiamo il loro progetto in dettaglio.

Cos’è il gioco Pegaxy (PGX) P2E?

Fondata nel febbraio 2021 da un team di tre persone, Pegaxy è un gioco peer-to-peer (P2P) di corse di cavalli meccaniche (P2P).

Piuttosto un boccone, ma fondamentalmente puoi correre cavalli contro altri giocatori. È costruito sulla blockchain Polygon (MATIC), una soluzione di ridimensionamento di livello 2 di Ethereum. I giocatori di Pegaxy, Pegaxians competono contro altri undici giocatori per cercare di assicurarsi le prime tre posizioni nel tentativo di guadagnare token Vigorus (VIS) – il token di utilità di Pegaxy.

Ci sono vari elementi randomizzati per ogni razza, come acqua, vento, fuoco e velocità.

Durante il gioco, si può osservare un tema ispirato alla mitologia che aggiunge unicità all’idea. Anche il nome “Pegaxy” dovrebbe derivare dal termine “Pegaso” – un mitico cavallo divino alato, secondo la mitologia greca.

I cavalli da corsa, noti come “Pega(s)”, sono gettoni non fungibili (NFT) che i giocatori possono possedere o noleggiare per partecipare alle gare. I giocatori possono sfruttare gli aggiornamenti strategici, il cibo e le abilità per migliorare le prestazioni del loro Pega.

Non solo i giocatori possono gareggiare con i loro Pega, ma possono anche noleggiarli, allevarli e venderli. Questo lo rende una piattaforma ideale per giocatori avidi, appassionati di corse di cavalli rilassati e tutti gli altri.

Dal cyberpunk al mech, il gioco ha subito diverse iterazioni di design e alla fine ha portato a ciò che i giocatori vedono oggi. Nell’ottobre 2021, 5000 Pega “fondatori” sono stati venduti in concomitanza con il lancio dell’offerta iniziale dex (IDO) della piattaforma PGX. Quasi tutti i Pega nel gioco dopo #5.000 sono stati coniati attraverso l’allevamento e possiedono quattro diversi livelli di rarità: Zan, Klin, Campona e Hoz – che è il più raro.

Cosa distingue Pegaxy nell’ecosistema di gioco Blockchain?

Con la sua idea unica di integrare un’industria ippica meno esplorata, Pegaxy sta fornendo una piattaforma per la popolazione di nicchia per crescere, divertirsi e monetizzare la propria passione. Accanto, si rivolge alle masse di gioco con il suo modello economico, le caratteristiche tecnologiche e altro ancora.

Ecco alcune delle caratteristiche uniche del gioco:

Sistema di noleggio trustless

Il sistema di noleggio Pegaxy è il primo sistema di noleggio trustless nel suo genere con un processo di noleggio e pagamento automatizzato. Pegaxy offre tre diverse opzioni di noleggio all’interno del gioco. Sono “affitto fisso”, “quota di profitto” e “affitto diretto”, ognuno con le proprie regole tra lo “studioso” (affittuario) e il “manager” (proprietario di Pega) per assicurare entrambi i benefici.

Per ogni contratto di noleggio, Pegaxy mantiene un conto di deposito a garanzia per ricevere tutti i premi e distribuirli in base alla quota di profitto del noleggio (ad esempio, 70% studiosi, 30% gestori). I contratti di noleggio possono essere creati dal gestore mentre Pegaxy funge da deposito a garanzia. Questo agisce come una grande fonte di reddito passivo per gli studiosi laboriosi disposti a monetizzare il loro tempo di gioco.

Modello Dual Token

Prendendo ispirazione da Axie Infinity, Pegaxy porta la premessa di un’economia guidata dal giocatore ad un altro livello con il suo modello a doppio token. Ha un token di governance, $PGX (Pegaxy Stone) e un token di utilità $VIS (Vigorus).

$PGX consente ai giocatori di avere un maggiore controllo, migliora l’acquisto e la vendita di funzionalità sul mercato nativo e aiuta le tasse di allevamento Pega nel gioco. $VIS trova il suo uso nell’acquisto di NFT in-game, premiando i primi 3 piazzamenti e come commissioni di allevamento Pega in-game.

Modello di crescita della gilda

Pegaxy incoraggia la formazione di gilde di gioco con una miscela di investitori, giocatori e finanziatori. Le gilde generano inclusività e collaborazione tra i loro membri che si trasforma in sforzi cooperativi come il prestito di risorse in-game, la condivisione di liquidità di attività, ecc.

Gli studiosi (membri della gilda) sono il fulcro attorno al quale ruotano le gilde. Con le gilde, i nuovi giocatori hanno un accesso più facile a determinati giochi che richiedono un enorme capitale in anticipo. Inoltre, il coinvolgimento delle gilde e dei loro beni in comune apre diverse opportunità economiche per tutti.

