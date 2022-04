Coinmama – È affidabile e sicuro al 100%?

Coinmama è uno scambio di bitcoin e criptovaluta in cui è possibile acquistare Bitcoin tramite carta di credito, carta di debito o bonifico bancario, con disponibilità per quasi tutti nel mondo.

In questa recensione di Coinmama, esamineremo tutte le principali domande e dilemmi su Coinmama: rivedere come funziona Coinmama, come registrare e acquistare bitcoin su Coinmama, quali monete e paesi supporta Coinmama e molti altri argomenti su questo scambio crittografico.

Coinmama è uno dei più antichi scambi di Bitcoin nel mondo degli affari e vende Bitcoin tramite carte di credito / debito da più tempo di qualsiasi altra azienda. Faremo un tuffo più profondo nel funzionamento di questo scambio nella nostra recensione di Coinmama – quindi andiamo.

Se hai fretta, ecco una panoramica tabellare dettagliata dello scambio Coinmama:

Servizio Scambio di criptovaluta Acquisto minimo 50 dollari Diffusione XBX + 2% (deviazione standard) Commissioni Ordini di acquisto: fino al 3,90% Ordini di vendita: dallo 0,10% allo 0,90% Tipo di conto Imponibile Monete disponibili per il commercio ADA: Cardano BTC: Bitcoin

BCH: Bitcoin Cash EOS: EOS

ETHEREUM: Ethereum ETC: Ethereum Classic

LTC: Litecoin QTUM: Qtum

XRP: Ripple XTZ: Tezos Limiti di acquisto a vita Livello 1: $ 15.000Livello 2: $ 50.000Livello 3: $ 1 milione Limiti giornalieri di acquisto con carta di credito Livello 1: $5,000Level 2: $5,000Level 3: $7,500 Limiti di acquisto giornalieri di bonifico bancario Livello 1: $ 12.000Livello 2: $ 30.000Livello 3: $ 30.000 Commissione di prelievo 0 dollari Consegna istantanea delle monete Sì Depositi con carta di credito/debito Sì Bonifico Bancario Depositi Sì Depositi di portafogli mobili Sì Opzioni del servizio clienti E-mail ([email protected]) e ticket di supporto. Nessun supporto telefonico Disponibilità delle app per dispositivi mobili Nessuno Promozioni Nessuno

Come funziona Coinmama?

COME FUNZIONA COINMAMA?

Coinmama è diverso da molti altri scambi in un modo importante: non mantiene le tue monete nei propri portafogli dopo averle acquistate tramite il loro servizio. Piuttosto, Coinmama li invia subito al tuo portafoglio. Questo è un ottimo deterrente per gli hacker in quanto non hanno alcun incentivo ad attaccare i server Coinmama poiché non detengono criptovalute.

Coinmama è istantaneo?

Il processo di acquisto su Coinmama è molto semplice. Ci sono un paio di metodi di pagamento che sono accettati e se ti sei chiesto se Coinmama è istantaneo – la risposta è sì – non appena effettui il pagamento, le monete sono sulla strada per il tuo portafoglio.

Metodi di pagamento accettati su Coinmama

Carte di credito

Sono supportati anche vari metodi di pagamento, quindi i clienti Coinmama possono investire in Bitcoin tramite carte di credito e debito Visa e MasterCard e contanti.

Uno dei cambiamenti più importanti nel settore Bitcoin è quanto sia diventato semplice acquistare Bitcoin con una carta di credito. Ciò è dovuto principalmente al fatto che aziende come Simplex hanno permesso a broker e scambi di verificare gli utenti con meno rischi.

Coinmama integra Simplex nel suo sistema e ti consente di pagare con qualsiasi MasterCard o Visa che potresti avere, il che è un cambiamento molto gradito perché, senza questo, saresti vincolato ai vecchi metodi di andare effettivamente al tuo sportello Western Union locale e depositare denaro.

