Come acquistare il token Graph – Guida per principianti

Stai cercando di acquistare la moneta Graph (GRT) e investire nel Web 3.0? GRT è il token nativo per Graph Network. Questo è un sistema di indicizzazione dei dati che serve sviluppatori blockchain come Decentraland, Uniswap e Aave. Gli sviluppatori utilizzano Graph Network per creare DApp (applicazioni decentralizzate).

Si prevede che il settore DApp varrà oltre 360 miliardi di dollari entro il 2027.

Di seguito esaminiamo GRT come investimento. Individuiamo dove acquistare la criptovaluta Graph. Ci concentriamo su un broker e tre scambi. Quindi rimani al sicuro, stiamo cercando fornitori regolamentati con opzioni per principianti (oltre a tariffe basse). Con le sue forti opzioni di social trading, consigliamo il broker eToro come il posto migliore a tutto tondo per acquistare la moneta Graph nel 2022.

Come acquistare la moneta Graph – Passaggi rapidi

Vuoi acquistare criptovaluta nel 2022 in modo sicuro e con commissioni basse? Ecco come mettere le mani sulla moneta Graph in meno di cinque minuti:

✅Passo 1: Apri un conto con eToro – con la regolamentazione SEC e le commissioni basse, eToro.com è un ottimo posto per gli investitori statunitensi per iniziare il loro viaggio crittografico. Fatti verificare con la prova dell’indirizzo e dell’ID. 💳 Passo 2: Deposito – Con eToro puoi depositare USD utilizzando carte di debito / credito, bonifico bancario e portafogli elettronici. Nessuna commissione di deposito. 🔎 Passo 3: Cerca la moneta Graph – eToro supporta un elenco crescente di 45 principali criptovalute tra cui la moneta Graph. Cerca rapidamente utilizzando la barra degli strumenti in alto di eToro. 🛒 Passo 4: Acquista – acquista GRT e eToro lo terrà per te, e poi lo ricomprerà quando ti fa comodo. Bilancia il tuo investimento in criptovalute e dai un’occhiata alle oltre 500 azioni e 250 ETF di eToro.

Dove acquistare la moneta Graph

Di seguito affrontiamo la questione di dove acquistare la criptovaluta Graph con una recensione del miglior broker eToro e tre dei migliori scambi crittografici:

1. eToro – Miglior broker per acquistare la moneta Graph con spread ridotti

Con il broker affidabile eToro puoi acquistare monete Graph per un minimo di $ 10. eToro è un ottimo broker da utilizzare dagli Stati Uniti perché i conti eToro funzionano su USD, quindi non vi è alcuna commissione di conversione di valuta quando depositi e prelevi la tua valuta nativa. Inoltre, dagli Stati Uniti puoi “andare short” sulle criptovalute (il che significa che guadagni quando il prezzo scende, piuttosto che aumentare); questa è un’opzione utile nel settore delle criptovalute volatili.

Con eToro puoi investire nel Graph con zero commissioni. Si applica una commissione di spread ristretto del 2,9%. Oltre 150.000 investitori eToro seguono il prezzo Graph.

23 milioni di investitori in tutto il mondo scelgono eToro con cui investire. Molti sono principianti cripto attratti dalla forte enfasi di eToro sul social trading. Il social trading significa che non devi capire tutto da solo. Puoi chiedere aiuto ad altri investitori e beneficiare di due potenti strumenti di copy trading di eToro: CopyTrader e CopyPortfolios.

Con CopyTrader, puoi mettere parte del tuo denaro nelle mani di un trader di criptovalute più esperto e lasciare che prendano le decisioni difficili. Scegli tra oltre 600 trader. Rivedi le loro statistiche sulle prestazioni, le negoziazioni e la valutazione del rischio. Assegna tutti i fondi che vuoi e il software CopyTrader utilizzerà questi soldi per copiare i trader scelti in tempo reale. Puoi copiare fino a 100 trader contemporaneamente e prelevare i tuoi contanti ogni volta che vuoi.

