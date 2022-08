“TRANSFER_FROM_FAILED” su PancakeSwap-. come risolvere l’errore

Stai ricevendo un errore “TRANSFER_FROM_FAILED” su PancakeSwap?

Ecco il messaggio di errore completo, “La transazione non può avere esito positivo a causa di un errore: TransferHelper: TRANSFER_FROM_FAILED”.

Seguito da, “Questo è probabilmente un problema con uno dei token che stai scambiando”.

Il trasferimento da errore fallito su PancakeSwap ti impedisce di scambiare un token che possiedi sul tuo portafoglio di criptovaluta (ad esempio, Trust Wallet, MetaMask).

Di conseguenza, non sarai in grado di liquidare la tua posizione.

Se sei uno sviluppatore, devi correggere l’errore in modo che gli acquirenti possano scambiare il token su PancakeSwap.

Cosa significa “TRANSFER_FROM_FAILED” su PancakeSwap?

L’errore “TRANSFER_FROM_FAILED” su PancakeSwap significa che non sei in grado di scambiare il token.

Nella maggior parte dei casi, il token è una truffa e non sarai in grado di recuperare i tuoi soldi.

È frustrante perché sei in grado di acquistare il token, ma non sei in grado di venderlo.

Ciò è dovuto a un codice nel contratto che blocca i trasferimenti al fornitore di liquidità.

Quindi, prima di acquistare un token, assicurati di visualizzare prima le sue transazioni.

Se il token è una truffa, vedrai solo che le persone lo stanno comprando e non vendendo.

Per visualizzare le transazioni di un token, è possibile visitare questo sito Web e cercare il nome o l’indirizzo del token.

Quindi, scorri verso il basso fino alla scheda “Token tx” per visualizzare un elenco delle transazioni del token.

Il verde indica un acquisto, mentre il rosso indica una vendita.

Se l’intero elenco è verde, il token è molto probabilmente una truffa perché nessuno lo sta vendendo.

Inoltre, la maggior parte dei contratti che si trovano su una build 0.5.17 è una truffa, quindi è necessario assicurarsi di evitarli in futuro.

Per verificare la costruzione di un contratto, è possibile visitare questo sito Web e cercare il nome o l’indirizzo del token.

Quindi, fai clic su “x Contratto” nella barra laterale delle informazioni (x è il nome del token).

Dopo aver fatto clic su “x Contratto”, atterrerai sul contratto del token sul sito Web BscScan.

La versione del contratto viene visualizzata accanto a “Versione del compilatore”.

Se la versione è 0.5.17, cerca di evitare di acquistare il token.

Come risolvere “TRANSFER_FROM_FAILED” su PancakeSwap

Per correggere “TRANSFER_FROM_FAILED” su PancakeSwap come utente, puoi provare a modificare l’ultimo numero nel campo “Da (stimato)” su PancakeSwap.

Se sei uno sviluppatore, puoi correggere l’errore disattivando la funzione “setSwapAndLiquifyEnabled”.

In alternativa, puoi provare a utilizzare “V1” di PancakeSwap invece di “V2”:

Se sei un utente e stai cercando di scambiare “1000000” BONFIRE, cambia invece il numero in “1000001”.

Dopo aver modificato l’ultimo numero nel campo “Da (stimato)”, la transazione andrà a buon fine.

Se non riesci ancora a scambiare il token, significa che l’errore è causato dal token / PancakeSwap.

PancakeSwap è stato recentemente migrato dalla V1 alla V2.

Ciò ha causato problemi con lo scambio di token sullo scambio.

Per correggere l’errore, lo sviluppatore del token deve disattivare la funzionalità “setSwapAndLiquifyEnabled” sul contratto del token.

Quindi, è necessario attendere fino a quando lo sviluppatore non risolve il problema da parte loro.

Puoi anche provare a usare “V1” di PancakeSwap invece di “V2”.

Tuttavia, se il token è nuovo e ha una comunità debole dietro di esso, potrebbe essere una truffa.

Se sei lo sviluppatore del token, devi risolvere il problema modificando il contratto del token.

Se sei un utente, devi indicare allo sviluppatore di risolvere il problema attenendosi alla procedura seguente:

1. Passare a “Scrivi contratto” e connettersi a Web3

Il primo passo è andare al contatto del token su BscScan.

Innanzitutto, visita BscScan e cerca il tuo token.

Una volta che sei sul tuo token, vedrai più schede tra cui “Trasferimenti”, “Titolari”, “Informazioni” e altro.

Vedrai anche la scheda “Scrivi contratto”.

Fai clic su “Scrivi contratto” per aprire il contratto del token.

Nella scheda “Scrivi contatto”, vedrai più funzionalità che puoi scrivere.

Per scrivere funzionalità, è necessario prima connettersi a Web3.

Fai clic su “Connetti a Web3” e seleziona il portafoglio a cui desideri connetterti (MetaMask/WalletConnect).

2. Inserisci “false” e fai clic su “Scrivi” su “setSwapAndLiquifyEnabled”

Dopo esserti connesso a Web3, scorri verso il basso fino a trovare la funzione “setSwapAndLiquifyEnabled”.

La funzionalità è un tipo di dati booleano che ha solo true o false.

È possibile attivare o disattivare tale funzione.

Se la funzione è abilitata, la liquidità entrerà automaticamente nel pool.

Tuttavia, a causa della migrazione di PancakeSwap da V1 a V2, questa funzione sta causando l’errore “TRANSFER_FROM_FAILED”.

Per correggere l’errore, digita “false” sotto la funzione “setSwapAndLiquifyEnabled” e fai clic su “Scrivi”.

Dopo aver digitato “false” e fatto clic su “Scrivi”, la funzione “setSwapAndLiquifyEnabled” verrà disabilitata.

Inoltre, verrà corretto anche l’errore “TRANSFER_FROM_FAILED”.

Quindi, altre persone saranno in grado di continuare ad acquistare o vendere il token.

Sfortunatamente, se hai rinunciato alla proprietà del token su BscScan, non sarai in grado di modificare il contratto.

Conclusione

Se hai recentemente lanciato un token e nessuno è in grado di acquistarlo o venderlo, devi andare su BscScan per risolverlo.

Su BscScan, digita “false” sotto la funzione “setSwapAndLiquifyEnabled” e fai clic su “Scrivi”.

Il problema è causato dalla migrazione di PancakeSwap da V1 a V2, quindi l’errore rimarrà fino a quando PancakeSwap non lo risolverà.

Se sei uno sviluppatore, prova a cambiare la funzione “setSwapAndLiquifyEnabled” in “true” dopo alcuni giorni per vedere se le persone possono acquistare o vendere il tuo token.

Se non sono ancora in grado di farlo, modificare la funzione “setSwapAndLiquifyEnabled” in “false” fino a quando PancakeSwap non la risolve.