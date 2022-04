Dovresti comprare ApeCoin (APE)? 5 Pro, 5 Contro

in

Prima di investire nel nuovo token dell’ecosistema ApeCoin, gli investitori dovrebbero comprendere i pro ei contro dell’acquisto di ApeCoin.

ApeCoin è una criptovaluta che è nata dal token non fungibile (NFT) progetto del Bored Ape Yacht Club (BAYC). ApeCoin è la prima risorsa digitale supportata da NFT.

Finora, le persone dietro l’ecosistema ApeCoin non sono chiare. Questo perché Yuga Labs, il team dietro la creazione di BAYC e Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ha preso le distanze dal progetto.

Detto questo, ApeCoin è un token ERC20 ospitato nella rete Ethereum.

La comunità ApeCoin è diventata una delle voci più vivaci nello spazio oggi in quanto mirano a utilizzare il token per introdurre milioni di persone alle possibilità degli NFT.

ApeCoin è diventato uno degli altcoin più performanti del 2022. La criptovaluta è una delle prime 50 criptovalute per valore di mercato. È classificato come un asset digitale a media capitalizzazione a causa di oltre $ 2 miliardi di capitalizzazione di mercato.

Dovresti comprare ApeCoin? Quali sono i pro e i contro di ApeCoin? Vale la pena investire in ApeCoin?

ApeCoin continua a vedere milioni di dollari nel volume degli scambi giornalieri. Questo è il motivo per cui molti analisti ritengono che APE sia destinata a nuove pietre miliari dei prezzi in futuro.

Se hai investito $ 100 in APE a marzo, entro aprile 2022, avresti $ 1.200 di ApeCoin.

Ma questi guadagni erano uno specchio di Internet Computer (ICP) del 2021? Oppure, ApeCoin (APE) può ritestare nuovi massimi che possono far sognare di nuovo gli investitori cripto?

ApeCoin (APE) è il prossimo Shiba Inu (SHIB)?

I guadagni del 3.840% di ApeCoin a marzo sono stati sbalorditivi e questo ha spinto milioni di investitori principianti ed esperti al token.

Il progetto ApeCoin ha visto un notevole clamore nell’ultimo mese.

Come investitore cripto, devi proteggerti da trading emotivo. Prima di impegnare le tue risorse in APE, conduci ricerche indipendenti sui pro e i contro dell’investimento in ApeCoin.

Il tempismo è altamente essenziale quando si investe in criptovalute. Gli esperti investitori crittografici combinano analisi fondamentali e tecniche prima di acquistare ApeCoin.

Questo articolo esamina cinque pro dell’acquisto di ApeCoin (APE) e cinque contro dell’acquisto di ApeCoin (APE).

Alla fine dell’articolo, puoi dedurre dalle informazioni ingegnose ottenute per aiutarti a rispondere alla domanda, vale la pena acquistare ApeCoin (APE)?

Pro #1: ApeCoin prospera su un marchio prezioso

Ad aprile 2022, ci sono più di 18.500 criptovalute sul mercato.

Più di 1.000 criptovalute sono state aggiunte allo spazio della finanza crittografica nel solo 2022.

A causa delle fortune che potrebbero essere fatte dalle risorse digitali, molti sviluppatori hanno creato token che non hanno forti tecnologie innovative dietro di loro.

Entro la fine dell’anno, c’è un’enorme possibilità che la maggior parte dei token aggiunti nel 2022 possa diventare inutile.

Un ecosistema come quello di ApeCoin che potrebbe aggiungere più applicazioni decentralizzate allo spazio finanziario decentralizzato ha il potenziale per superare la concorrenza.

L’introduzione degli oggetti da collezione Bored Ape Yacht Club (BAYC) nell’aprile 2021 ha trasformato le vendite globali di NFT.