I portafogli crittografici intelligenti di eToro significano che i veri esperti ti danno le spalle. Ci sono 8 portafogli crittografici in tutto. Ognuno è ideato dagli esperti di eToro per fornire una particolare strategia di investimento crittografico. Il Napoleon X, ad esempio, utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per scambiare coppie di criptovalute; questo ha raggiunto un impressionante rendimento del 147% negli ultimi 12 mesi. Il portafoglio DeFi si concentra su una detenzione di monete DeFi e vanta una crescita del 52% negli ultimi 12 mesi.

Un investimento minimo di $ 500 si applica alla maggior parte dei portafogli intelligenti. (Un potenziale inconveniente con i portafogli intelligenti è che non puoi vendere la posizione di portafoglio in modo frammentario, come puoi fare con un Exchange-Traded Fund. Devi vendere la tua posizione in una volta sola.)

Altre cose gratuite da eToro includono un account demo da $ 100k in cui puoi praticare il trading di criptovalute, così come il portafoglio crittografico eToro Money, che ti consente di inviare, ricevere e scambiare criptovalute chiave. Gratuita è anche la popolare app per smartphone eToro, che ti consente di scambiare criptovalute e tenere d’occhio i mercati mentre sei in movimento.

Per i cittadini statunitensi in particolare, eToro offre la rassicurazione della regolamentazione da parte di rigorosi SEC e FINRA, nonché la registrazione presso FinCEN. Altrove in tutto il mondo eToro è regolamentato dalla FCA del Regno Unito, nonché dall’ASIC in Australia e dalla CySEC a Cipro.

Pro

Acquista e vendi la moneta Graph senza commissioni

Acquista e vendi la moneta Graph senza commissioni Portafoglio crittografico eToro Money gratuito e app per smartphone

Portafoglio crittografico eToro Money gratuito e app per smartphone Bilancia il tuo investimento crittografico con azioni e oltre 250 ETF disponibili

Bilancia il tuo investimento crittografico con azioni e oltre 250 ETF disponibili 23m utenti verificati

23m utenti verificati Regolamentato da FCA, ASIC e CySEC

Regolamentato da FCA, ASIC e CySEC Oltre 60 criptovalute elencate tra cui Ethereum e XRP

Oltre 60 criptovalute elencate tra cui Ethereum e XRP Smart Portfolio e CopyTrader

Contro

Commissione di $ 5 ogni volta che prelevi fondi

Commissione di $ 5 ogni volta che prelevi fondi Nessun servizio di assistenza telefonica (invece sistema di ticketing e-mail)

Nessun servizio di assistenza telefonica (invece sistema di ticketing e-mail) Non è possibile utilizzare PayPal dagli Stati Uniti con eToro

2. Crypto.com – Scambio crittografico affidabile con app mobile per principianti

A differenza del broker eToro, Crypto.com è uno scambio crittografico. Con sede a Singapore, Crypto.com è una grande operazione. È il decimo più grande scambio per volume di scambi ($ 1,7 miliardi di criptovalute scambiate al giorno secondo Coinmarketcap.com). Ha 3000 dipendenti e 10 milioni di utenti. Con questo tipo di supporto, ottieni una vasta gamma di oltre 170 criptovalute che puoi acquistare in un unico posto, tra cui Graph coin, Ethereum, Solana, XRP e altro ancora.

Se vuoi investire nel Graph in modo rapido e semplice, Crypto.com ti dà le spalle. Scarica l’app per smartphone per principianti dello scambio e puoi acquistare la moneta Graph con carta di credito. Per i primi 30 giorni, non si applicano commissioni sulla carta di credito. Successivamente, si applica una commissione standard sulla carta di credito del 2,99%. (Si noti che eToro, d’altra parte, non addebita alcuna commissione per i depositi con carta di credito).

Se vuoi investire nel Graph sul sito desktop, devi investire in alcune criptovalute con cui fare trading con: Tether, USD Coin, Bitcoin e Crypto.com crypto CRO nativo. Crypto.com utilizza un piano di commissioni maker / taker (come Binance), il che significa che probabilmente ti verrà addebitato lo 0,4% sulle transazioni.

Dove Crypto.com si distingue è nei suoi strumenti avanzati e nelle opzioni di finanza crittografica. Puoi utilizzare ordini di trading avanzati e fare trading a margine. Puoi essere coinvolto in derivati e contratti futures.

