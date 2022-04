I migliori mercati NFT di moda e progetti NFT di moda

Il mondo dei NFT (token non fungibili) non si limita a giochi e video. Ha anche esplorato l’industria della moda mentre gli NFT continuano a crescere in popolarità.

Il cambiamento nella moda ha portato alla creazione e al supporto di piattaforme o mercati di moda per le persone per creare, possedere e indossare indossabili e accessori digitali.

Molte aziende di moda sono esposte alla modernizzazione portata dalla trasformazione digitale.

Questo articolo evidenzierà come alcuni marchi di moda utilizzano la tecnologia per migliorare le loro strategie di business e promuovere le esperienze degli utenti.

PIATTAFORME NFT MODA

Se sei interessato a progredire verso l’essere un designer di moda web3, ci sono molte piattaforme NFT in cui puoi progettare i tuoi indossabili digitali unici. In effetti, alcune di queste piattaforme hanno già i tessuti e gli strumenti tecnologici necessari per progettare questi capi e adattarli alle tue foto.

Continua a leggere poiché questo articolo discuterà alcune di queste piattaforme NFT di moda.

Known Origin

Known Origin è una delle fiorenti piattaforme artistiche NFT progettate per artisti o creatori virtuali per produrre, convalidare e fare soldi dalle loro opere d’arte attraverso la mostra.

È stato lanciato nel 2018 e fino ad ora migliaia di artisti hanno approfittato della piattaforma per vendere decine di migliaia di opere d’arte digitale.

Come piattaforma basata su blockchain ETH, si basa esclusivamente sui contratti intelligenti ETH per convalidare la proprietà ed effettuare transazioni sulle blockchain con le commissioni sul gas richieste.

Gli artisti ricevono l’85% sulle vendite primarie, mentre il 15% va sulla piattaforma. Per le vendite secondarie effettuate sulla piattaforma, il venditore ottiene l’85%, mentre il creatore dell’opera d’arte riceve il 12,5%. Il restante 2,5% delle vendite totali va a Known Origin.

A differenza di alcuni mercati NFT, Known Origin non consente PayPal, carte di credito e di debito per depositi e prelievi. Incoraggia edizioni multiple e singole con una dimensione massima dell’edizione di 25.

Per unirti a questa community composta da artisti popolari e abili, dovrai utilizzare l’invito della piattaforma sul suo sito web. Crea un account o una pagina collegata a un portafoglio digitale con criptovalute supportate.

Fabricant

Indipendentemente da dove vieni o da chi sei, puoi far parte di questa comunità di moda online e unirti ai migliori creatori, designer, marchi e artisti 3D per trasformare l’industria della moda digitale.

Parlando dell’industria della moda digitale, lo studio Fabricant è stato in cima alla lista sin dalla sua introduzione nel 2018. È una piattaforma decentralizzata che consente a chiunque di partecipare all’ecosistema della moda creando, indossando o scambiando opere d’arte sotto forma di capi nel metaverso.

Per utilizzare questo studio, sarà necessario un portafoglio intermediario, come Blocto, collegato a una blockchain per effettuare transazioni. Se stai vendendo un NFT per la prima volta, la piattaforma addebiterà una commissione del 10% (commissione del canale) sul prezzo di vendita, mentre il 90% (commissione di royalty) sarà condiviso equamente tra i co-creatori e i designer che hanno preso parte alla creazione del NFT. Le vendite successive dopo le vendite iniziali comportano un addebito del 5%.

Entra nel settore Fabricant Studio e collabora con designer, marchi e altri creatori per produrre tessuti unici e iniziare a guadagnare commissioni sulle royalty. Puoi scegliere un particolare capo a tua scelta, progettarlo con bei colori e scambiarlo per iniziare a incassare.

La visione della piattaforma è quella di portare l’industria della moda digitale su un terreno più alto in cui le persone possono possedere un guardaroba nel metaverso.

OPENSEA

Il più grande mercato al mondo per creare, esplorare e scambiare NFT unici. Fornisce una funzione web3 P2P (peer to peer) per assistere l’interazione degli utenti sulla blockchain. Come altre piattaforme, richiede un portafoglio e un indirizzo pubblico prima che un utente possa utilizzare i suoi servizi. Dopo aver configurato il tuo portafoglio di terze parti, collegalo alla piattaforma per iniziare a creare le tue collezioni. Supporta portafogli come Trust wallet, Metamask e altro.

Su Opensea, gli NFT sono organizzati per consentire a designer o creatori di guadagnare ricompense per le loro opere d’arte. La piattaforma ti consente di fissare una commissione per le opere d’arte sulle vendite secondarie.

Puoi caricare la tua opera d’arte con le proprietà desiderate, mentre la piattaforma ti aiuterà a mostrare il tuo NFT in vendita a un prezzo scelto.

3 NFT DI MODA PIÙ POPOLARI LANCIATI DAI MARCHI DI MODA

Felpa con cappuccio prodotta da Overpriced

Troppo caro Felpa con cappuccio associata a NFT venduta ad un prezzo d’asta di $ 26.000. È stato venduto su Blockparty.co con un logo inscritto con un carattere di colore verde neon.