Conto bancario – SWIFT e SEPA

Oltre all’acquisto di bitcoin con carta di credito su Coinmama, puoi acquistare bitcoin o altre criptovalute anche con i seguenti metodi:

Acquista Bitcoin con conto bancario – Puoi acquistare Bitcoin con bonifico bancario utilizzando SEPA (Europa), SWIFT (in tutto il mondo) o Faster Payments (Regno Unito). I vantaggi di questo metodo di pagamento includono limiti di spesa più elevati e commissioni di elaborazione dei pagamenti basse o nulle. Acquista Bitcoin con SEPA – I clienti in Europa utilizzeranno il bonifico bancario SEPA per effettuare ordini fino a 30.000 USD alla volta, a seconda del livello di verifica. A differenza degli ordini con carta di credito, i trasferimenti SEPA non comportano costi di elaborazione aggiuntivi. Acquista Bitcoin con SWIFT – I trasferimenti SWIFT sono rivolti ai clienti globali di Coinmama per acquistare Bitcoin direttamente dal loro conto bancario con limiti giornalieri fino a 30.000 USD a seconda del livello di verifica, nessuna commissione di elaborazione su ordini superiori a 1.000 USD e una bassa commissione fissa di 20 GBP su ordini inferiori a 1.000 USD.



Come registrarsi e utilizzare Coinmama?

Per utilizzare questo scambio, è necessario prima registrarsi.

A differenza di alcuni dei suoi concorrenti, Coinmama non ha ancora un’app mobile ed è attualmente disponibile solo come sito web.

D’altra parte, è alla pari con la sua concorrenza in termini di procedure KYC: è necessario essere completamente verificati per acquistare criptovalute su Coinmama.

Il processo di registrazione è semplice: vai su Coinmama.com e fai clic su Registrati. Una volta compilato il modulo, fare clic su Avanti e completare il processo. Non dimenticare di confermare il tuo indirizzo email cliccando sul link che Coinmama invia alla tua email!

Come verificare su Coinmama?

Un’altra domanda che incontriamo spesso è: come ottenere documenti verificati su Coinmama?

Dovrai caricare un documento d’identità ufficiale rilasciato dal governo e attendere l’approvazione di Coinmama.

Coinmama richiede i seguenti passaggi per verificarti:

tutte le foto che carichi devono essere visibili nella loro interezza;

immagini di alta qualità;

documenti validi, con dettagli come la data di scadenza chiaramente visibili;

dimensione massima del file di 8MB.

Il processo di verifica del tempo di Coinmana di solito richiede un paio d’ore durante l’orario di lavoro e un po ‘più a lungo se inizi la verifica la sera o nei fine settimana.

Coinmama ha tre livelli per i suoi utenti e ogni livello richiede requisiti KYC aggiuntivi.

Livello limite 1: limite di acquisto fino a $ 15.000

Documenti richiesti per questa categoria:

-Un selfie con carta d’identità valida rilasciata dal governo

-Una nota con “Coinmama” e la data menzionata su di esso

Livello limite 2: limite di acquisto fino a $ 50.000

Oltre alla verifica di livello 1, è necessario caricare due carte d’identità emesse dal governo e l’immagine scansionata di una bolletta che può essere qualsiasi cosa come bollette dell’elettricità, bollette del gas, ricevute fiscali sulla proprietà, estratti conto bancari o estratto conto della carta di credito.

Livello limite 3: fino a $ 100.000

Per accedere a questo livello, è necessario compilare un breve modulo contattando personalmente [email protected]

Come acquistare Bitcoin su Coinmama

Coinmama è un po ‘diverso da altri scambi quando si tratta di acquistare criptovalute. Non memorizzano nulla sui loro server, né i dettagli della tua carta di credito né le tue monete.

Quindi, come funzionano gli acquisti Coinmama?

Crei un ordine, scegli quanti bitcoin o altre monete vuoi acquistare e poi procedi alla pagina di checkout, dove inserisci i dettagli della tua carta di credito.

Dopo aver terminato il pagamento, la criptovaluta viene inviata immediatamente all’indirizzo del portafoglio privato dell’utente, non a un portafoglio conservato sui server Coinmama. L’importo minimo di acquisto su Coinmama è attualmente di 60 USD (o il suo equivalente in EUR), sebbene ciò si basi sul prezzo di Bitcoin.

Quando usi altri scambi come Binance o Coinbase, le tue criptovalute sono memorizzate all’interno dell’indirizzo del portafoglio dell’exchange, sui loro server (il che è altamente sconsigliabile).

