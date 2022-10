NFT Reddit: cosa sono, come averli e come rivenderli

Reddit sta scommettendo molto sulle criptovalute e sembra seguire tutte le ultime tendenze crittografiche, compresi gli NFT. Con Twitter, Reddit è la piattaforma di social media più cripto e NFT-friendly.

Reddit è una delle piattaforme di social media più popolari là fuori.

Con oltre 300 milioni di utenti attivi mensilmente, non c’è da meravigliarsi perché. Gli utenti pubblicano notizie, foto, video, meme, GIF e altro ancora.

Mentre alcune persone usano Reddit solo per sfogliare i post, altri lo usano per trovare argomenti interessanti da discutere. Per coloro che cercano di fare soldi con Reddit, tuttavia, il sito offre diversi modi per monetizzare.

Cos’è un NFT Reddit?

Un modo per monetizzare su Reddit è vendere oggetti virtuali chiamati “token non fungibili”.

Questi oggetti da collezione non possono essere duplicati, rendendoli unici ed estremamente preziosi.

Sono simili a CryptoKitties, un altro gioco in cui gli utenti possono acquistare e scambiare gatti digitali. Gli NFT sono memorizzati all’interno di una blockchain (quelli più popolari funzionano su Ethereum, Solana, Polygon, BNB chain ecc.) che consente agli utenti di tracciare la proprietà e trasferire informazioni.

Stranamente, la frase “token non fungibile” non è stata utilizzata nel pezzo di lancio aziendale di Reddit, che invece si riferiva alle opere d’arte come “avatar in edizione limitata progettati da artisti indipendenti, in collaborazione con Reddit”.

Ma ricorda che questi avatar non sono altro che NFT nella loro forma base.

Film, programmi TV, immagini e videogiochi sono NFT tradizionali. Gli avatar di Reddit, tuttavia, mancano di tutte queste caratteristiche. Invece, queste opere d’arte digitale sono utilizzate principalmente su Reddit e altre immagini del profilo della piattaforma.

Questi avatar possono essere personalizzati solo utilizzando gli abiti e le attrezzature di Reddit Avatar Builder. Un altro contrasto notevole è che questi avatar possono essere acquistati solo con denaro fiat e ad un certo prezzo, che varia da $ 9,99 a $ 99,99.

Questi NFT consentono agli utenti Reddit che sono artisti l’opportunità di condividere e fare soldi con le loro creazioni.

Solo il 5% delle entrate delle vendite va alla piattaforma di social media, mentre il restante 95% va al programma per i creatori e per pagare le commissioni blockchain e le spese di conio. Le vendite secondarie aiuteranno gli artisti assicurando che il loro lavoro continui a generare denaro dopo la prima vendita.

Come posso ottenere un NFT Reddit GRATUITO? Vale la pena prenderne uno?

Solo coloro che sono già importanti Redditors e hanno molti punti Karma possono richiedere un NFT Reddit gratuito. Secondo le nostre stime, un utente ha bisogno di 2.500 o più punti Karma per qualificarsi per un NFT Reddit gratuito.

Reddit Karma è un punteggio derivato dall’attività di un utente sul sito. Il tuo conteggio totale del Karma comprende il Karma post e il Karma di commento che guadagni partecipando ai subreddit. Reddit utilizza un algoritmo per determinare quanto Reddit Karma ha ogni utente. Il tuo punteggio karma è influenzato dai voti alti e bassi che ricevi su commenti e post.

Devi investire un po ‘di tempo nella condivisione di materiale e lasciare commenti sui post se vuoi ottenere karma. Una tecnica fantastica per gli utenti per interagire con te è fare domande. Ottenere upvotes aumenta il tuo posizionamento nel thread dei commenti o subreddit, che può anche aumentare il tuo punteggio Karma.

