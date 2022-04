Come impostare l’ordine limite sugli scambi decentralizzati DEX

Uno scambio decentralizzato (DEX) è uno scambio di criptovalute in cui nessuna autorità centrale governa l’acquisto e la vendita. In questo modo, le transazioni di criptovaluta possono essere negoziate in modo sicuro tra peer online senza un intermediario.

Non esiste una società centralizzata che mantenga i libri degli ordini, i fondi di custodia o prenda decisioni.

Attraverso gli scambi decentralizzati (DEX), gli acquirenti e i venditori di criptovalute possono scambiare criptovalute in un’impostazione peer-to-peer (P2P). Inoltre, le chiavi private sono controllate e di proprietà dell’utente.

Scambi decentralizzati della prima generazione hanno usato l’ordine di mercato, utilizzando AMM da pool di liquidità. Non c’era un libro degli ordini. C’erano solo pool di liquidità che reagivano direttamente alle regole della domanda e dell’offerta.

Pertanto, ogni volta che si desidera acquistare un asset su uno scambio decentralizzato, si scambiano semplicemente i token al prezzo corrente disponibile. Non avevi alcun controllo sul prezzo che avresti ottenuto.

E’ ancora così? Questo articolo tratterà questo e ti mostrerà alcuni degli ultimi DEX per incorporare gli ordini limite nei loro sistemi di ordini

Cos’è l’ordine limite?

Un ordine Limite è un ordine per un asset a un prezzo superiore o migliore rispetto al prezzo corrente o specifico.

Il prezzo al quale vengono eseguiti gli ordini limite di acquisto non può essere inferiore al prezzo limite e il prezzo al quale vengono evasi gli ordini limite di vendita non può essere superiore al prezzo limite. Il prezzo di mercato dell’asset deve raggiungere il prezzo limite per l’evasione di un ordine limite. Anche se non possono garantire l’esecuzione, aiutano a garantire che gli investitori non paghino più del dovuto per un titolo.

Gli ordini limite hanno il vantaggio di poter nominare il tuo prezzo e, quando lo stock è a quel prezzo, è probabile che il tuo ordine venga evaso. In alcuni casi, gli ordini vengono eseguiti a un prezzo migliore. Quindi non devi tenere traccia degli ordini limite compulsivamente; puoi impostarli per l’esecuzione anche mesi dopo essere stati inseriti.

I migliori scambi decentralizzati con funzionalità di ordine limite

Questi sono i migliori scambi decentralizzati con funzionalità di ordine limite per eseguire le tue operazioni.

1Inch

La piattaforma da 1 pollice è principalmente un aggregatore di scambio decentralizzato. Raschiando alcuni scambi decentralizzati, può trovare i migliori prezzi per i suoi clienti e aiutarli a commerciare tra loro per assicurarsi che stiano ottenendo le migliori offerte. Pertanto, 1inch ti consente di utilizzare tutti i possibili scambi invece di sceglierne uno singolo e ti aiuta a trovare il miglior valore per il tuo trade.

Serum (Su Solana)

Serum è uno scambio decentralizzato (DEX) basato sulla blockchain Solana. La combinazione di swap crittografici con un portafoglio ordini basato su protocollo consente il decentramento degli scambi di criptovaluta. La rete supporta il trading cross-chain senza fiducia, le stablecoin e le monete avvolte, nonché i libri degli ordini limite on-chain. Serum è un concetto innovativo e un progetto degno di attenzione per i suoi meriti e promesse.

I pool basati su AMM non vengono utilizzati dal siero. In contrasto con alcuni scambi decentralizzati, gli utenti della piattaforma possono utilizzare un libro degli ordini per trovare i migliori prezzi per le loro operazioni. Possono anche eseguire swap cross-chain, utilizzando il suo token nativo (SRM) come valuta di pagamento.

Raydium (Su Solana)

Raydium è un market maker automatizzato (AMM) costruito sulla blockchain solana, che sfrutta il portafoglio ordini centrale di Serum per operazioni alla velocità della luce, liquidità condivisa e nuove opportunità di guadagno per l’intero ecosistema Serum.

Poiché è costruito sulla blockchain solana, Raydium è incredibilmente veloce rispetto ad altri DEX costruiti su Ethereum. Le sue tariffe del gas sono anche più economiche. Inoltre, Raydium offre un’interfaccia di trading in modo che i trader possano vedere i loro grafici TradingView, creare ordini limite e avere un maggiore livello di controllo sulle loro operazioni.

Aldrin (Su Solana)

Aldrin è uno scambio decentralizzato basato sulla tecnologia di Solana che consente la creazione automatica del mercato e l’abbinamento del portafoglio ordini in modo che i trader principianti e avanzati possano scambiare risorse digitali con facilità e successo.

Attualmente ci sono più di 160 coppie di token scambiate su Aldrin. Inoltre, i trader hanno accesso a una dashboard informativa che esamina importanti dati token prima di effettuare le loro operazioni. Aldrin aiuta i trader a trovare il sito Web di un token online, l’analisi commerciale e altri dati pertinenti.

Dexalot (Sulla valanga)

Lo scambio decentralizzato Dexalot è il primo su Avalanche a presentare un portafoglio ordini limite centrale. La piattaforma Dexalot è diversa dai tradizionali AMM su Avalanche. Mentre Avalanche offre funzionalità di scambio utilizzando una formula costante, Dexalot supporta nativamente un portafoglio ordini limite centrale completo, consentendo agli utenti di scrivere ordini ai prezzi che sono disposti a prendere. Con questo, gli utenti non si preoccuperanno dello slittamento del prezzo durante l’esecuzione e del rischio di essere front-run durante uno scambio.