Tuttavia, quando inserisci i tuoi dettagli di pagamento e acquisti criptovalute su Coinmama, le tue monete vengono immediatamente inviate al tuo portafoglio non appena il pagamento va a buon fine! Inutile dire che questo è molto più sicuro sia per te che per lo scambio (evita il rischio di essere hackerato).

Valute supportate su Coinmama

Coinmama accetta tutte le principali valute mondiali:

USD

EUR

Sterlina

Dollari canadesi

Dollari australiani

Puoi acquistare queste criptovalute:

BTC ·

ETH

LTC

BCH

AND SO ON

XRP ·

QTUM

ADA

Cosa sono le commissioni coinmama?

Domanda scottante per ogni acquirente di criptovalute sono le commissioni che le piattaforme addebitano. Come avrai già notato in questa recensione di Coinmama, questo scambio si sta distinguendo dal resto per molti aspetti, incluso questo.

Le commissioni sono ora più basse perché il processo è diventato molto più avanzato. Solo così avrai una prospettiva: prima che fosse effettuato il passaggio alle carte di credito, un Bitcoin ti costerebbe $ 310 quando il tasso Bitstamp corrispondente era di soli $ 257, che è una commissione del 22%. Ahi!

Dopo che le modifiche sono state implementate, le commissioni sono di circa il 6,5%, che può ancora sembrare molto. Tuttavia, se ti guardi intorno alle aziende che ti vendono Bitcoin con carta di credito come metodo di pagamento, vedrai che è fondamentalmente la stessa commissione ovunque. Il motivo per cui le commissioni sono così elevate è a causa di costose misure che queste aziende devono implementare per evitare frodi e chargeback.

Puoi vendere su Coinmama?

Sì, puoi vendere criptovalute su Coinmama. Hai solo bisogno di due cose per farlo: il tuo portafoglio di criptovaluta e un conto bancario e Coinmama si prenderà cura dell’intero processo.

Come vendere su Coinmama

Puoi vendere bitcoin su Coinmama in quattro semplici passaggi:

Accedi al tuo account Coinmama e fai clic su “Vendi” – Inserisci le tue informazioni di accesso Coinmama, quindi scegli l’opzione Vendi dalla schermata principale del tuo account. Se non hai già un account, puoi registrarti qui. Inserisci l’importo Bitcoin che desideri vendere – Inserisci la quantità di Bitcoin che desideri vendere per vedere il tasso di conversione BTC nella tua valuta preferita. Puoi anche inserire un importo in valuta (come USD o EUR) per vedere la quantità di Bitcoin. Effettua il tuo ordine – Segui le istruzioni per creare il tuo ordine. Inserisci il paese della tua banca, le informazioni sul conto e i dettagli personali. Trasferisci le tue monete: invia la quantità esatta di Bitcoin selezionata all’indirizzo del portafoglio fornito in una singola transazione o scansiona il codice QR dall’app del portafoglio. Una volta ricevute le tue monete, trasferiremo l’importo del pagamento sul conto bancario che hai fornito.

Assistenza clienti Coinmama

Un enorme vantaggio per questa recensione positiva di Coinmama è il loro supporto clienti che funziona principalmente tramite chat dal vivo nelle seguenti ore lavorative.

Domenica-Giovedì

9:00-18:00 GMT+3

Se hai bisogno di contattare l’assistenza clienti Coinmama al di fuori di questi orari, puoi inviare un’e-mail, aprire un ticket di supporto o persino contattarli su Facebook!

C’è anche una vasta base di conoscenze con FAQ che è molto utile per i problemi più comuni che gli utenti hanno con lo scambio.

Ottieni i tuoi Bitcoin istantaneamente

La velocità con cui ottieni le tue monete è l’ultima cosa che viene notevolmente migliorata. In passato, quando potevi acquistare Bitcoin con Western Union, dovevi aspettare che arrivasse una conferma via cavo da Western Union. Oggi puoi ritirare le tue monete non appena il pagamento è stato cancellato, il che è completamente fantastico.

Questo è fondamentale, perché a volte un giorno o due può significare ampie fluttuazioni dei prezzi in Bitcoin. Ciò significa che potresti finire per acquistare monete per più o meno di quanto previsto. Tieni presente che esiste un limite per gli utenti per la prima volta su quanto puoi acquistare (al momento o scrivendo questo limite è di $ 5.000 al giorno e fino a $ 20.000 al mese).

