I migliori mercati NFT di Tezos

I token non fungibili sono molto popolari nel mondo Crypto ora. Il movimento NFT è iniziato nel 2015 quando il primo progetto NFT è stato costruito sulla piattaforma Ethereum. Da allora, il movimento si è esteso a un numero crescente di blockchain, con Tezos che è uno di questi.

Questo articolo affronterà come trovare i migliori mercati NFT su Tezos. Per farti ottenere il meglio da questo articolo, fornirò una breve panoramica di cos’è un NFT e cosa comporta la blockchain di Tezos.

Un NFT, come suggerisce il nome, è un token non fungibile su una blockchain. I token fungibili sono identici e possono essere scambiati tra loro. Ad esempio, se si dispone di una banconota da dieci dollari, è possibile scambiarla facilmente con un’altra banconota da dieci dollari e manterrebbe il suo valore.

Il caso non è lo stesso con i token non fungibili. Ogni NFT è unico e non può essere intercambiato. Pertanto, gli NFT vengono utilizzati per rivendicare la proprietà di oggetti esclusivi come opere d’arte, certificati, contratti, atti di proprietà, ecc.

La blockchain di Tezos è stata formata nel 2014 da Arthur e Kathleen Breitman. È una delle più antiche piattaforme di contratti intelligenti e impiega un sistema di convalida proof-of-stake.

Si descrive come denaro intelligente e si concentra maggiormente sulla finanza, con attività nel settore NFT e dei giochi.

Ora che sappiamo cosa sono gli NFT e la blockchain di Tezos, iniziamo a parlare dei mercati NFT su Tezos.

COSA CONSIDERARE QUANDO SI CERCA IL MIGLIOR MERCATO NFT

Proprio come è per la scelta dello scambio crittografico in cui scambieresti, la scelta di un mercato NFT per te richiede di prendere in considerazione alcuni fattori.

Alcuni di questi fattori sono:

La valuta di base: questo differisce da un mercato NFT all’altro perché non funzionano tutti sulla stessa blockchain. Pertanto, alcuni mercati possono consentire fiat o utilizzare criptovalute specifiche come ETH, SOL, BNB, ecc. Inoltre, alcuni mercati NFT potrebbero richiedere portafogli speciali per funzionare.

Il tipo NFT: Che tipo di NFT stai cercando? Stai cercando qualcosa nel settore dei giochi o un’opera d’arte? Forse stai cercando un NFT sportivo o qualcosa da collezione. Pensa a quale tipo di NFT desideri, in quanto ciò ti guiderebbe a conoscere il posto migliore per ottenerlo.

Tasse sul gas: Questo è altrettanto importante in quanto ogni mercato NFT addebita tariffe diverse nelle tariffe del gas. Vorresti scegliere il più economico per massimizzare il tuo profitto.

I MIGLIORI MERCATI NFT SU TEZOS

Hic et Nunc

Il mercato Hic et Nunc (HEN) è uno dei mercati più popolari per il conio e il trading di NFT sulla blockchain di Tezos. È stato creato nel marzo 2021 da Rafael Lima ed è cresciuto fino a diventare uno dei primi venti mercati NFT al mondo, secondo DappRadar. Il mercato Hic et Nunc è cresciuto in popolarità per i seguenti motivi:

Prospera sull’algoritmo di consenso proof-of-stake. In parole più semplici, consuma meno energia rispetto ad altri mercati NFT sulla rete Ethereum. Pertanto, è spesso descritto come un NFT verde.

È molto economico. Le transazioni che richiederebbero circa 100 dollari per l’approvazione su altri mercati richiedono solo circa un dollaro su Hic et Nunc. Chi non lo vorrebbe, giusto?

Protegge la privacy degli utenti. In questo modo, l’attenzione è focalizzata sul prodotto e non sul venditore.

Il 14 novembre 2021 si è verificato un incidente che ha ulteriormente dimostrato la tenacia di Hic et Nunc come importante mercato NFT. Il suo fondatore ha improvvisamente rimosso il sito Web e ha pubblicato su Twitter che il mercato è ora interrotto. Tuttavia, la comunità si è radunata e ha preso il controllo del mercato per garantirne la continuazione.

Il mercato è ora più economico che mai, con una commissione cumulativa dell’1% detratta come commissione della piattaforma invece della commissione del 2,5% che era. In questo momento, è il mercato NFT più importante su Tezos.

