I migliori NFT su Binance Smart Chain (BSC)

La popolarità e la domanda di token non fungibili (NFT) sono in crescita e sono diventate quasi una cosa certa per la maggior parte degli investitori e degli appassionati di criptovalute.

La maggior parte delle attività relative a NFT è avvenuta inizialmente sulla rete Ethereum.

Tuttavia, sempre più persone si stanno spostando verso altre catene, come Binance Smart Chain, ad esempio, a causa delle transazioni veloci e delle commissioni basse. Binance è stato piuttosto impegnato a competere con altri mercati NFT e anche se è ancora difficile confrontarlo con il successo che Ethereum e Solana hanno avuto, ci sono alcune storie di successo. Commissioni basse, transazioni veloci e liquidità elevata sono sicuramente i motivi principali per cui alcuni investitori hanno rivolto la loro attenzione a Binance Smart Chain quando si tratta di NFT.

In questo articolo, spiegherò i migliori progetti NFT su Binance Smart Chain. Quindi, senza ulteriori indugi, passiamo ai dettagli.

I 7 migliori progetti NFT su Binance Smart Chain

Dopo un’indagine approfondita dei progetti NFT su BSC, sono giunto alla conclusione che vorrei menzionare 7 progetti in totale. Iniziamo.

Squadra PancakeSwap

PancakeSwap è uno dei più grandi mercati NFT costruito su Binance Smart Chain ed è sicuramente il più popolare. Su PancakeSwap, puoi acquistare e vendere NFT come Liquid Monsters, Wolfies, Lil Bulls, Kittens, Cross Bosses, Saint Monsters, Apes, ShitPunks, BornBadBoys, BornBadGirls, ecc.

Le piattaforme hanno prodotto uno dei drop più attesi con tempi record nel conio da parte degli utenti che sperano di mettere le mani sugli esclusivi nuovi NFT. Ad esempio, Pancake Squad #337 era uno dei rari NFT simili a palloncini che all’epoca recuperava quasi mezzo milione di dollari di valore. Il calo ha sicuramente entusiasmato la maggior parte della comunità BSC con molti che pensano che questo sia l’inizio di una nuova era di NFT sulla Binance Smart Chain.

Cake Monster

La prossima piattaforma su cui indagheremo si chiama Cake Monsters. Cake Monsters è un nuovo progetto di protocollo DeFI su Binance Smart Chain. In realtà è una moneta che ha utilità. L’offerta iniziale è di 10 miliardi di $monsta. Su ogni transazione, il 2,5% della moneta viene bruciato e il 2,5% viene tassato. Quindi, l’idea alla base del progetto è semplice: quando l’offerta scende, il prezzo dovrebbe salire.

La moneta utilizza la tassa in due modi: in primo luogo, aggiunge liquidità al pool di liquidità e, in secondo luogo, viene utilizzata per acquistare uno dei token più popolari su Binance Smart Chain – il token nativo di PancakeSwap $Cake. Tutti questi token vengono quindi inseriti in un vault, che dovrebbe dare al protocollo DeFi un buon valore.

MetaWars

MetaWars è uno dei giochi più popolari che operano sulla Binance Smart Chain. Questo è un gioco di strategia / gioco di ruolo multiplayer alimentato dall’economia digitale e dalla tecnologia blockchain.

Il gioco stesso si svolge in uno spazio epico che consente ai giocatori di esplorare l’universo e trovare misteri, sorprese e bottini potenzialmente preziosi che aspettano solo di essere scoperti. Si svolge nel 50 ° secolo e i progettisti del gioco hanno davvero fatto un grande sforzo per mostrare come sarà lo spazio in 3 millenni di progresso. MetaWars è considerato un gioco play-to-earn in cui puoi combattere, guadagnare e scambiare NFT, estrarre e sviluppare il loro terreno e puntare le loro risorse di gioco. Il token nativo del gioco è $WARS.

MetaGods

MetaGods è un altro gioco basato su Metaverse costruito sulla Binance Smart Chain. Afferma di essere il primo gioco di ruolo online free-to-play. Lo scopo del gioco è quello di guadagnare vari bottini NFT esplorando dungeon e uccidendo mostri mitici. Se porti più amici al gioco, puoi guadagnare più ricompense.

Altura Penguins

Ancora un altro progetto basato su NFT costruito sulla Binance Smart Chain si chiama Altura Penguins. La piattaforma afferma di essere il primo set di Smart NFT a vagare per la blockchain. La cosa da notare qui è che ogni Pengiun si trova in una città diversa in tutto il mondo. Lo sfondo di ogni NFT cambierà per adattarsi all’ora del giorno nella posizione di quel pinguino. Al momento della scrittura (febbraio del 2022) ci sono 20 pinguini unici con una fornitura di 100 ciascuno.

Secondo il sito web di Artura Penguins, “Altura fornisce l’infrastruttura per il futuro degli oggetti di gioco, delle risorse digitali e del Metaverse”. Il token nativo della piattaforma è $ALU.

TTK

TTK è abbreviato di The Three Kingdom, uno dei giochi più emozionanti costruiti sulla Binance Smart Chain. Come suggerisce il nome, la mappa di gioco è divisa in tre regni in Cina: le regioni Wei, Shu e Wu. L’intera terra sarà divisa in quadrati. La terra che è più vicina al centro otterrà più vantaggi.

