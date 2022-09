Collegare MetaMask a Zapper.fi: guida passo passo

in

Zapper finance (Zapper.fi) è una piattaforma di gestione del portafoglio DeFi che rende DeFi facile da usare.

Con Zapper, gli utenti DeFi possono facilmente gestire e tenere traccia di più posizioni nei principali protocolli DeFi, tra cui Uniswap, Sushiswap, Curve Finance, Balancer, Synthetix, 1inch e Yearn Finance.

Per utilizzare Zapper.fi, devi prima connettere il tuo portafoglio Web 3.0.

Zapper supporta molti portafogli caldi, come MetaMask, Coinbase Wallet, BlockWallet, Portis, Opera, XDEFI Wallet, Gnosis Safe, Fortmatic, Torus e portafogli hardware, come Ledger, Trezor, Keystone e Lattice.

In questo articolo, imparerai come connettere MetaMask a Zapper. Questo processo di connessione di MetaMask Wallet a Zapper è quasi lo stesso per tutti gli altri portafogli ad eccezione dei portafogli hardware.

Come collegare MetaMask a Zapper.fi?

Per collegare MetaMask a Zapper.fi, devi andare al sito Web Zapper.fi.

Quindi, fai clic su “Connetti portafoglio” e seleziona MetaMask.

Infine, autorizza la connessione. Questo è tutto.

Passaggi per collegare MetaMask a Zapper.fi

Installa MetaMask Wallet Visita il Zapper.fi sito web Fai clic su “Connetti portafoglio“ Autorizza l’accesso Disconnetti MetaMask

1. Installa MetaMask Wallet

Se hai già installato MetaMask Wallet, puoi saltare questo passaggio.

MetaMask è disponibile come estensione del browser per Chrome, Firefox, Brave e Edge.

È disponibile anche come applicazione mobile per le piattaforme Android e iOS.

Scegli la piattaforma e installa MetaMask. Dopo l’installazione, è necessario creare un account MetaMask.

Il processo di creazione dell’account include l’impostazione di una password e il backup della frase di recupero.

2. Visita Zapper.fi sito web

Dopo l’installazione e la configurazione dell’account di MetaMask, è necessario visitare il sito Web ufficiale Zapper.fi.

https://zapper.fi/ è il sito ufficiale di Zapper. Puoi aggiungerlo ai segnalibri per evitare truffe di phishing.

3. Fai clic su “Connetti portafoglio“

Una volta che sei sul sito web Zapper.fi, sarai in grado di vedere il pulsante “Connetti portafoglio” nell’angolo in alto a destra del sito web. Fare clic su di esso.

Ora sarai in grado di vedere più opzioni di portafoglio supportate da Zapper.

Clicca su “MetaMask“.

4. Autorizza l’accesso

Ora, lo Zapper richiede l’accesso al tuo portafoglio. Verrà visualizzato un prompt MetaMask per selezionare l’account.

Se si dispone di un solo account MetaMask, è possibile fare clic su “Avanti“. Altrimenti, seleziona il tuo account MetaMask e fai clic su “Avanti“.

Successivamente, devi consentire a Zapper di connettersi al tuo account MetaMask facendo clic su “Connetti“.

Questa accettazione della connessione consente a Zapper di vedere l’indirizzo, il saldo del conto, l’attività e di inviare le approvazioni delle transazioni.

5. Disconnetti MetaMask

È essenziale scollegare il portafoglio da Zapper una volta terminata la gestione del portafoglio DeFi.

Per disconnettere MetaMask da Zapper.fi, devi fare clic sull’icona a discesa “icona a discesa” accanto all’indirizzo del tuo portafoglio nell’angolo in alto a destra della pagina web.

Conclusione

Collegare MetaMask e altri portafogli supportati a Zapper.fi è un compito semplice.

Dopo aver stabilito la connessione con Zapper.fi, puoi gestire i tuoi pool di liquidità e impegnarti nell’agricoltura del rendimento attraverso diversi protocolli DeFi.

Una volta terminato il Zapper.fi, assicurati di scollegare il portafoglio.