TEZOS. ART

Il sito web Tezos.art non è solo un altro mercato NFT. È meglio descritto come una sorta di directory in cui è possibile ottenere guide agli ultimi mercati NFT sulla blockchain di Tezos. Esempi di mercati presenti sul sito web sono il marketplace di Hic et Nunc; Kalamint, un mercato simile a SuperRare; Bazar, un luogo per “NFT di beneficenza”; ByteBlock, che offre sconti sul gas, ecc.

Oltre a indirizzare gli utenti ai mercati Tezos, il sito Web introduce anche gli utenti ai migliori portafogli compatibili con Tezos nella società crittografica. Esempi di portafogli presenti sul sito Web sono Galleon, un portafoglio che funziona su desktop e dispositivi mobili; Kukai, un portafoglio integrato con le funzionalità dei social media; Temple, un portafoglio simile nelle operazioni a Metamask; e Airgap, un portafoglio che eccelle nelle funzionalità di sicurezza.

OBJKT.COM

Objkt è un mercato NFT di Tezos che presenta una differenza nel meccanismo attraverso il quale vengono venduti i token. I token sono scambiati in borsa tramite aste su contratti intelligenti. Questo metodo particolare, insieme alle commissioni di transazione economiche, lo rende uno dei migliori scambi sulla blockchain.

La piattaforma Objkt dipende ancora dal mercato Hic et Nunc poiché solo i token HEN vengono messi all’asta sul sito. C’è una commissione fissa del 2,5% su ogni transazione riuscita, che si tratti di aste, inserzioni o offerte. Inoltre, la commissione per l’elenco di un NFT sul sito è di almeno 0,0011 Tez che è di circa 0,006 dollari al prezzo corrente.

Ci sono due tipi di aste sulla piattaforma Objkt. La prima è l’asta con l’offerta più alta (o asta inglese). Questo è il tipo di asta popolare in cui vince l’offerta più alta. Trascorso il tempo selezionato per l’asta, la persona con l’offerta più alta può concluderla attivando la vendita.

Il secondo tipo di asta è un tipo più particolare noto come Price Drop Auction. In questa asta, il prezzo viene gradualmente abbassato durante un periodo di tempo fisso. Durante questo periodo, è disponibile per l’acquisto istantaneo al prezzo di visualizzazione corrente. Una volta acquistato l’oggetto, l’asta termina. Inoltre, una volta trascorso il periodo di tempo fisso, l’asta termina

BYTEBLOCK

La piattaforma Byteblock NFT è una piattaforma con sede in India creata nell’aprile 2021 per potenziare gli artisti in India e nel sud-est asiatico. È una piattaforma aperta che si concentra sul supporto agli artisti fisici mentre conoscono lo spazio NFT.

La piattaforma addebita una commissione del 4% e offre token Tezos gratuiti per i creatori NFT per la prima volta. Inoltre, proprio come Objkt, Byteblock offre due tipi di aste attraverso le quali gli utenti possono ottenere valore immediato per i loro NFT coniati

Il primo tipo di asta è l’asta Lazy e viene fatta il mercoledì sulla loro pagina discordia. Si chiama asta pigra perché è solo basata su testo e regolata dopo 16 ore.

D’altra parte, c’è un’altra asta che si svolge il sabato. Questa asta è basata su testo e voce e viene risolta immediatamente tra l’acquirente e il creatore.

Oltre al fatto che è gestito sulla blockchain di Tezos e quindi beneficia delle tariffe del gas molto economiche, non richiede inoltre che gli artisti si registrino sulla piattaforma prima di poter coniare NFT. Questo lo rende una piattaforma molto aperta e una delle piattaforme NFT più popolari nel sud-est asiatico.

BAZAAR

Bazaar è stato creato nel primo trimestre del 2021 e si è posto come un mercato NFT carbon-negative. Essendo un mercato sulla blockchain di Tezos, Bazaar lo porta un passo avanti donando alle organizzazioni che promuovono le emissioni negative di carbonio. Quindi è all’altezza delle sue parole come un vero e proprio establishment crittografico verde.

Per affrontare il problema del plagio tra i creatori di NFT, Bazaar ha introdotto un metodo di verifica degli artisti NFT, utilizzando i loro account sui social media, per aumentare la fiducia che gli acquirenti hanno in un particolare artista. La verifica non è obbligatoria, però, ma rende una vendita più autentica. Inoltre, gli artisti verificati possono perdere il loro stato di verifica se vengono giudicati colpevoli di attività indesiderate come il plagio, l’acquisto o la vendita all’asta della propria arte, ecc.

