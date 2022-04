Metakings è una truffa?

in

Metakings è un mondo di combattimento basato sull’intelligenza artificiale in cui chiunque può guadagnare incentivi come token e NFT giocando bene e contribuendo all’ecosistema. Il combattimento, la raccolta di risorse, lo sviluppo del personaggio e la creazione di regni terrestri sono tutti disponibili per i giocatori.

Il token Metakings ($MTK), il token ufficiale del gioco, alimenterà il gioco. I personaggi di gioco possono anche essere raccolti come NFT e scambiati per token sul nostro mercato ufficiale NFT.

Per Metakings, la valuta nativa è $MTK. I giocatori possono utilizzare $MTK per coniare personaggi, mentare arene, assumere e vendere sul Metakings Marketplace e prolungare la vita dei loro personaggi. Sono disponibili un totale di 1.000.000.000 di token $MTK.

La liquidità sarà limitata e i premi di gioco saranno assegnati per un periodo di sei mesi.

@0xtanjero, un utente di Twitter, ha avviato un thread suggerendo che $MTK è uno schema di frode. L’utente afferma che il sito Web è in buone condizioni, ma non può dire lo stesso per il contratto intelligente e il suo sviluppatore.

Lo sviluppatore o il creatore del progetto ha la possibilità di ritirare $BNB dal pool del progetto; questa è la prima bandiera rossa da cui stare alla larga; il creatore di questo progetto possiede un certo numero di altre monete e gli individui hanno perso denaro a causa di questi progetti.

L’utente crede che ci possa essere la possibilità che sia la stessa persona a creare tutti questi?

Metakings (MTK) è il token dominante dell’Universo Metakings, secondo il white paper. È un token che vale BEP-20. Se i possessori di MTK puntano i loro token, partecipano al gioco e votano su questioni di governance cruciali, avranno diritto a bonus. I giocatori saranno anche in grado di guadagnare $MTK impegnandosi in vari giochi all’interno dell’universo Metakings e inviando contenuti generati dagli utenti.

Inizialmente, il creatore si è inviato 50 milioni di $MTK e 20 milioni di $MTK. Tuttavia, è chiaro che non sono così stupidi da conservare tutti i loro soldi in un unico conto, il che spaventerebbe il pesce che stanno cercando di catturare nella rete. #Pump e #dump è uno schema semplice.

Un classico schema di pump and dump coinvolge persone che pompano il valore di un asset crittografico al fine di aumentarne il valore. Secondo Douglas Horn, capo architetto di Telos Core Developers, con l’aumento dei prezzi, i creatori di pompe scaricano le loro risorse nella FOMO che hanno creato, causando un crollo dei prezzi che lascia i nuovi acquirenti in possesso di un sacco di beni che ora valgono meno di quanto non fossero quando sono stati acquistati, causando perdite significative e spesso irrecuperabili.

@0xtanjero ritiene che il creatore di #token abbia disperso 20 milioni di $MTK in vari #addresses di dump, con i primi 200 account che possiedono la fornitura massima di $MTK della piattaforma. Lo fa in modo che gli investitori credano che l’impresa sia legittima e che l’offerta sia distribuita uniformemente.

Vale anche la pena notare che tutti gli indirizzi nella top 20 sono stati utilizzati per coniare token truffa (ad esempio, $MMdex (.) io), quindi si dovrebbe diffidare di questo progetto e interagire con esso a proprio rischio.