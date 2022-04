Coinbase Wallet vs Coinbase: cosa sono e come funzionano

Attualmente esistono 530 scambi di criptovalute nel mondo e, secondo CoinGecko, Coinbase è lo scambio n. 2. Più di 10 miliardi di $ di volume di scambi giornalieri, oltre 120 monete e 70 milioni di utenti verificati per rendere questo scambio con sede negli Stati Uniti uno dei più grandi che ci siano.

E c’è Coinbase Wallet.

Puoi utilizzare lo scambio Coinbase e Coinbase Wallet per acquistare, vendere, scambiare e archiviare criptovalute. E poi qual è la differenza tra loro se possono farlo entrambi? Esaminiamo insieme questo articolo e vediamo cosa li distingue.

Cos’è Coinbase

Con sede a San Francisco, negli Stati Uniti, questo scambio crittografico è stato nel settore delle criptovalute dal 2012. Coinbase è una delle più antiche piattaforme di trading crittografico in circolazione.

Potresti scambiare solo Bitcoin all’inizio, ma hanno aggiunto più valute nel tempo e ora hai oltre 120 diverse criptovalute a tua disposizione.

Oltre 100 paesi in cui Coinbase è supportato, dozzine di metodi di pagamento, commissioni basse e un vasto numero di utenti soddisfatti mettono questo scambio tra i primi 3 scambi al mondo.

Curiosità: Nel 2013, Coinbase ha chiesto al fondatore di Ethereum Vitalik Buterin di venire per una chat.

Hanno quasi offerto a Buterin un lavoro. Tuttavia, Buterin non accettò l’offerta perché all’inizio dell’anno successivo, continuò a creare, ora ampiamente conosciuto, Ethereum.

Cos’è Coinbase Wallet

Coinbase Wallet, come suggerisce il nome stesso, è un portafoglio crittografico e un browser di app decentralizzato controllato solo da te. Le chiavi private per il tuo portafoglio si trovano direttamente sul tuo telefono cellulare (non c’è un “intermediario” tra te e la tua criptovaluta, come nel caso in cui memorizzi le tue risorse crittografiche su uno scambio centralizzato come Coinbase, Binance, ecc.).

Con questo portafoglio, hai il controllo diretto e totale sulle tue risorse digitali. Possiamo dire senza dubbio che Coinbase Wallet è uno dei portafogli crittografici di auto-custodia più sicuri e migliori che possiamo trovare nel mercato di oggi.

Se vuoi trovare un portafoglio che ti dia il controllo completo sulle tue risorse digitali, leggi la nostra guida sui migliori portafogli di criptovaluta.

Differenza tra Coinbase e Coinbase Wallet

Coinbase è uno scambio crittografico centralizzato, mentre Coinbase Wallet è un portafoglio crittografico non custodito. Entrambi sono disponibili sul browser Chrome e sui dispositivi Android e iOS.

Approfondiamo l’argomento e vediamo le loro differenze chiave.

Nota: non è necessario disporre di un account su Coinbase per utilizzare il portafoglio Coinbase.

Coinbase vs Coinbase Wallet: caratteristiche principali

Caratteristiche principali Coinbase Portafoglio Coinbase Massima sicurezza Massima sicurezza Interfaccia utente per principianti Interfaccia utente per principianti Facile da usare Facile da usare Visualizza il saldo e le prestazioni del portafoglio Memorizza le chiavi nel dispositivo Transazioni da cripto a cripto, grafici avanzati e molte altre funzionalità Fornisce l’accesso alle DApp Supporta oltre 120 criptovalute Supporto per oltre 4.000 risorse digitali e un sacco di Dapp

Coinbase vs Coinbase Wallet: valuta supportata

Entrambi hanno un numero considerevole di valute che supportano. Fino ad oggi, Coinbase offre ai suoi utenti oltre 120 cryptos. D’altra parte, Coinbase Wallet supporta tutti i token ERC-20, BTC, XRP, XLM, BCH, LTC, DOGE e altre criptovalute popolari.

Coinbase vs Coinbase Wallet: commissioni

Le commissioni si applicano sia al Portafoglio Coinbase che a Coinbase.

Tasse Coinbase Conto bancario 1.49% Carte di debito/credito 2% Acquisti Da 0% a 0,50% Mestieri 0,50 USD Trasferimento ACH Gratuito Bonifico Deposito di 10 USD, prelievo di 25 USD Conversione crittografica Da 0,50% a 2% Commissione Coinbase Da 0,99 a 2,99 USD in base all’importo

Le commissioni di Coinbase Wallet sono simili. A seconda del metodo di pagamento, della posizione e della modalità dell’ordine, le commissioni vanno dall’1,49 al 3,9%.

Coinbase vs Coinbase Wallet: sicurezza

La sicurezza è forse la cosa più importante che dovresti cercare in qualsiasi scambio o portafoglio. Sia Coinbase che Coinbase Wallet forniscono una sicurezza affidabile per i loro utenti.