Ecco come usufruire di un NFT Reddit gratuito:

Visita prima la homepage di Reddit. Assicurati di utilizzare la versione desktop Accedi al tuo account Reddit Se soddisfi i requisiti, vedrai un banner Selezionare uno dei diversi temi dopo aver fatto clic sul collegamento. Successivamente, puoi combinare e abbinare le funzionalità del tuo avatar in modo completamente gratuito

Come faccio a configurare Reddit Vault?

Reddit ha recentemente introdotto un nuovo modo per inviare e archiviare criptovaluta sul telefono. Chiamato “The Vault”, ti consente di inviare e ricevere sia Bitcoin che Ethereum direttamente all’interno dell’app senza dover passare attraverso scambi di terze parti come Coinbase o Binance.

Oltre a inviare e ricevere criptovalute, il Vault funge anche da portafoglio digitale in cui è possibile memorizzare monete e NFT. Sarai in grado di utilizzare tali fondi per acquistare articoli nel marketplace dell’app, inclusi i prodotti di Reddit, come magliette e adesivi.

Non è nemmeno necessario accedere a Reddit per utilizzare il Vault, anche se è necessario accedere per accedere a Marketplace. Tuttavia, se sei già un redditor, ci sono alcuni vantaggi nell’avere un account. Ad esempio, sarai in grado di sfruttare la funzione di ribaltamento nativa di Reddit, che ti consente di dare la mancia agli altri per commenti, post e invii.

Come posso vendere Reddit NFT?

Puoi vendere il tuo NFT Reddit su OpenSea. Nota: hai bisogno di Matic per mettere in vendita il tuo avatar.

Come vendere il tuo avatar collezionabile su Opensea

Fai clic sulla tua immagine del profilo sull’app mobile Reddit, quindi fai clic su Vault Nella parte superiore dello schermo accanto a dove dice vault ci dovrebbero essere tre punti, fai clic su quelli quindi fai clic su mostra frase di recupero Copia la frase di recupero che mostra (o scrivila a mano se sei preoccupato per la sicurezza) Scarica Metamask sul tuo telefono (assicurati di scaricarlo dall’app store ufficiale del tuo telefono in modo da ottenere la cosa legittima) Fai clic su qualsiasi messaggio di benvenuto che fornisce, quindi fai clic su Importa da frase segreta Incolla le parole copiate in precedenza e crea una password Una volta che sei nell’account Metamask, fai clic nella parte superiore dello schermo dove dice portafoglio, quindi fai clic sul pulsante blu Aggiungi rete, quindi scegli la mainnet poligonale e conferma che desideri aggiungerlo Fai clic sulle tre righe in Metamask (nell’angolo in alto a sinistra) e quindi fai clic sul pulsante che dice browser Vai a OpenSea.io Fai clic sulle tre linee nell’angolo sinistro opensea.io quindi fai clic sul pulsante blu Connect Wallet Scegli Metamask dall’elenco, quindi approva il prompt che viene visualizzato Fai di nuovo clic sulle tre righe e vai dove dice profilo Tutti i tuoi avatar saranno elencati qui, fai clic su quello che vuoi vendere, premi il pulsante blu di vendita e quindi completa tutti i campi che fanno apparire.

Reddit MOONs/BRICKS vs. Reddit NFTs – principali differenze e somiglianze

Reddit MOONS e BRICKS sono token fungibili o intercambiabili. Indipendentemente da quanto tempo fa hai iniziato a coltivare entrambi i token, valgono lo stesso dei token che sono stati acquisiti o raccolti molto più tardi. La differenza cruciale tra MOONS / BRICKS e Reddit NFT è che gli NFT Reddit, come CryptoSnoos, sono apprezzati per essere rari e distinti sul mercato.

I Community Points hanno molte applicazioni quando si tratta di MOONS e BRICKS.

Lo sviluppo di un subreddit e, di conseguenza, il successo di Reddit dipendono fortemente dall’interazione della comunità. I redditor sono equamente compensati per la loro reputazione e il coinvolgimento online con i Community Point tokenizzati. I membri sono incoraggiati a offrire informazioni pertinenti e partecipare a conversazioni stimolanti quando danno priorità al loro valore finanziario rispetto alla loro reputazione.