Gli ordini e gli ordini interrotti impostati sull’interfaccia utente di Dexalot sono documentati esattamente sulla blockchain e mostrati sul portafoglio ordini limite centrale. Fornisce un livello di trasparenza accessibile a tutti gli utenti e osservatori. Utilizzando Dexalot, gli utenti non devono fidarsi di un’istituzione centrale o di una controparte e tutti sono su un campo di gioco uguale indipendentemente dalle dimensioni o dalla sofisticazione.

Mirror (On Terra)

Il Mirror Protocol è un protocollo finanziario decentralizzato costruito sulla blockchain di Terra per la fornitura e lo scambio di risorse sintetiche, chiamato Mirrored Assets (mAssets). Usandolo, gli utenti possono creare risorse sintetiche e token crittografici basati sui prezzi delle azioni. Il mercato speculare consente agli utenti di partecipare a mercati precedentemente inaccessibili, indipendentemente dal fatto che le restrizioni governative o la mancanza di capitale abbiano precedentemente impedito loro di partecipare.

È possibile acquistare attività sintetiche senza possedere le risorse sottostanti. Con questo progetto, l’accesso internazionale ai mercati finanziari è supportato e bassi costi di transazione tra mAsset e rapida esecuzione degli ordini rispetto agli scambi tradizionali e digitali.

I mAsset sintetici offerti dalla tecnologia finanziaria di Mirror rimuovono le tradizionali barriere finanziarie alla proprietà, consentendo a qualsiasi utente di negoziare sul valore delle attività estere in un importo frazionario. I pool di liquidità consentono a Mirror di bypassare i portafogli degli ordini centralizzati e condurre transazioni in pochi secondi senza la necessità di utilizzare i portafogli ordini centralizzati. Ha anche un interruttore con il quale è possibile attivare e disattivare gli ordini limite nella pagina di swap.

SPIRITSWAP (SU FANTOM)

Fare trading con SpiritSwap è facile come scambiare token all’interno dell’applicazione e ottenere tassi garantiti per lo scambio. SpiritSwap è uno scambio decentralizzato su Fantom Opera Network. Richiede una commissione di transazione che viene divisa tra i fornitori di liquidità e utilizzata per riacquistare i token SPIRIT al tasso di mercato, che, a loro volta, vengono distribuiti ai titolari di SPIRIT.

Gli utenti possono anche scambiare e scambiare token mentre guadagnano un reddito passivo prestando il loro capitale allo scambio come liquidità. Una piccola commissione di transazione dello 0,3% viene addebitata anche agli utenti quando fanno trading sulla piattaforma come altri DEX esistenti. Le commissioni vengono utilizzate per migliorare la piattaforma DEX.

Matcha.Xyz (disponibile su ETH, Polygon, BSC, Fantom)

Matcha utilizza l’infrastruttura del contratto intelligente di Ethereum per consentire agli utenti di scambiare token peer-to-peer. Nell’intero processo di trading, mantieni il controllo totale sui tuoi token.

Matcha aiuta gli utenti a scoprire e accedere ai token nell’ecosistema crittografico nel modo più efficiente possibile.

Usando Matcha, puoi fare trading direttamente con scambi significativi come Uniswap (V2 e V3), SushiSwap, Kyber, Curve e molti altri. Matcha è disponibile anche su molte altre blockchain come Fantom, Polygon e Binance Smart Chain. Con Matcha, tutti i costi e le commissioni commerciali vengono visualizzati in modo trasparente e la differenza effettiva tra i prezzi quotati e realizzati non viene mai mantenuta.

Conclusione

Sono finiti i giorni in cui gli scambi decentralizzati potevano operare solo con market maker automatizzati. In quei secoli bui, non avevi alcun controllo sul prezzo che avevi alla fine. Hai semplicemente messo il tuo capitale e speri di ottenere il miglior prezzo per il tuo token.

Non è più così. Ora puoi effettuare ordini limite su DEX e acquistare esattamente quello che vuoi con quello che hai. E puoi fare tutto questo senza perdere il controllo sui tuoi fondi, come negli scambi centralizzati.

Domande frequenti

È possibile impostare un ordine limite su Dex?

Sì. Non potevi farlo prima, ma alcuni DEX ora offrono ai trader una varietà di funzioni, tra cui l’inserimento di ordini limite, che consente una maggiore flessibilità ed efficienza.

Gli ordini limite sono una buona idea?

È possibile ridurre i costi di commissione con ordini limitati, in particolare su token illiquidi che fluttuano tra i prezzi bid e ask. Inoltre, se si adotta un approccio buy-and-hold all’investimento, si risparmierà anche denaro.

Puoi fare ordini limite su 1Inch?

Sì. Gli utenti da 1 pollice possono scambiare ordini limite tramite la dApp da 1 pollice. Questi ordini firmati possono essere recuperati da chiunque tramite l’endpoint API REST da Ethereum, BSC o Polygon per completare le negoziazioni compilando gli ordini on-chain.

Cos’è un Matcha XYZ?

Matcha XYZ è una piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) che garantisce ai suoi trader i migliori prezzi sugli scambi di criptovaluta. Offre un ordine limite che consente a un trader di impostare i prezzi a un prezzo specifico.

Come posso utilizzare l’ordine limite QuickSwap?

È semplice. Seleziona due asset che desideri scambiare, quindi scegli un prezzo per eseguire lo swap. Puoi anche controllare gli ordini aperti, interrotti e completati.