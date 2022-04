Come acquistare Bitcoin con MoneyGram [2022]

Un giorno guarderemo tutti indietro con affetto a questi giorni di halcyon in cui possiamo ancora comprare Bitcoin con i nostri soldi fiat. I Bitcoiner di oggi tendono ad acquistare le loro criptovalute su uno scambio dopo aver trasferito denaro da un conto bancario.

Un altro modo per acquisire Bitcoin è attraverso il fiorente commercio di contanti peer-to-peer.

Con l’obiettivo di diventare un attore nel mercato, MoneyGram collabora con affermati commercianti di Bitcoin online per accelerare e mediare questi acquisti. Quindi, com’è il processo? Daremo un’occhiata al costo, alla facilità d’uso e ad altri aspetti pratici.

Cos’è MoneyGram?

Meglio conosciuto per i trasferimenti di denaro e le rimesse internazionali, ci sono oltre 350.000 agenti MoneyGram in tutto il mondo.

Puoi inviare e ricevere denaro direttamente sulla carta di debito di qualcuno o fargli ritirare il denaro di persona. Allora perché dovresti usare MoneyGram per comprare Bitcoin?

Acquistare Bitcoin con MoneyGram

I 3 modi più popolari per acquistare Bitcoin con MoneyGram sono tramite Coinme, Paxful e LocalBitcoins. Eseguono la stessa funzione di base Bitcoin on-ramp, ma ci sono differenze nel loro approccio. Ecco una breve panoramica di ciascuno –

Coinme

Co-fondatore e CEO di Coinme, Neil Bergquist è il leader spirituale del progetto. Parla di “empowerment economico” e dal 2014 porta Bitcoin alle masse a un costo sano, ovviamente. Coinme ha iniziato con i bancomat Bitcoin, quindi ha ampliato la propria rete posizionando chioschi CoinStar nei supermercati partecipanti e nei punti vendita MoneyGram.

Attualmente vantano 6.000 chioschi nei supermercati e 20.000 punti vendita MoneyGram in 44 stati. Puoi trovare la posizione del tuo armadio Kiosk sulla loro app per telefono.

Se sei abbastanza fortunato da vivere in Florida, troverai i loro chioschi in winn-Dixie, Fresco y Mas, Harveys selezionati.

Acquistare Bitcoin con Coinme su Moneygram

Scarica l’app Coinme e segui il solito esercizio. Fai clic su ACQUISTA. Seleziona l’opzione per pagare in contanti e scegli MoneyGram. Identifica la posizione CoinStar / MoneyGram più conveniente e inserisci l’importo totale dell’acquisto in US $. Conferma il tuo acquisto e sei a posto – fino al punto vendita MoneyGram scelto con il tuo telefono, ID e contanti.

Al tuo primo acquisto di Bitcoin MoneyGram da un chiosco CoinStar, ti verrà data la ricevuta con un codice di riscatto che puoi inserire al coinme.com/redeem. Ma dovrai anche fornire una foto per essere verificato da Coinme. Una volta completato questo processo, il tuo Bitcoin apparirà nel tuo portafoglio. C’è un utile video di YouTube su tutta la faccenda.

Le tasse sono un po ‘una delusione. Utilizzando i chioschi della rete CoinStar, pagherai una commissione dell’11% per l’acquisto di Bitcoin. MoneyGram addebita il 4% con una commissione di transazione fissa di $ 2,75 in cima. Rispetto alle commissioni scioccanti addebitate per le rimesse internazionali in contanti, la commissione di MoneyGram sembra abbastanza ragionevole. Tuttavia, l’11% per l’utilizzo di un chiosco CoinStar mi sembra di sgorgare.

La vendita del tuo Bitcoin non comporta commissioni dal chiosco CoinStar, ma MoneyGram addebita il 4% più la commissione di transazione di $ 2,75. Una volta che possiedi il tuo Bitcoin, puoi trasferirlo dal tuo portafoglio di applicazioni Coinme per le tariffe di rete standard.

Paxful

C’è un approccio diverso all’acquisto di Bitcoin usando Paxful, con il loro mercato peer-to-peer. La registrazione è il solito processo di e-mail e password + codice di conferma. Dovrai soddisfare le normative KYC con un documento d’identità con foto prima di poter effettuare transazioni, sia per l’acquisto che per la vendita di Bitcoin.

Una volta verificati i tuoi dati, puoi selezionare da un elenco di fornitori. Il prezzo più basso per Bitcoin era a un premio del 6% rispetto all’attuale tasso di mercato. La maggior parte offriva offerte tra il 10% e il 20% al di sopra del prezzo spot, quindi questo non è un modo economico per acquisire Bitcoin.

