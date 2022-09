Convertire criptovaluta nel modo più economico

Nel mondo delle criptovalute, potresti non essere un amante delle monete alternative. Ma gli altcoin sono inevitabili ad un certo punto del tuo viaggio crittografico, poiché potresti aver bisogno di altcoin, come Ethereum, MATIC, BNB, ecc., Per acquistare NFT o per la copertura.

Ad esempio, potresti voler convertire le tue criptovalute da una all’altra se detieni Bitcoin o Ethereum e desideri acquistare un Polygon NFT. In questi casi, puoi facilmente convertire il tuo Bitcoin o Ethereum in MATIC.

Ma dove convertirai la tua criptovaluta? Qual è il modo più economico per convertire le criptovalute?

In questo articolo, ho esplorato 4 + scambi, 2 + piattaforme di scambio crittografico e una piattaforma Defi decentralizzata basata sulla comunità per fornire il modo più economico per convertire criptovaluta da uno all’altro.

Ci sono voluti alcuni giorni per trovare il modo migliore ed economico per convertire i token crittografici da uno all’altro. Ma lo conoscerai in pochi minuti.

Perché dovrei convertire la mia criptovaluta in un’altra invece di acquistare?

Per evitare la volatilità: il mercato delle criptovalute è molto noto per le sue mosse drastiche. Devi dormire, ma il mercato delle criptovalute non ha bisogno. Pertanto, è altamente sensibile alle tendenze attuali e alle decisioni prese dalle autorità di regolamentazione.

A volte il mercato non ti dà il tempo di reagire al tuo portafoglio. Quindi, se sospetti qualsiasi movimento precedente, puoi convertire le tue criptovalute da una all’altra per evitare le perdite subite dalla volatilità.

Ad esempio, puoi evitare la volatilità convertendo la tua criptovaluta in stablecoin, come Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD), Pax Dollar (USDP), ecc. Le stablecoin sono valute digitali il cui valore è ancorato a un asset stabile, come la valuta fiat o una merce come l’oro.

Non c’è bisogno di valuta fiat: non è necessario depositare la valuta fiat per acquistare una criptovaluta se si opta per l’opzione di conversione cripto.

Cronometraggio del mercato: puoi acquistare istantaneamente nell’opzione converti cripto in quanto elimina il tempo necessario per depositare denaro sul tuo conto di trading. Quindi, puoi mettere in valigia la criptovaluta per la tua fascia di prezzo analizzata.

Dove non puoi convertire la criptovaluta da una all’altra?

Alcune persone hanno frainteso che possono convertire le loro criptovalute su Bridge, scambi decentralizzati (DEX) e aggregatori DEX. Ma non possono.

Ponti : consente agli utenti di inviare criptovalute da una blockchain all’altra. Cioè, se hai Ethereum e vuoi spenderlo come MATIC significa che il ponte è la tua soluzione.

: consente agli utenti di inviare criptovalute da una blockchain all’altra. Cioè, se hai Ethereum e vuoi spenderlo come MATIC significa che il ponte è la tua soluzione. DEX : I DEX come Uniswap o PancakeSwap hanno lo scopo di scambiare gli stessi token standard, ad esempio ETH con altri token ERC20, come DAI, USDC, ecc.

: I DEX come Uniswap o PancakeSwap hanno lo scopo di scambiare gli stessi token standard, ad esempio ETH con altri token ERC20, come DAI, USDC, ecc. Aggregatori DEX: l’aggregatore DEX come 1inch offre il miglior prezzo analizzando tutti i DEX. Consente anche scambi di token dello stesso standard, non gli swap di una criptovaluta con un’altra.

Passaggi per convertire la criptovaluta da uno all’altro

1. Utilizzo di centrali centralizzati (CEX)

Gli scambi centralizzati (CEX), come Binance, Binance.US, Coinbase, KuCoin, Kraken, ecc. Hanno la funzione di convertire le criptovalute.

Alcuni degli scambi, come Binance, Coinbase e Kraken hanno un’interfaccia utente semplificata per questo scopo, mentre altri hanno una sezione “spot trading“.

Nel “trading spot“, devi selezionare le coppie di trading da scambiare per il mercato o limitare gli ordini.

Di solito, il trading spot comporta due operazioni. Ad esempio, per convertire ETH in MATIC, è necessario eseguire due operazioni. Il primo trade coinvolge ETH/USDT, ETH/USDC, ecc. Il secondo commercio coinvolge USDT / MATIC, USDC / MATIC, ecc.