Dal prestito cross-chain all’avere un mercato NFT nativo, le possibilità sono infinite.

Fondatori di Pegaxy Play-to-Earn Game

Ken Pham è il CEO di Pegaxy. Ha un master in International Business ed è un team builder esperto. Ha tonnellate di esperienza di lavoro con multinazionali con sede fuori dalla Cina.

Steve Nguyen è il CTO, che guida tutti gli sforzi tecnici e ingegneristici di Pegaxy. Ha una vasta esperienza nella programmazione blockchain e nel settore dei giochi. La sua posizione attuale è Chief Technology Officer presso Appota. Appota, insieme alla sua consociata Gamota, ha una base di utenti di oltre 55 milioni in Vietnam.

Corey Wilton è il CMO di Pegaxy, che guida l’espansione e lo sviluppo a livello mondiale della comunità e della base di utenti di Pegaxy. Con sede in Australia, Corey ha oltre sette anni di esperienza nel settore del marketing digitale e del servizio clienti. Oltre a gestire i team di marketing e assistenza clienti, si occupa anche del design del marchio.

Come si gioca al gioco Pegaxy P2E?

Ecco i passaggi per giocare:

Passo 1: Acquista $MATIC e trasferiscilo sul tuo portafoglio MetaMask.

Innanzitutto, acquista $MATIC utilizzando qualsiasi CEX o DEX. Quindi, aggiungi la rete Polygon al tuo portafoglio MetaMask. Trasferisci il $MATIC sul tuo portafoglio MetaMask. Questo è necessario per scambiare con $PGX più avanti nel gameplay per acquistare o noleggiare Pega.

Passo 2: Collega la tua MetaMask a Pegaxy sulla rete Polygon.

Visita https://pegaxy.io/ e premi il pulsante “Gioca ora”. Verrai reindirizzato al marketplace pegaxy. Premi “Connetti” e quindi collega il tuo portafoglio MetaMask.

Passaggio 3: noleggia o acquista Pega

Per noleggiare un Pega, fai clic su “Noleggio” e hai una varietà di Pega tra cui scegliere. Puoi scegliere tra Pega maschio e femmina. Inoltre, hai 5 tipi di allevamento, dal fondatore al raro, tra cui scegliere. Nell’affitto, hai due opzioni, puoi pagare un canone di noleggio o condividere i profitti con i proprietari di Pega.

Per acquistare un Pega, fai clic su “Marketplace” e un assortimento di Pega ti aspetta. Dalla linea di sangue alla rarità, ci sono più filtri che puoi aggiungere prima di trovare il Pega giusto per te. In questo momento, Pegaxy ti consente di acquistare Pega utilizzando solo $USDT e $PGX.

Nota: scambia $MATIC che avevi acquistato nel passaggio 1 con $PGX di noleggiare o acquistare Pega.

Passaggio 4: inizia una partita di gara

Dopo aver noleggiato o acquistato una Pega, è tempo di correre. Clicca su ‘Racing’ e puoi vedere un elenco di gare che stanno andando in diretta sulla piattaforma Pegaxy. Scegli un Pega e fai clic su “Inizia” per trovare una corrispondenza per te contro altri 11 giocatori. Conferma la tua partecipazione firmando utilizzando MetaMask.

Passo 5: Gara!

Attualmente, tutte le gare su Pegaxy sono automatizzate e le prestazioni del tuo Pega si basano esclusivamente sulle sue statistiche e attributi. Quindi, dopo aver abbinato altri 11 giocatori, una gara di circa 2 minuti continua e puoi vedere i progressi dal vivo.

Nota: Pegaxy ha piani concreti per passare ad essere un gioco più basato sulle abilità.

Tokenomics di Pegaxy (PGX) e Vigorus (VIS)

La tokenomica fondamentalmente forte è una caratteristica di qualsiasi progetto credibile e di successo. Pegaxy presenta un doppio modello tokenomico, simile a quello del gioco P2E estremamente popolare – Axie Infinity, con $AXS e token $SLP.

$PGX — Token di governance

Il token Pegaxy Stone o $PGX è un token ERC-20 costruito sulla blockchain Polygon (MATIC). La loro offerta totale è stata limitata a 1 miliardo con l’obiettivo di catalizzare lo sviluppo del gioco, la crescita della comunità e la costruzione complessiva dell’ecosistema.

Attualmente, i token $PGX possono essere utilizzati per acquistare Pega sul mercato e pagare le tasse di riproduzione. Inoltre, due casi d’uso chiave di $PGS è che il token può essere guadagnato come parte delle ricompense del torneo in Pegaxy e può anche essere puntato.

L’allocazione dei token $PGX è la seguente: Incentivi per sviluppatori della comunità – 160M; Riserva e marketing dell’ecosistema – 300M; Squadra — 220m; Accantonamenti di liquidità — 100 milioni; # 1 Vendita privata – 100M; # 2 Vendita privata – 100m; IDO/IEO — 20M.

