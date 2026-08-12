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12 Agosto 2026

Petrolio in calo, oro resiste: Brent a 88.9 USD

Brent a 88.9 USD, -8.3%. WTI a 81.96, -4.87%. Oro a 4422.7, +0.8%. Dati U.S. Energy Information Administration

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Petrolio in calo, oro resiste: Brent a 88.9 USD

Il petrolio ha registrato un calo significativo questa settimana, con il Brent che scende a 88.9 USD, segnando un ribasso dell’8.3%. Il WTI non fa eccezione, con un prezzo di 81.96 USD e una variazione negativa del 4.87%. La pressione al ribasso sul greggio contrasta con la performance dell’oro, che guadagna lo 0.8% a 4422.7 USD.

Il Brent a 88.9 USD rappresenta il punto più basso della settimana, con un calo che riflette le preoccupazioni sul rallentamento della domanda globale. Il WTI, a 81.96, segue la stessa direzione, con una perdita del 4.87%. L’oro, invece, mostra una certa resilienza, con un aumento dello 0.8% che lo porta a 4422.7 USD, probabilmente sostenuto dalla sua tradizionale funzione di bene rifugio.

La divergenza tra il petrolio e l’oro è evidente: mentre le materie prime energetiche subiscono un calo marcato, l’oro riesce a mantenere una posizione stabile. I dati, forniti dall’U.S. Energy Information Administration, evidenziano una settimana di forte volatilità per i mercati delle materie prime.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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