Il marchio BAYC ha raggiunto il massimo storico nel volume delle vendite nell’agosto 2021, dove ha registrato circa $ 297 milioni. Ad un certo punto nel tempo, BAYC ha raggiunto un massimo di un solo giorno di circa $ 55 milioni.

Nel 2022, l’ampia domanda di alcune delle 10.000 scimmie borate uniche ha visto il record per il volume delle vendite infranto nel primo mese dell’anno. Nel gennaio 2022, BAYC ha registrato circa $ 311 milioni di volume di vendite.

Un inghiottimento ribassista del mercato nel 2022, che è stato approfondito dall’invasione russa dell’Ucraina negli ultimi giorni di febbraio, ha causato un calo delle vendite.

Nonostante ciò, BAYC registra ancora più di $ 100 milioni di vendite mensili.

Yuga Labs possiede BAYC e MAYC e Acquisitato oggetti da collezione digitali CryptoPunks a marzo.

La notizia ha avuto un impatto positivo su BAYC, che ha visto un picco del 106% nel volume di febbraio per chiudere marzo a circa $227 milioni.

L’effetto dei progetti NFT legati all’ecosistema ApeCoin ha aiutato APE a guadagnare trazione sui social media.

ApeCoin ha migliaia di follower su tutte le piattaforme di social media.

Cinguettare: ApeCoin Twitter

Telegramma: Annunci ApeCoin e MFRM

Facebook: ApeCoin – Pagina iniziale

Al momento della scrittura, ApeCoin non ha introdotto alcun caso d’uso reale che gli analisti possano indicare per sostenere il progetto.

Ma con il tempo, proprio come Shiba Inu ha aggiunto ShibaSwap al suo ecosistema, ApeCoin potrebbe fare lo stesso.

Una volta che ciò accadrà, APE potrebbe entrare nella top 10 delle risorse digitali per capitalizzazione di mercato.

Contro #1: ApeCoin (APE) è altamente volatile

Crypto è classificato in una classe di attività altamente volatile. ApeCoin, come la maggior parte delle criptovalute, subisce più variazioni percentuali al giorno.

APE è diventato un asset di trading crittografico il 17 marzo 2022 e ha avuto l’approvazione della maggior parte dei principali attori nello spazio di scambio. Quel giorno, APE ha aperto a $ 1.

Con miliardi di dollari versati nella criptovaluta, ApeCoin è salito a un prezzo massimo storico di $ 39,40, un 3.840% in poche ore.

Vedendo la fortuna che APE ha portato loro, molti investitori hanno deciso di vendere le loro partecipazioni APE.

Questo ha visto un calo del 78% a un nuovo minimo di $ 8,52 entro la fine della giornata. Il nuovo massimo APE raggiunto dopo aver sperimentato un calo così forte è stato di $ 15,49 il 28 marzo, un aumento dell’81% in 11 giorni.

APE ha chiuso il terzo mese dell’anno il 31 marzo, con un prezzo di $ 12,69.

APE ha aperto nell’aprile 2022 a $ 12,70, ha raggiunto un massimo mensile di $ 12,89 il 3 aprile e continua a essere scambiato tra $ 1 e $ 39,40 nel 2022.

Per darti uno scenario reale di volatilità delle APE, segui l’esempio seguente.

Supponiamo che tu abbia acquistato $ 10.000 di APE quando ha aperto a $ 1, avresti potuto acquistare 10.000 ApeCoin.

Supponiamo che tu voglia tenere i token fino alla fine di marzo e vedere dove ti avrebbe portato.

In poche ore, APE è aumentato del 3.840%, portando il tuo capitale di investimento a $ 394.000.

Dopo diversi minuti di vendita, APE è sceso nella regione di $ 8, e questo ha visto il valore di ApeCoins scendere a $ 80.000.

Entro la fine del mese, quando torni ai tuoi investimenti, ti rendi conto che il tuo investimento iniziale di $ 10.000 è maturato a $ 120.690.