Nota: oltre alla fornitura di liquidità e agli sforzi di marketing, ogni token assegnato è allegato a un periodo di vesting che va da 5 a 24 mesi.

$VIS — Token di utilità

Vigorus è il token di utilità di Pegaxy. Tutte le principali attività di guadagno e spesa di Pegaxy possono essere eseguite solo utilizzando token $VIS. A differenza della maggior parte dei token di utilità, $VIS non viene mai pre-estratto dal team. Viene creato o coniato ogni volta che i giocatori finiscono tra i primi 3 di una gara. Allo stesso modo, $VIS affronta un meccanismo di combustione quando viene utilizzato per allevare Pegas.

Un rapporto equilibrato menta-brucia è stato stabilito dal team di Pegaxy consentendo all’economia di essere equa e giusta senza che la squadra eserciti il controllo completo. Non esiste un limite al numero di token $VIS disponibili su Pegaxy ed è completamente dipendente dai giocatori e dal loro viaggio di corsa. Oltre a piazzarsi tra i primi 3 nelle gare, non c’è altro modo di coniare $VIS.

Pegaxy Fabled Tokens

Oltre ai due token nativi, Pegaxy ha anche un set di token ERC-20 unici chiamati PFT – Pegaxy Fabled Tokens. Sono potenti gettoni con la possibilità di far evolvere il tuo Pega in Pega coronato. I PFT possono essere guadagnati indirizzando le persone alla piattaforma Pegaxy e facendo in modo che possiedano almeno un Pega.

Il numero di PFT è stato limitato a 4000 e i tentativi di evoluzione sono fissati a 800. Inoltre, esiste un meccanismo di combustione per i token favolosi, il che significa che l’offerta circolante diminuirà nel tempo e diventeranno più scarsi.

Roadmap di Pegaxy

Ad oggi, il team di Pegaxy ha rispettato la roadmap in modo coerente. Andando più in profondità nel 2022, diamo un’occhiata ad alcuni aggiornamenti promettenti che devono essere tenuti d’occhio.

Prima di tutto, l’uscita di ‘Crowned Pega’ e il primo evento ‘Stadium Sale’ sono i due mega-eventi che attendono tutta la community. Parallelamente, è in programma un hackathon della comunità per incentivare gli sviluppatori con ricompense per migliorare l’ecosistema Pegaxy.

Più avanti nel corso dell’anno, possiamo aspettarci l’introduzione del Tesoro comunitario con $PGX staking incorporati. Inoltre, più usi di NFT e, soprattutto, NFT interoperabili o cross-chain sono qualcosa per cui il team di Pegaxy si sta preparando.

Futuro di Pegaxy e previsione dei prezzi

Il team di sviluppo del gioco Pegaxy alla fine passerà a un gioco basato sulle abilità piuttosto che a un auto-racer. Durante le corse, i giocatori dovranno controllare manualmente il loro Pega, dando ai giocatori esperti un vantaggio.

Il loro primo approccio al gioco mobile li mantiene in buona posizione poiché la facilità di accesso continua ad essere la priorità numero 1 per la maggior parte della popolazione. Questo può essere visto nel loro gioco e nella sua continuità su iOS e Android.

Gli aggiornamenti saranno presto disponibili nelle seguenti versioni con corse 3D, attrezzature Pega in-game e corse controllate dai giocatori in cantiere. Con la sua innovazione nei sistemi di noleggio trustless, nella tecnologia on-chain e nei modelli economici equilibrati, Pegaxy è destinata a crescere di più nella comunità di gioco P2E.

Al momento della scrittura, $PGX è scambiato a $ 0,1887, dopo aver toccato brevemente un massimo di oltre $ 2,2 a dicembre 2021. Anche il concorrente più vicino di Pegaxy, Derace (DERC), è stato colpito altrettanto male, scendendo da un massimo di oltre $ 8 a $ 1,65 al momento della scrittura. Tuttavia, Pegaxy ha attirato l’attenzione sui social media e tra la comunità di gioco blockchain. E il modo in cui questo si traduce in un’azione dei prezzi dipende da come il team fornisce la roadmap e gli aggiornamenti tecnici.

Considerando la fase nascente del play-to-earn e dei giochi blockchain in generale, c’è ancora molto più spazio per la crescita per i progetti che si costruiscono in questo spazio. Se Pegaxy o Derace emergono come unico vincitore o esistono in una sana competizione, solo il tempo lo dirà. Finché Pegaxy continuerà a fornire la sua roadmap e a far crescere la sua gilda di giocatori, l’afflusso di giocatori e studiosi potrebbe probabilmente spingere il prezzo più in alto di quello che è ora.