Binance

Per convertire criptovaluta su Binance, devi andare alla sezione “Binance Convert“.

Per fare ciò, passa il mouse su “Trade” e fai clic su “Binance Convert“.

Nell’applicazione mobile Binance, tocca l’icona “interscambio“. Quindi, tocca “Converti“.

Una volta che sei nella sezione Binance Convert, seleziona il token e fai clic su “Conferma”. Se lo desideri, puoi passare all’ordine “Limite” dall’ordine “Mercato“.

Nota: i residenti negli Stati Uniti possono utilizzare Binance.US, Coinbase o Kraken.

Pro della conversione di token crittografici su Binance

La funzione Binance Convert non comporta commissioni.

Un singolo trade è sufficiente per ottenere la criptovaluta che desideri.

Il processo di conversione è un credito rapido e istantaneo del token crittografico.

Coinbase

Come Binance, Coinbase ha una sezione di conversione crittografica in cui gli utenti possono convertire le loro criptovalute in altre.

Accedi al tuo account Coinbase e fai clic su “Acquista e vendi“, quindi vai alla scheda “Converti“.

Quindi, seleziona i token crittografici da scambiare e fai clic sul pulsante “Anteprima conversione“.

Sull’applicazione mobile Coinbase, è necessario toccare “Converti“. Quindi, scegli le criptovalute con cui procedere.

Pro della conversione di token crittografici in Coinbase

Nessun costo di conversione.

Accessibile ai residenti negli Stati Uniti.

A differenza delle operazioni spot, la conversione di Coinbase offre un singolo scambio per ottenere la criptovaluta desiderata.

L’intero processo è un credito veloce e istantaneo.

Kraken

Per convertire la crittografia in un’altra criptovaluta in Kraken, è necessario aprire l’applicazione mobile Kraken.

Quindi, tocca l’icona “interscambio” e seleziona i token da scambiare.

Infine, conferma la conversione.

Puoi anche utilizzare il web Kraken per convertire le criptovalute.

Pro della conversione di token crittografici in Kraken

Kraken addebita lo 0,1% per la conversione crittografica.

Accessibile ai residenti negli Stati Uniti (ad eccezione dei residenti di Washington e New York).

Per ottenere la criptovaluta che desideri in Kraken, devi solo fare uno scambio.

Oltre a questi CEX, puoi anche usare KuCoin. Ma KuCoin non ha una sezione di conversione semplificata come Binance, Coinbase e Kraken. Devi fare un trade spot facendo clic sull’opzione “Trade“.

KuCoin addebita lo 0,1% per ogni operazione spot. Per ricevere uno sconto del 20% sulla commissione, è necessario pagare la commissione con un token KCS. La cosa migliore di KuCoin è che non è necessario alcun KYC per eseguire conversioni crittografiche.

2. Piattaforme di scambio crittografico

Le piattaforme di scambio crittografico sono aggregatori non custodiali che consentono agli utenti di scambiare istantaneamente qualsiasi criptovaluta al miglior prezzo. Consente inoltre agli utenti di acquistare criptovaluta con valuta fiat.

Queste piattaforme offrono i migliori prezzi lavorando con una varietà di piattaforme di trading crittografico.

Perché dovrei usare le piattaforme di scambio crittografico su CEX?

Non custodiale : queste piattaforme non memorizzano le tue criptovalute. Invece, accedono alla crittografia dal tuo portafoglio.

: queste piattaforme non memorizzano le tue criptovalute. Invece, accedono alla crittografia dal tuo portafoglio. Miglior prezzo : queste piattaforme sono aggregatori di scambi crittografici. Quindi, possono ottenere il miglior prezzo possibile.

: queste piattaforme sono aggregatori di scambi crittografici. Quindi, possono ottenere il miglior prezzo possibile. Interfaccia utente facile da usare.

Eliminazione delle commissioni di prelievo: se converti le tue criptovalute su CEX, devi pagare una commissione di prelievo al momento del prelievo.

Changelly

Changelly è una delle piattaforme di scambio crittografico più popolari sul mercato. È operativa dal 2015. Addebita una commissione di cambio dello 0,25% insieme alla commissione di rete. Queste commissioni sono incluse nel tasso di conversione.

La tariffa di rete si aggira intorno a ~ $ 0,50- $ 5 a seconda del traffico blockchain.

