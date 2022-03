Cos’è WooTrade e come usarlo?

Wootrade è una nuova generazione di piattaforma crittografica CeFi (Centralized Finance). Essere un pony one-trick non è abbastanza in questi giorni, quindi Wootrade combina diversi elementi. Sono un pool di liquidità di asset digitali per i loro clienti istituzionali, uno scambio con zero commissioni per i team di trading e un token destinato a salire alle stelle per gli investitori al dettaglio.

La parte intelligente è il modo in cui queste funzionalità interagiscono tra loro.

Wootrade è ancora vicino all’inizio della sua ascesa al successo, quindi fa un caso di studio interessante. Diamo un’occhiata e vediamo cosa c’è in esso per te.

Chi sono Wootrade?

Fondatori

I fondatori Jack Tan e Mark Pimentel hanno entrambi una carriera illustre nella finanza digitale come co-fondatori di Kronos Research. Iniziando come due quant con una visione condivisa nel 2018, Wootrade è cresciuta fino a circa 60 membri dello staff negli ultimi 3 anni.

L’intero team è focalizzato sull’innovazione tecnica. Le loro qualifiche ed esperienze sono orientate verso l’analisi matematica dei mercati e del trading. Sono facilmente i ragazzi più intelligenti della stanza.

Investitori

Altre indicazioni di potenziale successo sono i loro investitori e partner. I finanziamenti sono arrivati da nomi seri come Three Arrows Capital, QCP Capital, IOSG Ventures e Defi Capital. Questi ragazzi scelgono costantemente i vincitori, ad esempio, sono stati i primi finanziatori di AAVE, 1inch e Synthetix.

Essendo un progetto della scuderia Kronos Research, ci si aspetterebbe che Wootrade attiri questo livello di interesse. Entrambe le parti sanno molto quando ne vedono uno.

Partner

Ce ne sono troppi da menzionare, ma alcuni dei partner sono attori significativi nel fiorente spazio crittografico e DeFi. Bitmart, Coinex, Winkrypto e Chainlink sono alcuni nomi di spicco, ma è probabile che il roster cresca nei prossimi mesi man mano che il progetto raggiunge le sue pietre miliari.

Come ho già detto, Wootrade è nelle prime fasi di implementazione del suo progetto. Man mano che si formano più partnership, aspettati che il prezzo del token Woo rifletta questa crescita nella rete.

Caratteristiche di Wootrade

I tre aspetti principali di Wootrade sono il pool di liquidità, il trading e lo staking. Tutti gli elementi lavorano insieme per offrire quella che dovrebbe diventare una piattaforma stabile sia per i market maker che per i trader. L’innovazione sta applicando modelli ben compresi per gli scambi tradizionali alle valute digitali.

Pool di liquidità

Questo è l’elemento fondamentale di Wootrade. È liquidità come servizio. I token a bassa capitalizzazione di mercato hanno spesso il problema della liquidità limitata. Molte persone potrebbero scambiare un asset ma su una serie di scambi diversi. Ciò frammenta la liquidità che fa sì che gli spread siano non redditizi e lunghi tempi di attesa per gli ordini da riempire. Aggregando liquidità, Wootrade spera di risolvere questo problema perenne.

I clienti aziendali che detengono quantità maggiori di token WOO nel pool di liquidità possono condividere i profitti dello scambio. La speranza è che un numero sufficiente di istituzioni investa nel pool di liquidità per ottenere un rendimento decente e sfruttare il trading a commissioni zero di Wootrade. Ciò aumenta ulteriormente la liquidità, rendendola ancora più attraente per il coinvolgimento di altre istituzioni.

Scambio

Wootrade offre trading spot e aggiungerà un mercato dei futures entro la fine dell’anno. La loro piattaforma di trading WooX è attualmente nella versione Beta. È una pagina di trading standard, ma sembra buona come qualsiasi altra che ho provato. È anche molto flessibile, permettendoti di configurare più finestre per visualizzare facilmente tutte le tue coppie di trading.

Ci sono 40 token da scambiare al momento, ma solo contro USDT. Questo deve crescere nel tempo e devono essere aggiunte coppie inter-token. Il trading di futures deve ancora essere lanciato, ma questo è previsto per la fine del Q2, 2021. Hanno bisogno di andare avanti!

Picchettamento

WOO staking arriverà presto sulla piattaforma Wootrade una volta che lo scambio è attivo e funzionante. Fino ad allora puoi puntare i tuoi token WOO su SushiSwap, UniSwap, Bancor o AscendeX. Leggi la piccola stampa poiché ogni piattaforma è diversa. Puoi scambiare il tuo ETH con WOO su tutte le piattaforme, ma per ETH, le tariffe del gas sono ancora alte. Devi valutare se puntare il tuo WOO o semplicemente HODL. Vedo abbastanza rialzi a breve termine nel token WOO solo per acquistare e tenere, per ora.

WOO Token

La grande caratteristica per i trader è l’assenza di commissioni. Ogni volta che vedo “Zero Commissioni” pubblicizzate, guardo rapidamente lo spread (il divario tra il prezzo di acquisto e di vendita) che è invariabilmente enorme. Nessuna commissione forse, ma c’è sempre un margine di profitto oltraggioso su ogni operazione. Non Wootrade, però. Wootrade è diverso.

