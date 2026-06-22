Colloqui in Svizzera a rischio tra minacce di Trump, raid a Gaza e scontro su Libano

I negoziati in Svizzera per un accordo tra Stati Uniti e Iran si sono arenati dopo minacce esplicite del presidente Usa sullo Stretto di Hormuz e la temporanea uscita della delegazione iraniana; intanto le operazioni militari nella regione e le rivendicazioni su vendite di petrolio complicano il quadro

I colloqui tra Stati Uniti e Iran, mediati da Pakistan e Qatar in Svizzera, sono entrati in una fase critica dopo una serie di eventi che hanno mescolato diplomazia e azioni militari. Da un lato la delegazione iraniana ha abbandonato temporaneamente la sede delle trattative in segno di protesta per le minacce ricevute dal presidente americano; dall’altro, nella Striscia di Gaza le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato l’eliminazione di due militanti di Hamas, accentuando le tensioni sul terreno.

Questo articolo ricostruisce i fatti verificabili, le dichiarazioni pubbliche dei protagonisti e i punti concreti che restano aperti nei negoziati, tra cui la questione delle sanzioni sul petrolio, le richieste sulla presenza israeliana nel sud del Libano e le implicazioni di una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz.

Abbandono temporaneo dei colloqui in Svizzera e reazioni alle minacce

Durante il primo round di colloqui nel resort di Lucerna, la delegazione iraniana ha lasciato la sala di trattativa in segno di protesta dopo messaggi pubblici del presidente degli Stati Uniti che includevano minacce dirette rivolte a Teheran. Il capo negoziatore iraniano ha risposto con toni duri, ricordando che le forze armate iraniane sono pronte a reagire e che il Paese non attribuisce peso alle intimidazioni verbali.

Il vicepresidente americano presente al tavolo aveva definito l’incontro «storico», sottolineando progressi su alcuni punti pratici, ma le dichiarazioni pubbliche successive hanno complicato la fiducia necessaria per procedere. Esperti citati in più interventi pubblici hanno avvertito che la diplomazia performativaaffidata a proclami pubblici, rischia di erodere la credibilità dei negoziati e aumentare la probabilità di ritorno a fasi di conflitto controllato.

Impatto politico e diplomatico della retorica

Le minacce hanno avuto un effetto immediato: la delegazione iraniana ha sospeso la partecipazione ai colloqui, definendo inaccettabile il clima creato. L’interruzione è stata descritta come uno stop temporaneo piuttosto che una rottura definitiva, ma ha lasciato i negoziatori in una posizione di stallo. Nel frattempo, alleanze regionali e mediatori internazionali hanno tentato di ricucire il dialogo, sottolineando la necessità di evitare dichiarazioni che possano compromettere la fiducia inversamente proporzionale alla complessità degli accordi in gioco.

Azioni sul terreno: raid a Gaza e richiesta iraniana sul Libano

Sullo sfondo dei colloqui, le Forze di Difesa israeliane hanno comunicato l’uccisione di due militanti di Hamas a Gaza, identificati dalla gerarchia locale come responsabili di attività belliche e di produzione di ordigni esplosivi. I nomi resi noti dalle autorità militari sono stati accompagnati da dettagli sulle loro presunte responsabilità operative, compresi compiti di formazione e posizionamento di cecchini contro le forze israeliane.

Parallelamente, l’Iran ha intensificato le pressioni sull’occupazione israeliana del Libano meridionale: rappresentanti della leadership iraniana hanno chiesto il ritiro delle truppe israeliane dalla cosiddetta «fascia di sicurezza», ammonendo che la permanenza di forze israeliane nel sud libanese sarebbe insostenibile a lungo termine. Da parte sua, il primo ministro israeliano ha ribadito l’intenzione di mantenere la zona di controllo oltre confine per ragioni di sicurezza, definendo la presenza come necessaria per prevenire infiltrazioni e attacchi.

Questioni energetiche e sanzioni

Nei colloqui si è discusso anche della possibilità di un’esenzione temporanea dalle sanzioni sulle esportazioni petrolifere iraniane e di misure per il rilascio di asset congelati. Elementi concreti segnalati da interlocutori diplomatici includono una bozza di accordo basata su più punti operativi: sospensione di ostilità su vari fronti, riapertura delle rotte marittime e meccanismi temporanei per la ripresa delle vendite di petrolio.

In aggiunta, è stato riferito che l’Iran avrebbe accettato, come gesto negoziale, di ridurre gli stock di uranio arricchitosebbene i dettagli tecnici e le condizioni di verifica restino oggetto di intesa. Questi elementi mostrano come i negoziati non riguardino solo disposizioni militari ma anche aspetti economici e di sicurezza energetica, sensibili per l’intera regione.

La combinazione di minacce pubbliche, operazioni militari e richieste territoriali ha così trasformato un processo di trattativa in una partita delicata dove la fiducia è la valuta più scarsa. Nei prossimi giorni i mediator regionali e gli attori sul campo determineranno se le parti torneranno al tavolo con un’agenda rinnovata o se prevarrà una fase di stallo prolungato.