Solar (SXP): cos’è, come funziona e previsione prezzi

Solar (SXP) è una blockchain di livello one open source per pagamenti peer-to-peer decentralizzati. Funziona su un meccanismo di consenso proof-of-stake delegato ed è governato da un DAO. I produttori di blocchi di Solar sono chiamati Delegati e proteggono la blockchain attraverso un sistema basato sul voto che utilizza le monete SXP native.

Solar si concentra sulla creazione di una blockchain guidata dalla comunità, che un giorno sarà paragonabile a blockchain come Ethereum e Solana. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, Solar ha revisionato il suo precedente ecosistema chiamato Swipe e ha sviluppato una nuova testnet e mainnet sotto la guida di un nuovo team, controllato da un DAO. Nel primo trimestre del 2022, Solar è stata in grado di spuntare alcune pietre miliari significative sulla sua tabella di marcia:

La sua mainnet è diventata operativa il 28 marzo 2022, dopo diversi mesi di test sul devnet.

Ha rilasciato un nuovo set di portafogli desktop per il suo sistema di pagamenti peer-to-peer.

Solar ha implementato il Solar Side Ledger Protocol, che consente agli utenti di creare gli equivalenti solari di token ERC-20 e NFT. La moneta SXP viene utilizzata per le transazioni su questa piattaforma.

Lo staking sulla mainnet è stato abilitato.

È stato scelto il primo gruppo di 53 delegati per proteggere la blockchain.

Lo sviluppo futuro si concentrerà sul miglioramento della governance e sull’aumento dell’interoperabilità tra Solar e altri ecosistemi.

Come funziona il Solar?

Il pilastro dell’ecosistema di Solar è la sua blockchain proof-of-stake delegata chiamata Solar Core. È un fork della blockchain Ark che promette di essere veloce, modulare, sostenibile, efficiente e completamente decentralizzato. Tuttavia, Solar differisce da Ark utilizzando pienamente le firme Schnorr, con conseguente miglioramento della privacy per gli utenti.

Nel suo meccanismo di consenso dPoS, 53 delegati operano come nodi responsabili della sicurezza e della manutenzione della blockchain Solar.

La produzione di blocchi è suddivisa in round e blocchi. Ogni round è composto da 53 blocchi e ogni delegato invia un blocco per round. Il tempo di invio dei blocchi su Solar è di otto secondi, e quindi considerevolmente più veloce di blockchain come Bitcoin o Ethereum ma più lento di una catena come Solana.

La ricompensa del blocco per ogni round è di 530 SXP ed è suddivisa secondo la seguente formula:

Ricompensa = ((N + X) / D) * (R / S * D)

Con le variabili che sono:

N = posizione del delegato di forgiatura all’inizio del round.

X = (53) variabile, utilizzata per determinare il rapporto di ricompensa tra i delegati superiore e inferiore.

D = (53) variabile, delegati totali.

R = (10) ricompensa media del blocco in un round S = (80) somma di ((N+X)/D) da N=1 a N=D

Pertanto, un delegato classificato 1 riceverà almeno 6,75 SXP per round, mentre un delegato classificato 53 riceverà almeno 13,25 SXP per round. I delegatori guadagnano anche una quota delle commissioni di transazione. Attualmente, l’offerta di SXP è inflazionistica e fissata a 530 SXP per round. Tuttavia, la comunità ha il diritto di cambiare questo attraverso una proposta di governance nel Q3 2022, che deve essere approvata da elettori e delegatori.

Come su altre blockchain proof-of-stake delegate, gli elettori eleggono i delegati che convalidano i blocchi. I delegati, a loro volta, possono scegliere quale quota delle ricompense mantenere come commissione e cosa restituire agli elettori. Solar non ha alcun meccanismo di deposito a garanzia del voto, il che significa che il numero di token puntati su un delegato non può essere sfruttato bloccando i token.

Tuttavia, Solar spinge gli elettori verso la scelta di delegati che contribuiscono all’ecosistema attraverso lo sviluppo, i miglioramenti della sicurezza, il marketing o la moderazione. A differenza dei delegati che scelgono di vendere i loro premi di blocco, i delegati orientati a lungo termine possono impedire una costante diminuzione del prezzo di SXP dando priorità allo sviluppo della rete.

Caratteristiche uniche del Solar

Solar mira a colmare il divario con blockchain più consolidate lanciando diverse iniziative.

Roadmap dettagliata

La roadmap Solar delinea come l’ecosistema prevede di svilupparsi nel 2022. Per il secondo trimestre del 2022, Solar prevede di implementare diverse pietre miliari chiave, come ad esempio:

Il rilascio dei suoi portafogli mobili e web.