Anche se all’inizio sarai felice, studiare i grafici e sapere di aver realizzato un profitto di $ 110.690 ma hai perso $ 273.310 in potenziali guadagni cambierà la tua prospettiva della natura volatile dei token digitali.

Pertanto, se si desidera acquistare ApeCoin (APE), considerare cosa potrebbe accadere se la presunta pressione di vendita inghiottisse il mercato.

APE è stato conservatore ad aprile e un grande sell-off potrebbe vedere il token dirigersi a sud.

Pro #2: APE ha il supporto di scambi ad alto volume

È estremamente raro vedere un token ottenere il supporto di tutti i principali scambi di criptovaluta prima di essere lanciato.

Prima di essere considerato un token negoziabile, Binance Annunciato aprirà il trading per le coppie APE / BTC, APE / USDT e APE / BUSD. eToro confermato APE sarà quotata sulla loro piattaforma per il trading il giorno del suo lancio.

Il 16 marzo, Coinbase ha annunciato tramite il proprio handle Twitter che aggiungerà appoggiare per APE.

Lo stesso giorno, FTX ha annunciato attraverso un articolo che saranno elencazione supporto per ApeCoin (APE).

Oltre a questo, questi scambi sono altamente regolamentati, protetti, hanno una grande reputazione, elaborano milioni di ordini, supportano molti metodi di pagamento e hanno molte criptovalute con cui accoppiare APE.

In questo modo, qualsiasi trader che prende una partecipazione in APE non cadrà vittima di slittamenti poiché milioni di persone stanno versando liquidità nella criptovaluta.

Una volta che APE può essere trovato su almeno 40 scambi, è molto facile per milioni di acquistare il token durante una stagione rialzista e contribuire a portarlo a nuovi massimi storici.

Contro #2: Mancanza di utilità nel mondo reale

In meno di un mese di esperienza di trading, il token si basa sulla speculazione (forze della domanda e dell’offerta) e sull’impatto del Bored Ape Yacht Club per determinarne il valore reale.

Tutte le forme di valuta hanno sei attributi che conferiscono loro valore. Le valute digitali hanno questi attributi.

Oltre ad essere trasferibili, scarse, durevoli, non contraffatte, divisibili, le criptovalute hanno l’attributo di utilità.

Ciò significa che dovrebbe essere in grado di pagare beni e servizi attraverso la fede che i residenti di specifiche località geografiche hanno in loro.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Moneta (BNB), e Tronix · (TRX) sono stati integrati con diversi commercianti in tutto il mondo.

Questo è il motivo per cui queste criptovalute sono coinvolte in milioni di transazioni al giorno.

Sfortunatamente, ApeCoin (APE) non è stato supportato come metodo di pagamento da nessuna società tradizionale.

Una volta che ciò accade, conosceremo il numero di transazioni che l’ecosistema ApeCoin può gestire al secondo.

Questo perché è detenuto nell’ecosistema Ethereum ed Ethereum sta ancora facendo passi per ottenere una transizione completa a un prova di puntata Rete (POS).

ApeCoin deve adottare l’approccio di protocolli come Shiba Inu. L’innovazione nell’ecosistema Shiba ha visto SHIB coinvolto in transazioni sul suo scambio decentralizzato (DEX), ShibaSwap oltre ad altri casi d’uso.

Se ApeCoin si basa su BAYC e speculazione, il token potrebbe essere scambiato al di sotto del 90% del suo massimo storico in futuro.

Pro # 3: ApeCoin è relativamente più economico

Milioni di persone sono alla ricerca della prossima oca d’oro.

Quando Bitcoin (BTC) è arrivato, è stato scambiato per meno di $ 10, ma attualmente sta spingendo verso un prezzo massimo storico di $ 70.000. Poi ci sono Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) e Solana (SOL) che hanno anche raggiunto nuovi traguardi di prezzo nel 2021.