Changelly è molto facile da usare. Basta impostare le coppie di scambio, inserire l’indirizzo del destinatario, effettuare un deposito e attendere il completamento della transazione.

Dopo aver collegato il portafoglio, seleziona i token crittografici da scambiare / convertire e fai clic su “Scambia ora“. Puoi anche acquistare criptovalute tramite valuta fiat su Changelly.

ChangeNOW

ChangeNOW è anche una piattaforma aggregatrice di scambi crittografici disponibile sul mercato. Come Changelly, seleziona le coppie di scambio, incolla l’indirizzo del portafoglio, effettua un deposito e attendi che lo scambio finisca.

ChangeNow include le commissioni di rete e le commissioni di cambio nel tasso di conversione.

3. Zapper.fi

Zapper.fi è la prima piattaforma di gestione delle risorse digitali di proprietà della comunità per DeFi. Consente inoltre agli utenti di scambiare criptovalute da una all’altra.

Per utilizzare Zapper.fi, basta collegare il tuo portafoglio crittografico decentralizzato e andare alla sezione “Swap“.

Quindi, seleziona i token da scambiare e fai clic su “Scambia” una volta ottenuto il prezzo migliore.

La piattaforma addebita solo la commissione di rete per la conversione crittografica, che si basa esclusivamente sulla congestione della blockchain. Di solito, la tariffa di rete può aggirarsi intorno a ~ $ 1- $ 5.

Conclusione

Non esiste una conoscenza adeguata trovata su Internet sulla conversione di una forma di crittografia in un’altra. Quindi, ho dettagliato la mia esperienza personale nella conversione di criptovalute su diverse piattaforme insieme alle commissioni.

Per riassumere, tutte le piattaforme menzionate in questo articolo hanno solo lievi differenze l’una dall’altra nella quantità di criptovalute che stai ricevendo. Ovviamente, se effettui transazioni di massa, ci sarà una grande differenza.

Scegli Binance o Coinbase, se vuoi incassare la criptovaluta convertita. Non ci sono commissioni per la conversione di criptovalute su Binance e Coinbase.

Non ci sono commissioni per la conversione di criptovalute su Binance e Coinbase. Nel caso in cui si desideri investire la criptovaluta convertita in NFT, pool di liquidità o yield farming, è necessario ritirarla da Binance o Coinbase. Al momento del recesso, sarai soggetto a una commissione di prelievo. Quindi, è meglio usare Changelly o Zapper.fi in questi casi.

Al momento del recesso, sarai soggetto a una commissione di prelievo. in questi casi. Ti suggerisco di usare Changelly o Zapper. Perché, otterrai la tua criptovaluta sul tuo portafoglio (nessuna commissione di prelievo e possiedi il tuo token invece di essere lasciato sotto custodia dei CEX), il miglior prezzo di conversione in quanto queste due piattaforme sono aggregatori e meno commissioni.

Nota: poiché Zapper è un protocollo decentralizzato basato sulla comunità, non puoi aspettarti un’assistenza clienti rapida in caso di problemi come le transazioni in sospeso.

Domande frequenti

1. Binance Convert è gratuito?

Sì, la funzione Binance Convert è gratuita. Puoi convertire qualsiasi moneta supportata utilizzando Binance Convert gratuitamente nell’ordine “Mercato” e nell’ordine “Limite”.

2. Posso scambiare ETH con MATIC in Uniswap?

No, non è possibile scambiare ETH con MATIC in Uniswap. Puoi scambiare ETH solo con altri token ERC20, come DAI, USDC, USDT, WBTC e WETH.

Se si desidera scambiare ETH per MATIC, è necessario utilizzare una piattaforma di scambio crittografico come Changelly o Binance Convert / Coinbase Convert.

3. La conversione di criptovalute da una all’altra senza incassare è tassabile?

Sì, poiché la conversione di criptovalute da una all’altra comporta l’acquisto e la vendita, è soggetta a tasse.

In altri termini, convertendo crypto si ottiene un’altra cripto come guadagno. Quindi, è un evento imponibile.

4. Coinbase Convert è gratuito?

Sì, la funzione Coinbase Convert è gratuita. Puoi convertire qualsiasi moneta supportata utilizzando Coinbase Convert gratuitamente. Tuttavia, sarai soggetto a Tax Deducted at Source (TDS) al momento della conversione.