Il rilascio del suo kit di sviluppo software Side Ledger Protocol.

Una versione alfa del suo metaverso Solar.

Un audit di base completato del suo framework blockchain.

Una versione beta del suo marketplace NFT.

Questi sono solo alcuni dei diversi obiettivi. Per il resto del 2022, Solar abiliterà un modulo di governance, emetterà la sua prima sovvenzione e lancerà il Solar Launchpad, tra gli altri obiettivi.

Protocollo Side Ledger

Il Side Ledger Protocol (SLP) consente agli utenti di creare token fungibili e non fungibili sulla blockchain Solar, simile allo standard ERC su Ethereum. Questo sarà possibile, grazie al portafoglio v e al kit di sviluppo software, che sarà lanciato nel secondo trimestre del 2022. L’invio di token SLP su Solar sarà economico come 0,2 SXP per transazione. I token fungibili o non fungibili possono essere creati solo per 5 SXP. Il Solar introduce una dinamica deflazionistica nel suo ecosistema con questa funzione, poiché un’attività sufficiente significherebbe bruciare più SXP di quanto creato.

Mercato Metaverse e NFT

Solar prevede di lanciare il proprio mercato metaverse e NFT che integra funzionalità SLP e consente ai creatori di vendere oggetti da collezione digitali. Solar promette anche la creazione di missioni in tutto il mondo, pass di zecca per AMA con celebrità e influencer e la creazione di dApp aggiuntive. Il metaverso e il mercato NFT contribuiranno anche alla dinamica deflazionistica di Solar bruciando SXP per le commissioni di transazione.

Launchpad

Solar si aspetta che con la crescente popolarità, altri progetti sceglieranno Solar come livello di insediamento e implementeranno le proprie applicazioni decentralizzate. Pertanto, il Solar Launchpad offrirà diverse funzionalità a beneficio dei titolari di token e dei progetti alle prime armi:

Una quota di quotazione per ogni nuova applicazione decentralizzata, che va da 10 SXP a 1.000 SXP.,

KYC opzionale e audit di nuovi progetti.

Bruciare le commissioni di transazione e le commissioni di quotazione sul Solar Launchpad.

Portafogli

Gli attuali portafogli solari sono un fork di repository Ark e sono dotati solo di funzioni di base. Pertanto, Solar implementerà nuovi portafogli desktop, mobili e browser in grado di offrire le sue funzionalità metaverse e SLP pianificate.

Tokenomica Solar

SXP è il token di utilità e governance della rete. Viene utilizzato per votare su proposte di governance e gli elettori possono delegarlo per guadagnare una quota dei premi di blocco. Tutti i 480 milioni di SXP che attualmente esistono come token ERC-20 o BEP-20 vengono scambiati con un rapporto 1: 1 per SXP sulla rete principale Solar, quindi la fornitura totale di solar non sarà aumentata.

Solar ha implementato diversi meccanismi deflazionistici per frenare la crescita della sua offerta. Il contratto intelligente del Tesoro detiene 40.800.000 SXP mentre il Portafoglio del Fondatore detiene 50.000.000 SXP.

Prezzo Solar

Solar (SXP) è attualmente scambiato a circa $ 1,35 a partire dall’8 aprile 2022, in calo rispetto al suo massimo storico di $ 5,68 fissato nell’aprile 2021. Il suo volume di scambi di 24 ore su 24 sulle borse è di circa $ 58 milioni e la sua capitalizzazione di mercato completamente diluita è di circa $ 700 milioni.

Previsione dei prezzi solari e prospettive future

Solar sta cercando di far rivivere un progetto di lunga data con una visione interessante di tutte le cose attualmente in voga nel settore delle criptovalute: NFT, metaverse e launchpads. Il suo meccanismo di consenso e l’architettura blockchain sembrano solidi e dovrebbero quadrare bene con la maggiore consapevolezza per le blockchain “carbon-neutral”.

Se Solar riuscirà a tornare ai precedenti massimi storici dipenderà fortemente da quanto bene riuscirà a eseguire la sua ambiziosa roadmap. Molte blockchain di primo livello hanno gareggiato per un posto in cima, ma solo pochi selezionati possono rivaleggiare in modo credibile con Ethereum come leader di mercato per le applicazioni decentralizzate. Se Solar riuscirà davvero a realizzare i suoi ampi piani, potrebbe rivelarsi una delle sorprese rialziste tra le catene L1 nel 2022.