Sull’interfaccia di Bazaar, ci sono due modi per vendere NFT. Puoi vendere a un prezzo fisso o tramite aste. Un’altra cosa eccitante del mercato Bazaar è che viene fornito con un token di governance. Il token si chiama bDAO ed è attualmente valutato a 0,195tz o 1,04 dollari al prezzo corrente

MinterPop

MinterPop è un mercato NFT sviluppato da Interpop che si concentra maggiormente sulla fornitura di prodotti NFT autenticati. Per raggiungere questo obiettivo, il marketplace controlla ogni artista e consente solo a quelli verificati di pubblicare prodotti su di esso.

Questo processo potrebbe essere poco attraente per alcuni in quanto prende un po ‘dal decentramento che la crittografia dovrebbe riguardare. Tuttavia, promuove la fiducia negli acquirenti e garantisce che i prodotti NFT acquistati sulla piattaforma siano autentici.

Per effettuare transazioni su MinterPop, è necessario creare un account con loro e contemporaneamente con il loro portafoglio partner, Kukai Wallet. Dopo aver creato un account, è possibile acquistare o vendere gli NFT attraverso un prezzo fisso o un’asta. Se scegli di acquistare a un prezzo fisso, puoi pagare con una carta di credito o monete Tezos nel tuo portafoglio. D’altra parte, gli NFT elencati dalle aste possono essere acquistati solo con monete Tezos nel tuo portafoglio Kukai.

Muralis

Muralis è un mercato NFT che introduce un concetto unico nell’ecosistema in cui gli NFT sono uniti per creare un NFT più grande che può essere venduto al mercato Hic et Nunc. Come funziona?

Il pezzo finale è composto da quadrati da 10.000 pixel che possono essere acquistati a 1.1.tz ciascuno (equivalenti a 5,9 dollari al prezzo corrente). Una volta acquistato un quadrato, viene fissato in modo permanente sul murale e visibile a tutti. Continua così fino a quando tutti i 10.000 pezzi sono stati acquistati. L’intero murale può quindi essere venduto al mercato HEN e metà del profitto viene restituito alla comunità HEN.

Il mercato Muralis NFT è ancora un progetto sperimentale; pertanto, gli utenti dovrebbero prestare attenzione quando fanno trading sull’interfaccia.

CONCLUSIONE

I token non fungibili sono popolari nella società crittografica ora. Tutti vogliono avere un pezzo di questa torta. Tuttavia, anche se alcuni NFT sono popolari per essere scambiati per centinaia di migliaia di dollari, non è necessario rompere la banca prima di scambiare NFT. Sulla blockchain di Tezos, puoi coniare e scambiare NFT a prezzi economici e in un ambiente eco-compatibile.

Spero che questo articolo ti abbia aiutato a decidere quale dei migliori mercati NFT sulla blockchain di Tezos è più adatto alle tue esigenze. Tuttavia, vorrei sottolineare che la scelta di quale mercato NFT permutare è di tua esclusiva responsabilità. Pertanto, pesalo attentamente e non dimenticare mai la regola del trading di criptovalute, che dice: “Non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere.

DOMANDE FREQUENTI

COME CREARE TOKEN NFT SU TEZOS❓

I token NFT possono essere coniati sulla blockchain di Tezos utilizzando uno qualsiasi dei mercati descritti in questo articolo. Il più famoso di questi è il mercato Hic et Nunc che addebita una commissione di piattaforma dell’1%, la più economica dell’intero ecosistema Tezos.

COS’È IL MERCATO❓ HIC ET NUNC (HEN)

Il mercato HEN è uno dei mercati NFT più popolari. Funziona sulla blockchain di Tezos ed è stato lanciato a marzo 2021. La commissione di piattaforma per il conio di NFT sul mercato è dell’1%, la più bassa finora. Inoltre, la piattaforma incoraggia la privacy degli utenti, enfatizzando il prodotto e non il produttore.

QUAL È L’NFT PIÙ COSTOSO MAI VENDUTO❓

TUTTI I GIORNI: I PRIMI 500 GIORNI. È stato venduto per un totale di 69,3 milioni di dollari in un’asta l’11 marzo 2021. In seguito ci fu una vendita di un Cryptopunk per 532 milioni di dollari, ma sembrava più che il proprietario lo vendesse a se stesso.

QUAL È L’NFT❓ PIÙ POPOLARE

L’NFT più popolare nel 2021 è il “Primo tweet” di Jack Dorsey, il fondatore di Twitter. Il tweet è stato venduto per 2,9 milioni di dollari nel marzo 2021.