Al momento della scrittura, il prezzo di APE è 3.833 volte quello di Bitcoin, 291 volte quello di Ethereum, 37,5 volte quello di Binance Coin e 10,8 volte il prezzo di Solana.

Questo rende SCIMMIA una bassa barriera di ingresso a seconda della quantità di denaro che sei disposto a spendere.

Molti principianti o trader principianti dovrebbero prendere nota della variazione percentuale in quanto ciò svolge un ruolo cruciale nei potenziali guadagni.

Con un capitale di $ 10.000, puoi acquistare 833 APE a $ 12.

Lo stesso importo può farti ottenere solo circa 0,21739130 BTC, 2,85714285 ETH, 22,22222222 BNB e 76,92307692 SOL.

Ciò significa che se dovesse esserci un picco nel prezzo dell’APE a circa $ 50, hai la possibilità di vedere il tuo investimento di $ 10.000 maturare a $ 41.650.

A prezzi relativamente più alti, Bitcoin dovrà raddoppiare a circa $ 90.000, Ethereum a circa $ 7.000, Binance Coin a circa $ 900 e Solana a circa $ 260 prima di poter raddoppiare il tuo investimento.

In tale scenario, il tuo investimento di $ 10.000 maturerà a $ 20.000.

Puoi approfittare del prezzo corrente di APE e acquistarne di più. In una stagione rialzista che rispecchia le prestazioni dei token a maggio e novembre 2021, potresti diventare uno dei più grandi guadagni crittografici.

Contro #3: ApeCoin affronta una forte concorrenza da migliaia di token

Ad aprile 2021, c’erano circa 14.000 criptovalute sul mercato. Ad aprile 2022, ce ne sono più di 18.500.

Al momento della scrittura, ce ne sono 24 in arrivo Offerte iniziali di monete (ICO), 4 sono in corso e 971 sono finiti.

Oltre a questi, l’attività degli sviluppatori continua a salire e questo potrebbe vedere più protocolli e applicazioni decentralizzati (DAPP) aggiunti al mercato.

Poiché DAPP come Uniswap (UNI), PancakeSwap (CAKE), Lido (LDO), Yearn Finance (YFI) e Compound (COMP) hanno token negoziabili, i DAPP in arrivo aggiungeranno più monete al mercato già saturo.

Questo non è di buon auspicio per APE poiché la liquidità giornaliera è distribuita su più monete.

Oltre alla concorrenza dei token tradizionali, diversi progetti NFT lanceranno risorse native per supportare i loro progetti. Questo non lascerà ApeCoin come unico token dietro uno degli oggetti da collezione digitali più venduti.

Una volta che c’è un annuncio di nuovi token che presentano promozioni come airdrop e altri vantaggi, milioni di trader considereranno quel token.

Questo perché il lancio di nuovi token offre un’opportunità d’oro per fare un’enorme fortuna in un breve periodo.

Sebbene le criptovalute continuino a guadagnare l’attenzione del mainstream, nessuno sa veramente cosa accadrà in futuro.

Pertanto, investi in APE con cautela in modo da non perdere l’intero investimento.

Pro #4: APE ha il vantaggio del first mover

Avere il sostegno di Bored Ape Yacht Club (BAYC) non è l’unico motivo per cui APE continua a vedere un enorme interesse da parte degli investitori.

Come i nuovi token di Bitcoin ed Ethereum, APE è il token di riferimento per gli amanti di NFT.

In futuro, se NBA TopShots, World of Women, Adidas Originals o altri NFT decidessero di lanciare token, potrebbero essere tutti all’ombra di APE.

Nell’aprile 2022, il volume giornaliero più basso registrato dall’APE è stato di oltre $ 470 milioni.

Con milioni di persone che stanno ancora cercando di dare un senso a ciò che comportano gli oggetti da collezione digitali, non sarebbe sorprendente vedere un sostanziale aumento del volume degli scambi in futuro.

