Come calcolare le tasse sulle tue operazioni Metamask? Guida completa

È dovere di ogni cittadino pagare le tasse al governo su tutti i redditi generati dalle loro varie attività. L’imposta è estesa anche alle entrate generate dai mercati finanziari.

Essendo un aspetto relativamente nuovo dei mercati finanziari, il mondo delle criptovalute ha visto meno regolamenti rispetto ai mercati azionari o forex.

Tuttavia, sempre più autorità governative si stanno interessando all’introduzione di più regolamenti nel mondo delle criptovalute.

Ad esempio, l’IRS (l’agenzia di applicazione delle imposte degli Stati Uniti) classifica le risorse crittografiche come proprietà e richiede ai trader di segnalare ogni transazione crittografica nelle loro dichiarazioni dei redditi. In caso contrario, verranno applicate sanzioni severe contro il commerciante. Lo stesso vale per molti paesi che hanno gradualmente applicato le normative crittografiche.

Per essere in pace con le autorità, sarebbe meglio imparare a calcolare e pagare le tasse sia nel mondo CeFi che DeFi. Questo articolo tratterà come puoi pagare le tasse su Metamask, il principale scambio decentralizzato al mondo, per volume di mercato.

COS’È METAMASK?

Metamask è stato creato nel 2016 da Aaron Davis e ConsenSys. Funziona sulla blockchain di Ethereum ed è uno degli scambi DeFi più popolari. Garantisce agli utenti l’accesso a varie applicazioni decentralizzate per interagire con diversi ecosistemi crittografici nel mondo decentralizzato.

Originariamente è iniziato come estensione del browser, ma ora è più popolare come portafoglio compatibile con i sistemi operativi Android e iOS. Essendo un portafoglio, viene utilizzato per archiviare principalmente token Ethereum, ERC-721 e ERC-20.

Anche se è ospitato sulla blockchain di Ethereum, che è stata criticata per le sue alte commissioni, il portafoglio è cresciuto in modo massiccio a causa del boom DeFi dello scorso anno. È passato da un misero 545.080 utenti a luglio 2020 a un gigantesco 10.374.279 alla fine di agosto 2021.

Pertanto è impossibile parlare di principali scambi decentralizzati senza menzionare la Metamask.

COME FARE LE TUE TASSE Metamask?

Metamask in sé non ha un’opzione di calcolo delle imposte integrata, né ha un pulsante sul sito Web in cui è possibile scaricare l’intera cronologia delle transazioni in formato CSV. Tuttavia, ci sono modi per aggirare questo problema.

È importante notare che avrai bisogno di un’applicazione di terze parti per aiutarti a completare il processo di calcolo, compilazione e reporting delle imposte. Tali applicazioni saranno affrontate a tempo debito in questo articolo. Per ora, lascia che ti spieghi come puoi ottenere la cronologia delle transazioni da Metamask (di cui avrai bisogno con quelle app di terze parti).

Il processo è il seguente:

Poiché Metamask gestisce i token Erc-20 (ma supporta anche altre blockchain come BSC, Polygon, Fantom ecc.), Vai a Etherscan (l’esploratore blockchain per le transazioni Ethereum o gli esploratori di altre blockchain supportate da MM) e incolla l’indirizzo del tuo portafoglio nella colonna di ricerca.

Viene visualizzata una pagina che mostra tutte le transazioni gestite su quell’indirizzo di portafoglio. Scorri oltre queste transazioni fino alla fine della pagina.

Fai clic su “Scarica esportazione CSV” e inserisci i parametri come richiesto.

Fai clic su Scarica e riceverai un estratto conto contenente tutte le transazioni per il periodo specificato.

Questa esportazione scaricata verrà quindi utilizzata da applicazioni di terze parti per elaborare i report fiscali.

IL MIGLIOR SOFTWARE FISCALE PER CALCOLARE LE TASSE SULLE TUE TRANSAZIONI Metamask

KOINLY

Questo è un calcolatore di tasse crittografiche online fondato nel 2018 da Robin Singh. La piattaforma incapsula tutti gli aspetti della tua vita fiscale crittografica in quanto monitora tutte le transazioni e genera automaticamente report fiscali approvati a livello locale e internazionale. Oltre alle transazioni standard da cripto a cripto, Koinly ti aiuta anche a calcolare l’importo delle tasse pagabili da attività DeFi come staking, mining, prestito e airdrop.

La piattaforma fornisce un’analisi fiscale completa, integrando oltre seimila blockchain in oltre 350 scambi e 75 portafogli. È anche disponibile in più di venti paesi in tutto il mondo e cerca di aumentare il numero di paesi con il passare del tempo.

Koinly ha un piano gratuito, con accesso ai suoi servizi fino ad un massimo di 10.000 transazioni. Qualsiasi cosa al di sopra di questo, dovresti iscriverti ai suoi piani a pagamento che vanno da 49 dollari a 279 dollari all’anno.