Caratteristiche di sicurezza principali Coinbase Portafoglio Coinbase Verifica in 2 passaggi Autenticazione biometrica Assicurazione sulle tue risorse crittografiche Backup su cloud Celle frigorifere (98%) Le chiavi pubbliche e private sono memorizzate nel dispositivo (non sul server) Login biometrico Polizza assicurativa del fornitore

Coinbase vs Coinbase Wallet: assicurazione

Le criptovalute non hanno corso legale (tranne Bitcoin in El Salvador) e, per questo motivo, non sono supportate da alcun governo al mondo. Considerando che, le valute digitali non sono soggette alle protezioni SIPC (Securities Investor Protection Corporation) o FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).

Anche se non sono assicurati dal SIPC, Coinbase ha un’assicurazione contro il crimine che protegge le tue risorse digitali da violazioni e furti di sicurezza informatica. Tieni presente che la loro politica non include eventuali perdite derivanti dall’accesso non autorizzato al tuo account come conseguenza della perdita delle tue credenziali di accesso.

Stai tranquillo perché Coinbase darà il meglio di te per renderti integro in caso di un evento di sicurezza imprevisto.

D’altra parte, Coinbase Wallet copre le tue risorse digitali tramite una polizza assicurativa del fornitore. Se i tuoi fondi vengono persi a causa di una violazione della sicurezza, il fornitore di servizi è obbligato a farteli pagare.

La conclusione

Essendo uno dei nomi più importanti nella sfera crittografica, Coinbase, così come Coinbase Wallet, fornisce sicurezza di classe A, un’interfaccia user-friendly molto piacevole e supporta molte risorse digitali. Sono adatti sia per i principianti che per gli utenti professionali.

Coinbase è la scelta migliore per te se vuoi acquistare, vendere e scambiare criptovalute. Ma se hai bisogno di un posto sicuro dove archiviare le tue risorse crittografiche, allora il portafoglio Coinbase è la scelta giusta per te.

Nota: l’acquisto, la vendita e il trading di criptovalute sono più economici e più facili nello scambio e ti consigliamo di utilizzare lo scambio per questo. Ma se consideriamo la sicurezza della conservazione dei tuoi fondi, allora il portafoglio dovrebbe sempre essere la prima scelta.

Ricorda: non le tue chiavi, non i tuoi Bitcoin (monete).

1. Coinbase e Coinbase Wallet sono uguali?

Non sono la stessa cosa. I nomi sono simili, le caratteristiche sono simili, ma le funzioni di base di questi due prodotti sono diverse.

Coinbase è uno scambio crittografico centralizzato che rende l’acquisto, la vendita e il trading delle tue risorse digitali un lavoro facile.

Coinbase Wallet è un portafoglio crittografico non custodito che puoi utilizzare per archiviare le tue risorse digitali, altri oggetti da collezione, sfogliare DApp e altro ancora e, allo stesso tempo, hai il controllo completo su di essi.

2. Quali monete sono supportate da Coinbase Wallet?

Coinbase Wallet supporta BTC, BCH, XRP, XLM, LTC, DOGE, così come tutti i token ERC-20 (USDC e DAI inclusi) e un intero mondo di DApps.

3. Coinbase è sicuro?

La risposta breve è SÌ. Coinbase ha investito massicciamente nell’assicurare i suoi caveau al fine di ridurre al minimo le loro perdite.

Coinbase è inoltre conforme ai seguenti organismi di regolamentazione, leggi e regolamenti:

con leggi e regolamenti sulla trasmissione di denaro statale,

con il Patriot Act degli Stati Uniti,

con la legge sul segreto bancario, e

è registrato presso FinCEN come MSB (Money Services Business).

4. Coinbase Wallet è affidabile?

Pensiamo che la risposta sia abbastanza chiara. Un’azienda come Coinbase, con milioni di clienti soddisfatti, con un enorme volume di scambi giornalieri, semplicemente non può regalare un cattivo prodotto. Partiamo dal presupposto che, sulla base di quanto detto finora, anche voi pensate che la risposta sia SÌ.

Domande frequenti

Posso trasferire fondi tra Coinbase.com e Coinbase Wallet?

Sì. Coinbase.com e Coinbase Wallet ti consentono di spostare i tuoi fondi in modo rapido e semplice tra di loro. Hai solo bisogno di collegare il tuo account Coinbase con il tuo portafoglio Coinbase. E puoi farlo in pochi semplici passaggi dall’app Coinbase Wallet.

Dopo aver collegato il tuo portafoglio Coinbase al tuo account Coinbase, per trasferire fondi, devi fare:

nella tua app Coinbase Wallet, vai su Impostazioni – Trasferisci ,

– , nella schermata iniziale, fai clic su Invia ,

, scegli la valuta e l’importo che desideri spostare,

selezionare Coinbase (quando viene richiesto di inserire l’indirizzo)

IL GIOCO È FATTO.