Ciò si tradurrà positivamente nei modelli di prezzo del nuovo token dietro l’ecosistema ApeCoin.

Con #4: ApeCoin non è una blockchain indipendente

Come token ERC20, ApeCoin viene eseguito sulla rete Ethereum. Nella misura in cui ApeCoin continua a godere dei vantaggi di far parte dell’ecosistema di Ethereum, alcune limitazioni derivano dal non possedere la blockchain su cui corri.

Un grande esempio di questo può essere attribuito a Binance.

Quando Chanpeng Zhao ha lanciato la sua innovazione nel 2017, era anche un token ERC 20.

Poiché Ethereum è la prima tecnologia supportata da contratti intelligenti, tutte le strade hanno portato all’innovazione di Vitalik Buterin nei primi giorni di finanza decentralizzata (DeFi).

Sfortunatamente, Ethereum ha avuto problemi di scalabilità che hanno reso difficile per il protocollo elaborare molte transazioni.

Vedendo gli svantaggi che derivano dall’essere ospitati in un ecosistema che non controlli, Chanpeng Zhao ha spostato il suo progetto sulla Binance Smart Chain nel settembre 2020.

A partire da aprile 2022, Binance compete con Ethereum in tutti gli aspetti dello spazio.

La sua principale applicazione decentralizzata, PancakeSwap, è il diretto concorrente di Uniswap di Ethereum.

Ancora più importante, Binance Smart Chain ha più di $14 miliardi in valore totale bloccato (TVL), a partire da aprile 2022.

Un altro esempio può essere attribuito al Tron di Justin Sun.

Il progetto crittografico è iniziato anche come token ERC20, ma in seguito si è spostato in una blockchain indipendente che ha visto migliaia di transazioni elaborate al secondo.

Ad aprile 2022, Tron ha più di $4 miliardi in valore totale bloccato (TVL).

Senza una blockchain indipendente, ApeCoin sta perdendo potenziali applicazioni decentralizzate sotto il prestito, l’aggregazione dei rendimenti, lo scambio e la bandiera assicurativa, tra gli altri.

Tutti i progetti rilevanti oltre a quelli sopra menzionati come WAVES, Fantom, Solana, Cardano, Polkadot e Algorand funzionano su catene indipendenti.

Se il team dietro ApeCoin non considera di passare a una catena che possono controllare, in particolare, con il problema della scalabilità, potrebbe danneggiare le possibilità dei token in un futuro non troppo lontano.

Pro #5: gli sviluppatori sono incentivati a contribuire all’ecosistema

Non esiste un singolo progetto nello spazio finanziario decentralizzato che possa sopravvivere senza l’assistenza di sviluppatori di terze parti.

Questo è il motivo per cui ci sono programmi periodici come Hackathons che incentivano gli sviluppatori a creare protocolli sotto diverse categorie nello spazio DeFi.

Sviluppatori di terze parti hanno partecipato all’ecosistema ApeCoin integrando APE in progetti, giochi e altri servizi.

Un ottimo esempio può essere attribuito all’uso di APE nel Banane Benji gioco di Anomica Brands.

Puoi acquistare un Benji Bananas Membership Pass con 25 ApeCoins (circa $ 300).

Ciò ti consente di scambiare il tuo APE con un token di gioco.

Man mano che gli sviluppatori trovano più modi per integrare APE nei loro prodotti e servizi, APE passerà dal non avere casi d’uso mainstream a diventare finalmente utilizzato come valute transazionali da milioni di persone.

Una volta che ciò accadrà, il prezzo dell’APE si dirigerà verso nord.

Contro #5: Non ha una lunga storia di trading

APE e l’intero ecosistema ApeCoin sono ancora considerati una novità.

APE aveva meno di un mese di vita, al momento della scrittura, e questo non aiuta gli analisti a utilizzare le conoscenze fondamentali e tecniche per fare valutazioni sulle previsioni future.