I giocatori possono utilizzare queste terre per scommettere e monetizzare vari eventi. Puoi possedere la tua base operativa in cui puoi combattere ed espandere il tuo territorio e guadagnare NFT e valuta in-game. Dovresti sempre tenere traccia delle notizie sul mondo di gioco in modo da poter agire di conseguenza e prendere decisioni strategiche efficienti. $TTK è il token nativo della piattaforma.

BINOPOLY

Il gioco Binopoly includeva NFT nel mondo di gioco come risorsa collezionabile. I giocatori possono effettivamente raccogliere NFT “domestici” per modificare e visualizzare l’aspetto grafico delle loro proprietà su slot di terreni privati e pubblici. Gli NFT agiscono come una casa virtuale che rappresenta i propri valori artistici e la propria personalità unica. Ci sono vari tipi di proprietà come capanne di paglia, cabine di legno, case in pietra, palazzi, manieri e persino interi grattacieli.

Se vuoi creare NFT con molta libertà, Binopoly è probabilmente il posto che fa per te. La piattaforma ti darà l’opportunità di esprimere i tuoi talenti su un palcoscenico particolarmente illimitato.

Perché scegliere Binance Smart Chain per NFT?

Se ti stai chiedendo quali sono i motivi principali per scegliere Binance Smart Chain per NFT, la risposta è abbastanza semplice: commissioni basse. Oltre alle tariffe basse, BSC offre di essere compatibile con EVM, il che consente l’utilizzo degli standard ERC. Queste sono le aree in cui Binance Smart Chain ha un vantaggio competitivo rispetto a Ethereum. Non è una sorpresa vedere sempre più investitori cripto rivolgersi a BSC per essere il più efficienti possibile in termini di costi.

Pensieri conclusivi

Con il crescente mondo NFT, Binance Smart Chain non aveva altra soluzione che unirsi alla festa. Dopo aver studiato a fondo tutte le principali piattaforme NFT costruite su BSC, posso tranquillamente dire di essere rimasto piacevolmente sorpreso da dove è arrivato lo sviluppo di NFT, in generale. E questo sembra essere solo un inizio, tutti i progetti descritti in questo articolo stanno solo iniziando il loro viaggio.

Se desideri pagare commissioni più basse quando operi con i tuoi NFT, allora Binance Smart Chain è probabilmente la blockchain a cui dovresti andare.

Nota: Tieni presente che queste sono solo le nostre opinioni basate sulla mia indagine approfondita sugli NFT sulla Binance Smart Chain. In ogni caso, si prega di fare le proprie ricerche prima di decidere se si desidera utilizzarli o meno.

A questo punto, è bene notare che tutte le opinioni e i suggerimenti scritti in questo articolo non sono considerati consulenza finanziaria.

Domande frequenti

Diamo un’occhiata ad alcune domande frequenti sugli NFT su Binance Smart Chain.

Posso archiviare oggetti da collezione BSC Crypto nell’app Trust Wallet?

Sì, è possibile. Trust Wallet offre un modo semplice per archiviare e accedere a tutti i tuoi oggetti da collezione crittografici su Ethereum e BSC con sicurezza di alto livello.

Binance è buono per gli NFT?

Sulla base di tutto ciò che ho studiato per questo articolo, Binance è decente per gli NFT e migliorerà solo. Transazioni veloci, elevata liquidità e volume e commissioni basse sono i motivi principali per cui alcuni investitori di criptovalute si rivolgono a Binance Smart Chain per NFT.

Tuttavia, l’argomento per Ethereum sarà sempre che hai più piattaforme e più possibilità di guadagnare profitti se scegli quella rete. Tieni presente che oltre il 90% delle risorse digitali sono state create come token ERC-721 sulla rete Ethereum, inclusi alcuni dei più popolari come Axie Infinity e CryptoPunks.

Qual è la catena migliore per NFT?

Questa è una grande domanda, lascia che ti fornisca l’elenco delle catene che credo dovresti guardare quando scegli quale usare per i tuoi NFT: Ethereum, Solana, Polygon, Cardano, Tezos e Binance Smart Chain.

Puoi leggere le nostre recensioni dei migliori mercati NFT su Ethereum, così come Solana, Polygon, Cardano e Tezos.

Cosa posso fare con gli NFT su Binance?

Bene, il mercato NFT di Binance Smart Chain è il più grande mercato NFT centralizzato nel mondo delle criptovalute in cui è possibile acquistare e vendere oggetti di gioco, terreni virtuali, opere d’arte e altro ancora- a una commissione di trading fissa di appena l’1%.

Puoi acquistare NFT con contanti?

Sì, certo, è possibile. Un NFT può essere venduto per criptovaluta o contanti. Tutte le transazioni effettuate per nFT sono registrate sulla blockchain al fine di garantire la proprietà di un NFT. Il più delle volte, gli investitori vogliono acquistare NFT che ritengono aumenteranno di valore in futuro in modo da poterli vendere per contanti su un mercato NFT per ottenere profitti.

Il mercato NFT più popolare per l’acquisto e la vendita di NFT si chiama OpenSea.