Ci si può fidare di Coinmama – Sicurezza e privacy

Coinmama memorizza i tuoi dati personali su server protetti. Inoltre, il sito utilizza misure di crittografia e autenticazione di alto livello per garantire che i tuoi dati e denaro siano al sicuro.

Coinmama consente ai suoi utenti di acquistare meno di $ 150 di Bitcoin senza caricare immagini di un ID, ma qualsiasi importo superiore a $ 150 di Bitcoin richiederà una verifica completa dell’identità.

Disponibilità – Quali paesi supporta Coinmama?

Coinmama offre il servizio in tutto il mondo. Potresti avere funzioni limitate in alcuni paesi (ad esempio, se un paese compare in un elenco di sanzioni gestito dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti, dal Tesoro del Regno Unito, dall’Unione Europea o dalle Nazioni Unite, CoinMama non opererà lì). Tuttavia, nel complesso, il servizio è disponibile nella più ampia gamma di paesi.

Coinmama è facile da usare?

È incredibilmente facile acquistare Bitcoin su Coinmama, che è uno dei motivi per cui sono così popolari. Ecco perché questa recensione di Coinmama si concluderà con una buona nota per lo scambio: non c’è semplicemente nulla di cui lamentarsi.



Quando visiti Coinmama, noterai che l’interfaccia utente è intuitiva e semplice e che nessun elemento è ambiguo o confuso. Il sito è semplice, veloce e non ci sono ostacoli a parte i requisiti di verifica a vari volumi di acquisto.

Tutte queste cose rendono il processo di acquisto ultra-semplice.

Conclusione – Coinmama è legittimo e sicuro?

In conclusione di questa recensione di Coinmama possiamo dire che questa è una società rispettabile, quindi la risposta breve è sì, Coinmama è legittimo e sicuro per acquistare criptovalute su di esso. L’unico inconveniente sono le sue alte commissioni, che sfortunatamente non possono essere evitate quando si utilizza una carta di credito al momento.

D’altra parte, la risposta lunga alla domanda è “dipende”. Se hai la possibilità di utilizzare un metodo di pagamento diverso da una carta di credito, andrei altrove per evitare di pagare le commissioni elevate.

Tutto sommato, il servizio è solido e, si spera, nel prossimo futuro diventerà più conveniente.

Domande frequenti

Coinmama è sicuro e legittimo?

Sì, Coinmama è un posto sicuro e legittimo per acquistare bitcoin e altre monete offerte come ETH, ADA, XRP, LTC, QTUM.

Dove si trova Coinmama e ci si può fidare?

Coinmama è stata avviata nel 2013 come startup in Israele e da allora si è espansa e ha servito oltre 2 milioni di clienti in oltre 180 paesi con oltre 30 dipendenti. Oggi, la società è registrata nell’UE, più precisamente in Slovacchia mentre è ancora di proprietà e ha sede di New Bit Ventures in Israele.

Quanto tempo ci vuole Coinmama per verificare?

La verifica iniziale di livello 1 su Coinmama richiede solitamente 10 minuti. Dopo questa verifica, avrai i tuoi bitcoin acquistati consegnati all’istante. Tuttavia, la verifica di livello 2 e 3 può richiedere fino a sei ore.

Quali stati funziona Coinmama?

Coinmama è disponibile nei seguenti stati degli Stati Uniti: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia e Wisconsin.

Coinmama richiede un documento d’identità?

Sì. Coinmama richiede 1 documento d’identità valido rilasciato dal governo e un selfie di te stesso con quel documento d’identità e una nota con “Coinmama” e la data di oggi scritta su di esso.

Puoi vendere su Coinmama?

Sì, puoi vendere bitcoin su Coinmama. La vendita di criptovaluta con Coinmama è attualmente disponibile per i clienti in Europa che fanno parte della SEPA.

Coinmama è uno scambio o un portafoglio?

Coinmama è uno scambio crittografico in cui è possibile acquistare bitcoin e altre monete all’istante.

Coinmama ha un’app mobile (Android o iOS)?

No, attualmente è possibile accedere a Coinmama solo tramite un browser Web tramite il loro sito Web. Inoltre, non hanno un’integrazione API disponibile pubblicamente, che è il modo più comune in cui app e servizi interagiscono tra loro nel mondo online.