Nota: i trasferimenti tra scambio e portafoglio non sono istantanei. Richiedono conferme sulla rete prima di essere risolti.

Posso passare dalla mia app wallet esistente come Metamask, MyEtherWallet, ecc.?

Certo che puoi. Come già sai, per proteggere le risorse, ogni portafoglio utilizza una chiave privata. Puoi utilizzare quella chiave per importare le tue risorse in Coinbase Wallet.

Nel menu delle impostazioni del portafoglio che usi attualmente, cerca la frase seme di 12 parole (in alcuni casi 24 parole) o la frase mnemonica (nessuno tranne te può conoscere queste parole, altrimenti avranno accesso diretto alla tua cripto).

Basta usare quella frase di seme esatta per accedere a Coinbase Wallet.

Perché dovrei usare Coinbase Wallet?

Per innumerevoli ragioni. Coinbase Wallet è un portafoglio crittografico non custodito che offre ai suoi utenti un grande controllo sulle loro risorse. Viene fornito con un’interfaccia leggera e intuitiva, sicurezza di prim’ordine, tariffe accettabili, assistenza clienti per la risoluzione dei problemi (via e-mail, telefono e Twitter) e molte altre funzionalità di qualità.

Come posso ottenere assistenza con Coinbase Wallet?

Facile. Puoi chiedere aiuto via e-mail, Twitter e per telefono. Per contattare il team di supporto di Coinbase, puoi visitare la seguente pagina cliccando qui.

Cosa dovrei ricordare quando invio o ricevo criptovaluta?

Per inviare token ERC-20, ad esempio USDC o DAI, è necessario disporre di un po ‘di ETH nel portafoglio. Hai bisogno di Ether perché devi pagare la tassa di un minatore.

Per inviare o ricevere criptovalute, puoi utilizzare il nome utente di Coinbase Wallet, Ethereum Name Service (ENS) o l’indirizzo. L’invio tramite indirizzo e-mail non è supportato su questo portafoglio.

Nota: Ricontrolla sempre l’indirizzo/nome utente del destinatario. Una volta inviati i token, non si può tornare indietro. Coinbase Wallet non può recuperare i tuoi fondi se li invii all’indirizzo errato.

Coinbase Wallet è più sicuro di Coinbase?

In termini di archiviazione dei fondi, è sicuramente più sicuro. Come abbiamo detto nel testo sopra, lo scambio Coinbase ti consente di mantenere i tuoi fondi su di esso, ma le chiavi dei tuoi fondi non sono tue (lo scambio è un “intermediario” tra te e i tuoi beni).

Con un portafoglio Coinbase, le chiavi delle tue risorse sono solo tue. Hai il controllo completo sui tuoi fondi. Se vuoi conservare i tuoi fondi, ti consigliamo vivamente di utilizzare un portafoglio Coinbase invece di uno scambio.

Dovrei tenere il mio bitcoin in Coinbase o Coinbase Wallet?

Per scambiare Bitcoin o qualche altro altcoin, usa lo scambio Coinbase. Per l’archiviazione, ti suggeriamo di utilizzare un portafoglio Coinbase.

Perché usare Coinbase Wallet invece di Coinbase?

Usa Coinbase Wallet per archiviare le tue risorse digitali. L’utilizzo del portafoglio Coinbase rende i tuoi fondi più sicuri rispetto a tenerli in borsa. Le tue chiavi private sono solo tue.

Se stai cercando di acquistare, vendere e scambiare risorse digitali, allora Coinbase è il posto giusto per gestire le tue valute digitali.

Come posso incassare il mio portafoglio Coinbase?

Se hai collegato il tuo portafoglio Coinbase al tuo account Coinbase, ci sono solo alcuni passaggi necessari per incassare i tuoi fondi:

Da Coinbase Wallet, seleziona Invia .

. Inserisci l’importo che desideri prelevare e fai clic su Avanti .

. Sotto suggerito, fai clic sul tuo account Coinbase.

Fai clic su Invia .

. Dopo pochi minuti, i tuoi fondi saranno disponibili per te sulla tua app Coinbase.

Fai clic su Portfolio e vai alla criptovaluta che desideri incassare.

e vai alla criptovaluta che desideri incassare. Vai su Trade e fai clic su Vendi la tua criptovaluta per contanti .

e fai clic su . Inserisci l’importo che desideri vendere e fai clic su Vendi ora.

Coinbase Wallet costa denaro?

Puoi utilizzare Coinbase Wallet per archiviare gratuitamente le tue risorse. Nel caso di invio o trading di criptovalute, si applica la fess sopra menzionata.

A cosa serve Coinbase Wallet?

Coinbase Wallet viene utilizzato per gestire le tue chiavi private e per archiviare in modo sicuro le tue risorse digitali sui tuoi dispositivi. È un portafoglio non custodito che protegge i tuoi beni con la migliore sicurezza della categoria. Puoi anche usarlo per scambiare criptovalute.