Overpriced mira ad essere il primo marchio di moda NFT finora. È stata fondata da un gruppo composto da artisti che hanno pensato di rimodellare l’idea di moda fisica attraverso la creazione di moda digitale legata all’arte. Ognuna delle felpe con cappuccio prodotte da questo marchio possiede uno speciale codice V che può essere annullato dal proprietario nel caso in cui venga rubato o affronti la deturpazione.

La felpa con cappuccio digitale nera non era solo un’usura virtuale, ma aveva anche una copia fisica. Questa è la prova di quanto lontano possa arrivare il mondo virtuale della moda.

Sneaker virtuale RTFKT

RTFKT è un notevole sito di oggetti da collezione di moda e sneaker virtuali per le aziende di giochi. L’anno dopo la sua fondazione, è stato acquisito dal famoso marchio Nike.

L’anno scorso l’azienda ha collaborato con un giovane artista noto come FEWOcious per produrre sneaker digitali e ha fatto una vendita di 3,1 milioni di dollari su sneaker digitali in pochi minuti.

L’acquisizione di RTFKT da parte di Nike gli ha dato una rapida trasformazione nel metaverso. Ciò significa che RTFKT continuerà a produrre le sue sneaker uniche sotto Nike. Nike è pronta a investire in RTFKT per sviluppare la società creativa e le capacità dell’azienda.

RTKFT sembra essere entusiasta del suo acquisto. Serve come un’opportunità per l’azienda di condividere il suo desiderio di creatività e innovazione con il team di esperti nike per espandere la comunità della moda.

DOLCE E GABBANA

Il marchio ha venduto all’asta una collezione NFT di nove pezzi nota come Collezione Genesis (Collezione Genesi’) per $ 5,7 milioni. Poco dopo, il valore delle criptovalute è salito del 10%, aumentando così il valore della collezione a $ 6,1 milioni.

Questa collezione NFT di nove pezzi è stata esposta nel mercato UNXD fondato sul poligono ethereum. Le nove opere d’arte erano tre corone, un abito completo, tre giacche e due abiti in oro e argento. Consisteva in disegni e creazioni sia virtuali che fisici.

Uno degli abiti fisici creati da Dolce & Gabbana e disegnati da UNXD è stato venduto per circa 820.000 dollari. L’obiettivo di D&G è quello di offrire agli acquirenti una varietà di contenuti unici del marchio.

DOMANDE FREQUENTI

Cos’è un NFT nella moda❓

Si riferisce alla creazione e alla tokenizzazione di abbigliamento o abbigliamento digitale sulla blockchain. Si possono acquistare o vendere oggetti digitali sotto forma di dispositivi indossabili come risultato dei disegni unici di artisti e creatori digitali.

Questa consapevolezza virtuale della moda rende il consumo online più affascinante dello shopping fisico. I designer usano un body scanner per creare un duplicato 3D digitale di qualcuno al fine di provare l’abito progettato.

Quali marchi utilizzano NFT❓

Un vasto numero di marchi ha accolto con tanta eccitazione l’uso di NFT nella loro attività.

Ecco un elenco di alcuni marchi che già utilizzano NFT per costruire la loro comunità aziendale:

Taco Bell, Coca-cola, Burger King, Nike, Louis Vuitton, Clinique, Ray-Ban, Gucci, McDonald’s, Pinguino originale, Lamborghini, Campbell’s, Asics alba Rossa.

L’abbigliamento può essere un NFT❓

Sì, tutto ciò che può essere indossato fisicamente, come scarpe, corone, abbigliamento e accessori, tutto può essere scambiato come NFT per consentire l’interazione dell’utente con elementi digitali.

Si può esaminare un display di abbigliamento e provarlo prima di acquistarlo. Avere foto di te stesso in adorabili abiti digitali è ora una realtà nel mondo virtuale.

Le aziende possono creare NFT❓

Molte aziende, siano esse piccole o grandi, possono trarre i massimi benefici dalle NFT. Un’azienda può determinare il tipo di opera d’arte che si adatta alla sua attività e quindi creare un NFT per esso.

Ciò consente alle persone di interagire con i loro progetti. Le aziende possono creare NFT per autenticare gli articoli fisici e tenere traccia della proprietà, creando così fiducia nella rivendita multiutente.

Puoi investire in società❓ NFT

Se sei interessato a immergere le dita dei piedi nella piscina di NFT, è un’ottima idea. Il piano è aperto per farti godere dei vantaggi associati come entrare a far parte di comunità NFT popolari, lavorare con i migliori creatori, mostrare la proprietà di risorse uniche, aumentare futuro di valore e altro ancora.

Dopo esserti iscritto a un mercato, ottieni e collega un portafoglio crittografico per mantenere le tue risorse e accelerare le transazioni.

Come faccio a sapere se vale la pena acquistare❓ NFT

Man mano che NFT diventa sempre più desiderabile, il tuo interesse potrebbe essere stato stimolato. Prima di immergerti nell’acquisto, per prima cosa, scopri informazioni dettagliate come le sue caratteristiche uniche poiché preferiresti un NFT non comune tra la collezione.

Ciò ti assicurerà informazioni legittime poiché i truffatori non possono duplicare quelle caratteristiche uniche. Inoltre, assicurati che l’account del venditore sia verificato e che abbia un buon rapporto qualità-prezzo.