Offrono un vero trading a costo zero con uno spread davvero stretto. Questo è molto interessante per i trader ad alto volume che possono risparmiare migliaia di dollari al giorno sulle commissioni. Ma come fa Wootrade a raggiungere questo obiettivo?

L’intera azienda è tenuta insieme dal loro token Woo proprietario. Sì, se investi centinaia di migliaia di dollari in token WOO, ti vengono addebitate zero commissioni e puoi persino ricevere uno sconto salutare. Il resto di noi paga ancora alcune commissioni di trading in WOO, una parte delle quali viene bruciata ogni mese.

Queste commissioni più i pagamenti del flusso di ordini da parte dei market maker sono il profitto operativo di Wootrade. La pressione deflazionistica di bruciare una parte di questi token WOO aumenterà (in teoria) il suo valore.

Ricorda che il 25% dell’offerta totale di WOO è stato assegnato ai fondatori e ai consulenti, e questi 750 milioni di WOO sono ciò che sperano li renderà tutti miliardari. Perché ciò accada, il prezzo di WOO deve aumentare, quindi gli interessi delle “balene WOO” sono ben allineati con quelli dei titolari di token WOO minori.

WOO Tokenomics

La capitalizzazione di mercato totale di WOO è di $ 2 miliardi basata su un prezzo corrente di $ 0,65. Ci sono circa 376 milioni di WOO in circolazione, che è solo il 12,5% del totale di 3 miliardi di monete coniate. La distribuzione originale era la seguente:

50% Ecosistema

20% Squadra

20% Di Vendita Di Token

5% Consulenti

5% Gestione della liquidità

Ogni volta che una parte significativa dei token di un progetto viene assegnata ai fondatori, suona un campanello d’allarme. Tuttavia, il programma per gli interessi acquisiti che diventano idonei alla vendita è piuttosto limitato. Centinaia di milioni di monete non saranno scaricate sul mercato tutte in una volta. Ciò aggiunge stabilità al token WOO e crea fiducia nel progetto nel suo complesso.

Woo Outlook

Il futuro sembra molto luminoso, supponendo che la rete continui a crescere. OK, ma la rete crescerà? Una volta che i trader e le istituzioni acquisiscono la combinazione di liquidità di prima classe e trading senza commissioni con spread super-stretti, allora sì, di sicuro. Kronos stessa si sta preparando a utilizzare Wootrade come fornitore di liquidità e ha miliardi di volumi di scambi giornalieri da portare alla festa.

Più piattaforme crittografiche e team di trading Wootrade può attrarre, più profonda è la liquidità e maggiore sarà la domanda di token WOO per pagare le commissioni di cambio. L’aumento del volume degli scambi significherà che più token WOO verranno bruciati. Sembra tutto molto ben pensato, come ci si aspetterebbe da un team di matematici.

Mappa stradale di Wootrade

È ancora un lavoro in corso in questa fase, ma le pietre miliari della roadmap di Wootrade sono state raggiunte più o meno in tempo. Abbiamo bisogno di vedere molti più token sullo scambio, oltre a coppie di trading diverse da USDT. Il trading di futures dovrebbe essere disponibile dal Q3, 2021 con le app WOO da seguire più avanti nel corso dell’anno.

Sarà interessante vedere cos’altro è in offerta tra un anno. I progetti in cantiere includono un’applicazione di gestione patrimoniale basata sull’intelligenza artificiale e diverse espansioni regionali. Mirano a integrare 50 clienti istituzionali, il che aumenterà il loro volume di trading a quello di un importante scambio di criptovalute.

Conclusione

Questa è una grande opportunità per le istituzioni e i grandi team di trading, ma forse meno per i commercianti al dettaglio medi. Gli importi degli investimenti e i volumi commerciali necessari per qualificarsi per zero commissioni sono sbalorditivi. Non conosco trader indipendenti con un volume di oltre $ 1 milione al giorno, ma è qui che devi essere per sfruttare appieno Wootrade. Se gestisci uno scambio o un team di trading ben supportato, il tuo volume sarà sufficiente a giustificare l’investimento.

Il concetto di zero commissioni con liquidità super-profonda sembra semplice ma non è facile da raggiungere. Il modello Payment for Order Flow (PFOF) di Wootrade in cui un market maker paga un broker per dirigere le negoziazioni attraverso di loro, non è nuovo. È l’approccio utilizzato da Robinhood, ma non mi aspetto che Wootrade venda informazioni di trading sui clienti in tempo reale ai propri investitori in modo che possano gestire illegalmente questi trader al dettaglio. Le persone osserveranno da vicino per vedere se questo si sviluppa.

Ci sono molti scambi crittografici centralizzati che spuntano in questi giorni, ma sento che Wootrade è uno dei migliori. Guardando le persone coinvolte e i loro punti di forza unici, non vedo alcun motivo per cui Wootrade non dovrebbe diventare un altro Binance in futuro.