Infine, Koinly ha un team di supporto piuttosto impressionante composto da un blog per tenere informati i lettori sugli aggiornamenti sulla piattaforma. Questa sezione FAQ affronta la maggior parte delle domande comuni che gli utenti hanno sui servizi sulla piattaforma, una sezione di chat dal vivo sul sito Web, un indirizzo e-mail e il supporto dei social media.

CRIPTOTRADER.TAX

Come Koinly, cryptotrader.tax è un software che aiuta ad automatizzare il calcolo e la segnalazione delle imposte maturate sulle transazioni crittografiche. Il report fiscale così generato è professionale e può essere fornito alle forze dell’ordine. Ha integrazioni con i principali scambi e fornisce l’istruzione necessaria per gli utenti su ciò che comporta la segnalazione fiscale crittografica e su come li riguarda.

Fondata nel 2017, la società Cryptotrader.tax ha sede negli Stati Uniti con un’altra sede legale in Spagna. A differenza del software Koinly, Cryptotrader.tax non ha un piano gratuito. Tuttavia, ha una garanzia di rimborso di 14 giorni sui suoi quattro piani a pagamento.

I quattro piani sono il piano Hobbyist, che costa 49 dollari all’anno e ti dà un rapporto fiscale per un massimo di 100 operazioni; il piano Day Trader, che costa 99 dollari all’anno e ti dà rapporti fiscali per un massimo di 1.500 operazioni, il piano High Volume Trader che costa 199 dollari all’anno e ti dà rapporti fiscali per un massimo di 5.000 operazioni, e il piano illimitato che va per 299 dollari all’anno e ti dà accesso a rapporti fiscali illimitati.

ZENLEDGER

Zenledger è un software fiscale creato nel 2017 che è più popolare tra i trader di criptovalute DeFi in quanto ha risorse specifiche mirate a quella nicchia. È costruito principalmente per i residenti degli Stati Uniti d’America e fornisce moduli fiscali che sono localmente conformi agli Stati Uniti. Anche se i trader di criptovalute di altri paesi possono utilizzare i servizi di Zenledger, i trader statunitensi ne beneficiano di più.

Zenledger ha quattro piani, tra cui un piano gratuito che consente agli utenti di accedere ai suoi servizi fino a 25 transazioni in un anno fiscale. Oltre a ciò, ha un piano di avviamento, che costa 449 dollari e consente fino a 100 transazioni, un piano premium, che costa 119 dollari e consente fino a 5.000 transazioni, e un piano di esecuzione, che consente transazioni illimitate per 399 dollari.

Infine, Zenledger supporta circa 40 blockchain e 20 progetti DeFi in oltre 400 scambi. Pone anche maggiore enfasi sulle integrazioni API per scaricare automaticamente la cronologia delle transazioni da vari scambi.

COINTRACKING

Cointracking fa proprio questo: tiene traccia delle tue monete. È un software di crittografia fiscale creato nel 2013 che eccelle nel calcolo e nell’esportazione delle tasse crittografiche da vari scambi. Inoltre, ha una funzione di monitoraggio del portafoglio attraverso la quale i trader o i possessori di criptovalute professionisti possono tracciare le loro risorse crittografiche in tempo reale su tutti i loro portafogli e scambi.

Essendo uno degli strumenti di crittografia fiscale più antichi e ricchi, Cointracking può importare dati da centinaia di scambi utilizzando file API e CSV. Fornisce inoltre un aiuto professionale in tutti i paesi che supporta e fornisce un software grafico completo per oltre 10.000 monete,

Per quanto riguarda i prezzi, ci sono quattro diversi piani sulla piattaforma Cointracking. Sono:

Un piano gratuito che fornisce l’accesso ai report fiscali per un massimo di 200 transazioni

Un piano pro che costa 10,99 dollari e consente all’utente di accedere ai report fiscali per un massimo di 3.500 transazioni

Un piano di esperti che va da 16,99 dollari per 20.000 transazioni a 27,49 dollari per 100.000 transazioni.

Un piano illimitato che vale per 54.99 e fornisce un supporto più personalizzato.

COINPANDA

Coinpanda è una popolare piattaforma fiscale crittografica che si vanta di essere in grado di calcolare i pagamenti delle imposte dovuti in meno di 20 minuti. È stato lanciato nel 2018 e da allora è cresciuto fino a supportare migliaia di criptovalute in oltre 350 portafogli e scambi.

Ha diverse caratteristiche interessanti, tra cui una funzione di rapporto sulle plusvalenze che ti consente di calcolare e segnalare tutti i tuoi guadagni (o perdite) in modo accurato. Calcola anche le tasse da varie attività Defi come mining, staking, fork, airdrops, ecc.