Molte persone hanno iniziato ad acquistare il token senza sapere cosa comporta.

Possiamo conoscere i modelli di prezzo reali di APE solo dopo almeno 6 mesi.

Questo ci aiuterà a sapere se ha la possibilità di superare il suo massimo storico.

Oppure, come diverse monete, se continuerà a essere scambiato al di sotto del 70% del suo prezzo massimo storico raggiunto a marzo 2022.

Riepilogo di Dovresti comprare ApeCoin (APE), 5 Pro, 5 Contro

Nel suo mese di esistenza, ApeCoin continua a dividere le opinioni nello spazio di investimento in criptovaluta.

ApeCoin è un buon investimento e dovresti investire in esso?

I pro e i contro di ApeCoin (APE) sono:

Pro di ApeCoin (APE)

ApeCoin prospera su un marchio di valore.

ApeCoin ha il supporto di scambi ad alto volume.

ApeCoin è relativamente più economico.

ApeCoin ha il vantaggio della prima mossa.

ApeCoin incentiva gli sviluppatori a contribuire al suo ecosistema.

Contro di ApeCoin (APE)

ApeCoin è altamente volatile.

APE manca di utilità del mondo reale.

ApeCoin affronta una forte concorrenza da parte di migliaia di token.

ApeCoin non è una blockchain indipendente.

APE non ha una lunga storia di trading.

A causa della popolarità di APE e dell’enorme interesse degli investitori che continua a vedere, sembra che i pro superino i contro dell’acquisto di ApeCoin.

Il prezzo moderato del token e la disponibilità su tutti i principali scambi sono un vantaggio enorme. Man mano che l’ecosistema ApeCoin aggiunge più prodotti, anche la valutazione di APE crescerà.

Nello spazio della finanza crittografica, le monete rimarranno sempre imprevedibili. La mancanza di casi d’uso mainstream e la mancanza di esecuzione su una blockchain indipendente vedranno APE lottare per qualche tempo.

Alla fine, le forze della domanda e dell’offerta saranno ancora il fattore principale che determina i modelli di prezzo dell’APE. Investire in ApeCoin e criptovalute, in generale, comporta enormi rischi. Utilizzare le informazioni trovate qui come supplemento alla ricerca indipendente che sarebbe condotta da voi.

Con questo, sarai in una posizione migliore per determinare se APE è un asset che dovresti considerare di avere nel tuo portafoglio di investimenti. Se scegli di investire in ApeCoin, a causa della natura volatile delle criptovalute, acquista una quantità di APE che puoi permetterti di cancellare come debito inesigibile.

Domande frequenti

ApeCoin (APE) è un buon investimento a lungo termine?

Sì, ApeCoin può essere considerato un buon investimento a lungo termine secondo gli analisti di Price Prediction, Digital Coin Price e Changelly. Esperti presso Prezzo moneta digitale prevedere che l’APE raggiungerà $ 27. 40 entro la fine del 2025. Analysts di Changelly progetta APE per raggiungere $ 150 entro la fine dell’anno 2025.

Quindi investire in APE oggi, potrebbe vederti con un aumento di almeno il 100% nel medio-lungo termine.

Dove posso acquistare ApeCoin (APE)?

Puoi acquistare ApeCoin su eToro, Binance, OKX, Coinbase Pro, Huobi Global, FTX e Gate.io tra gli altri.

ApeCoin (APE) può rendermi milionario?

ApeCoin potrebbe renderti milionario se consideri il prezzo corrente, il numero totale di monete che puoi acquistare e il prezzo che APE deve raggiungere per renderti milionario.

Se riesci ad acquistare 50.000 token APE, puoi diventare milionario quando APE raggiunge $ 20.

Se riesci ad acquistare 100.000 token APE, puoi diventare milionario quando il token raggiunge $ 10.

Se riesci ad acquistare 20.000 token APE, puoi diventare milionario quando la moneta raggiunge $ 50.