Ci sono valutazioni dei clienti per la reputazione e puoi vedere il loro tempo medio di liquidazione – generalmente circa 2 ore. Ho scelto un venditore che era l’11% al di sopra dell’attuale prezzo BTC e per un acquisto di $ 500, avrei ricevuto $ 445,22. Potevo comprare un minimo di $ 100, il che mi ha incuriosito.

Dato che le commissioni di rete Bitcoin sono di circa $ 23 al momento; quando ho provato a comprare $ 100 ha detto che avrei ricevuto $ 89 dollari. Questo è strano. Chi paga le tasse? Non sono riuscito a trovare risposta sul loro sito web, quindi fai attenzione e ricontrolla che l’importo che ricevi sia al netto di eventuali addebiti! La convenzione prevede che la persona che invia il Bitcoin paghi le commissioni.

Puoi scegliere MoneyGram come metodo di pagamento dal sito web di Paxful e via. Dirigiti verso il MoneyGram più vicino e una volta ricevuto il pagamento dal venditore, inizia il processo di trasferimento.

Mi piace il modo in cui puoi vedere i punti reputazione del fornitore, il tempo medio di transazione e i commenti dei clienti. Ma ancora una volta, non è economico!

LocalBitcoins

Un simile mercato Bitcoin peer-to-peer è LocalBitcoins di Helsinki, in Finlandia. Non ci sono costi per la registrazione, l’acquisto e la vendita di Bitcoin, il che è fantastico. C’è il processo di creazione dell’account standard che imposta un portafoglio per ricevere i tuoi Bitcoin. Come per tutti questi prodotti, è necessario soddisfare i criteri KYC prima di dirigersi verso il mercato.

I prezzi di LocalBitcoins erano molto più vicini al prezzo spot sulle principali borse. Il migliore che ho trovato era entro lo 0,3%, che è un premio di $ 35 su Bitcoin. Questo è davvero un buon prezzo, ma c’erano solo $ 1000 di Bitcoin disponibili per l’acquisto.

Le persone che si offrivano di acquistare Bitcoin stavano anche offrendo prezzi realistici. Lo spread tra le offerte e le offerte era in media inferiore al 3%. È molto meglio di Paxful, ma per quanto riguarda le commissioni di MoneyGram? Per inviare il pagamento al venditore pagherai come segue.

< $50.00 $5.00

Da $ 50 a $ 200,00 $ 11,50

Da $ 200,00 a $ 400,00 $ 23,50

Da $ 400,00 a $ 600,00 $ 37,00

Da $ 600,00 a $ 800,00 $ 62,00

Da $ 800,00 a $ 1.000,00 $ 78,00

Quindi, come interagisce LocalBitcoins con MoneyGram? I venditori pubblicizzano i loro metodi di pagamento preferiti. Una volta che hai inserito uno scambio con un fornitore che accetta pagamenti MoneyGram, vai al tuo ufficio locale con i dettagli del venditore ed effettui il pagamento in contanti.

Carica la ricevuta MoneyGram sul trade sul sito web LocalBitcoins e il venditore trasferisce i Bitcoin. Appariranno a breve nel tuo portafoglio LocalBitcoins e da lì puoi trasferirli dove vuoi.

Puoi vedere il numero di operazioni che il venditore ha completato, i loro punti reputazione e quanto recentemente sono stati attivi. Questi dovrebbero essere buoni indicatori su quali sono i fornitori più reattivi.

Conclusione

L’applicazione killer di acquistare Bitcoin tramite MoneyGram è semplice. È possibile utilizzare contanti. Questo apre la proprietà di Bitcoin ai non bancari e ai diseredati, ma ancora oggi, alcune banche di alto livello bloccano i pagamenti alle imprese legate a Bitcoin. Se non hai la possibilità di acquistare Bitcoin su uno scambio con una carta di debito / credito, allora questo è un modo per iniziare.

Usando MoneyGram per acquistare Bitcoin, non c’è traccia sul tuo estratto conto bancario per un coniuge cinico per cui arrabbiarsi, specialmente quando stai acquistando il tuffo – di nuovo. Sì, ci sono obblighi KYC, ma sono gli stessi di quasi tutti i Bitcoin sulla rampa in questi giorni. Il premio che paghi per l’utilizzo di queste piattaforme è per l’opportunità di pagare in contanti.

Ancora una volta, un giorno ricorderemo il denaro contante e come potremmo fare tutto ciò che volevamo con esso. Indipendentemente dalle commissioni, l’utilizzo di dollari USA per acquistare Bitcoin oggi sembra una grande opportunità che potrebbe non durare per sempre.