Oltre a tutti questi, ha un tracker di portafoglio che include alcuni altri strumenti come uno strumento di ricerca che ti fa scoprire informazioni su transazioni specifiche; uno strumento di anteprima fiscale che ti avvisa se stai per commettere un costoso errore fiscale; uno strumento di raccolta delle perdite fiscali che trova il modo di ridurre la quantità di tasse che sei tenuto a pagare, tra gli altri.

È il software di crittografia fiscale con la più ampia gamma di piani a pagamento. Si parte dal piano gratuito, che offre rapporti fiscali per 25 transazioni, al piano limite aumentato Satoshi, che costa 941 dollari e offre supporto per 100.000 transazioni insieme ad alcuni vantaggi extra.

DOMANDE FREQUENTI

IL TRASFERIMENTO DI BITCOIN TRA PORTAFOGLI NON È TASSABILE. POSSO ANCHE DEDURRE LE COMMISSIONI DI TRANSAZIONE❓

Secondo le leggi fiscali degli Stati Uniti, dovresti pagare le tasse su qualsiasi plusvalenza che fai sulle transazioni crittografiche. Tuttavia, poiché stai trasferendo la stessa quantità di criptovaluta da un portafoglio all’altro, non hai realizzato guadagni e quindi non ti verrà addebitato alcun costo. Tuttavia, dovrai comunque sostenere commissioni di rete. Le commissioni di rete non sono tassabili e sono considerate spese di investimento nel tuo rapporto fiscale.

IL TRASFERIMENTO DI BITCOIN TRA PORTAFOGLI È TASSABILE SE LA TUA CRIPTOVALUTA GUADAGNA IN PREZZO (USD) DURANTE LA DETENZIONE❓

Finché non vendi il tuo Bitcoin, non devi pagare le tasse su di esso quando lo sposti da un portafoglio all’altro anche se aumenta di valore nel tempo. Questo perché hai ancora la stessa unità di Bitcoin.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia acquistato un BTC a 10.000 dollari e lo abbia tenuto per sei mesi durante i quali il prezzo è aumentato a 50.000 dollari. È vero che hai fatto un guadagno del 400%. Ma è anche vero che hai ancora la stessa quantità di BTC con cui hai iniziato sei mesi fa. Pertanto, finché non vendi, non puoi essere tassato su di esso.

PAGHI LE TASSE QUANDO TRASFERISCI LE TUE CRIPTOVALUTE TRA PORTAFOGLI❓

La semplice risposta è no. Questo perché non hai realizzato alcuna plusvalenza, hai semplicemente cambiato la posizione dello stesso bene.

COME POSSO VERIFICARE CHE LA MIA IMPORTAZIONE DI Metamask SIA ACCURATA❓

Il modo migliore per confermarlo è controllarlo manualmente rispetto al record della transazione. Potrebbe essere più ingombrante, ma è meglio a lungo termine. Per semplificarti, puoi seguire le linee guida seguenti:

1. Controlla se l’importazione contiene tutti i portafogli, gli scambi e le blockchain con cui hai interagito

2. Controlla se ci sono grandi transazioni che non sono tassabili, come i trasferimenti interni

3. Controlla se sono attaccate le etichette giuste per prelievi e depositi. Le etichette includono regali, airdrop, forchette, piscine, ecc.

4. Visualizzalo in anteprima ancora una volta.

METAMASK RIPORTA ALL’IRS, HMRC, ATO E ALTRE AUTORITÀ❓ FISCALI

Poiché Metamask è un portafoglio DeFi, non segnala alle autorità fiscali come Coinbase o Binance. Tuttavia, quando si utilizza il portafoglio per inviare monete ad altri portafogli o scambi, questi possono condividere le informazioni sulla transazione con le autorità necessarie.

COME POSSO OTTENERE CSV DA METAMASK❓

Il processo è il seguente:

Poiché Metamask gestisce i token Erc-20, vai a Etherscan, l’esploratore blockchain per le transazioni Ethereum, e incolla l’indirizzo del tuo portafoglio nella colonna di ricerca.

Viene visualizzata una pagina che mostra tutte le transazioni gestite su quell’indirizzo di portafoglio. Scorri oltre queste transazioni fino alla fine della pagina.

Fai clic su “Scarica esportazione CSV” e inserisci i parametri come richiesto. Fai clic su Scarica e riceverai un estratto conto contenente tutte le transazioni per il periodo specificato.

COME FACCIO A SCARICARE LA CRONOLOGIA COMMERCIALE DA METAMASK❓

Sblocca il tuo account Metamask, fai clic sull’icona Account, quindi su “Impostazioni”, quindi su “Avanzate”. Quindi fare clic su “Scarica registri di stato”.

DEVI PAGARE LE TASSE SU METAMASK❓

Come portafoglio DeFi, Metamask stesso non offre opzioni di pagamento delle tasse. Tuttavia, puoi esportare i tuoi estratti conto delle transazioni e utilizzare software di crittografia fiscale di terze parti per calcolare e segnalare i tuoi assi.