MOONS e BRICKS funzionano sulla blockchain di Ethereum. Oltre a questo, la somiglianza chiave tra questi token e Reddit NFT è che possono essere memorizzati su The Vault.

Tipi di NFT Reddit

CryptoSnoos

Il mondo delle criptovalute sta diventando un po ‘più divertente grazie al lancio di CryptoSnoo, un progetto progettato per portare oggetti da collezione unici nel regno digitale. L’idea alla base di CryptoSnoo è semplice: crea cose interessanti che puoi effettivamente usare. Con l’aiuto della blockchain di Ethereum, CryptoSnoo sta costruendo un mercato in cui le persone possono acquistare e vendere risorse personalizzate come camicie, tazze, custodie per telefoni e persino CryptoSnoo stesso.

CryptoSnoo è stato lanciato con una maglietta, una tazza e CryptoSnoo stesso. Ma non preoccuparti, ci sono piani per continuare ad aggiungere altri prodotti nel tempo. In effetti, il cofondatore di CryptoSnoo Ben Hwang dice che spera di lanciare abbigliamento e accessori CryptoSnoo per uomo, donna e bambino.

NFT Reddit realizzati da altri creatori

Oltre a CryptoSnoos, Reddit offre NFT creati direttamente da artisti indipendenti sulla piattaforma Reddit. Su Reddit o OpenSea, puoi acquistare la maggior parte di questi NFT. Ogni NFT ha un prezzo fisso perché non si tiene un’asta. Gli NFT di Reddit possono essere acquistati con una carta di debito o di credito e molti redditor utilizzano un portafoglio di criptovaluta per farlo.

NFT gratuiti da Reddit

Gli utenti di Reddit possono accedere a quattro diversi tipi di NFT gratuiti; The Singularity, aw Friends, Drip Squad e Meme Team.

Quale blockchain utilizza Reddit per coniare i propri NFT?

Reddit produce i suoi avatar collezionabili on-chain utilizzando la blockchain Polygon, che è una sidechain di Ethereum.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa fai con gli NFT una volta acquistati❓

Una volta acquisito un NFT, in genere si ha il controllo completo sulla risorsa digitale. Può essere utilizzato in una produzione digitale più grande, conservato come oggetto da collezione o visualizzato per essere visualizzato da altri. Puoi anche mettere un avviso di vendita su di esso. Per le vendite NFT, i marketplace addebitano una commissione.

Chiunque può entrare in Reddit NFT❓

Sì, chiunque può entrare negli NFT di Reddit.

Come posso convertire NFT in contanti❓

Tutto quello che devi fare è trasferire l’NFT sul mercato. Quindi, nella pagina dell’NFT che desideri vendere, fai clic sul pulsante “Vendi”. OpenSea è il mercato NFT più conosciuto.

Puoi solo Screenshot NFT❓

Possedere un’opera di Leonardo da Vinci non è esattamente la stessa cosa che fotografare la Gioconda al Louvre. La stessa idea potrebbe essere utilizzata nel caso degli NFT per l’arte digitale. Fare uno screenshot di un NFT non ti concede la proprietà dell’opera d’arte.

Quanto costa fare un NFT

Un NFT può essere prodotto per un minimo di $ 0,05 o fino a $ 150. La blockchain di Solana è la meno costosa, con un costo medio di creazione NFT di circa $ 0,01, mentre la blockchain di Ethereum è la più costosa, con un costo medio di $ 70. Questo non include i costi di mercato che vanno dal 2,5% al 5%.

NFT può renderti ricco

Sì, ci sono una varietà di tecniche che puoi usare con NFT per renderti ricco. Creare i propri NFT, acquistare e rivendere NFT preesistenti, investire in NFT per un guadagno a lungo termine (costruire ricchezza) o avviare un’attività in proprio e incorporare NFT nel proprio marchio sono tutti modi per diventare ricchi.