Per il crypto staking – il che significa prestare la tua criptovaluta agli interessi – Crypto.com offre un’opzione “Supercharger”. Con esso, puoi puntare una criptovaluta per 30 giorni per guadagnare ricompense senza quello che è noto come un “lock-in”. Questo ti dà la flessibilità di spostare le criptovalute dentro e fuori, pur guadagnando interessi ogni volta che la tua criptovaluta viene puntata. Sono disponibili anche prestiti crittografici, così come una carta Visa che puoi utilizzare per spendere le tue criptovalute.

E la sicurezza? Crypto.com punteggi elevati qui. Il 100% delle criptovalute dei clienti è detenuto in un archivio “freddo” (cioè offline) tramite i partner di grandi nomi Ledger. I saldi in USD dei residenti negli Stati Uniti sono detenuti presso la Metropolitan Commercial Bank, un membro FDIC e un istituto di deposito assicurato, e assicurati individualmente fino a $ 250.000 USD. Un fondo assicurativo generale da 750 milioni di dollari è tenuto a rimborsare tutti i clienti che subiscono l’improbabile destino di essere hackerati e rubati.

In sintesi, Crypto.com offre molti potenti strumenti per il trader di criptovalute più ambizioso. Ma i neofiti completi potrebbero voler attenersi a eToro altamente regolamentato e alle sue semplici opzioni di acquisto.

Pro

Commissioni basse per il produttore/acquirente

Commissioni basse per il produttore/acquirente 100% delle criptovalute client conservate in celle frigorifere

100% delle criptovalute client conservate in celle frigorifere Fai trading su oltre 170 criptovalute

Fai trading su oltre 170 criptovalute Bonus di iscrizione di $ 50

Bonus di iscrizione di $ 50 App gratuita per il portafoglio crittografico

App gratuita per il portafoglio crittografico Acquista istantaneamente criptovalute con carta di credito / debito

Contro

Non è possibile utilizzare la valuta fiat sul sito principale

Non è possibile utilizzare la valuta fiat sul sito principale Le commissioni della carta sono relativamente alte dopo un periodo di 1 mese senza commissioni

3. Coinbase – Popolare scambio di criptovaluta con un enorme portafoglio di attività

Con sede a San Francisco, Coinbase è al secondo posto tra tutti gli scambi crittografici per Coinmarketcap.com, con un volume di scambi giornalieri di oltre $ 2 miliardi e 73 milioni di utenti. Coinbase è regolamentato in tutti gli stati degli Stati Uniti in cui opera ed è stata la prima borsa ad essere negoziata sui mercati azionari con un’IPO sul Nasdaq nel 2021. (Puoi scambiare azioni Coinbase (COIN) su eToro).

Dagli Stati Uniti, puoi acquistare la moneta Graph con Coinbase semplicemente come faresti con eToro. Ti iscrivi, depositi USD nel tuo account, trova il token Graph, inserisci l’importo che desideri acquistare e apri il trade. Oppure puoi effettuare acquisti istantanei con carta di debito, PayPal, Apple Pay o Google Pay. Con oltre 158 altre criptovalute tra cui scegliere, puoi anche guardarti intorno.

Coinbase ottiene punteggi elevati quando si tratta di sicurezza, con il 98% dei fondi dei clienti conservati in celle frigorifere. Ma un potenziale svantaggio di Coinbase è la mancanza di semplicità quando si tratta di commissioni. Lo scambio addebita una miscela di commissioni, commissioni fisse e commissioni di spread che possono essere fonte di confusione, per non parlare del costo. Lo scambio ha promesso l’anno scorso che un nuovo sistema di commissioni era in arrivo.

Per gli investitori statunitensi, Coinbase offre una speciale carta Visa che ti consente di spendere la tua criptovaluta come se fosse USD, oltre a costruire premi. Ottieni anche un portafoglio crittografico Coinbase gratuito. Puoi guadagnare anche criptovalute gratuite completando i moduli di apprendimento online.

Come eToro, Coinbase è impostato per rendere le cose particolarmente facili per il principiante cripto. Ma manca delle opzioni di social trading di eToro.

Pro

Esegui l’upgrade a Coinbase Pro per tariffe più economiche

Esegui l’upgrade a Coinbase Pro per tariffe più economiche Portafoglio crittografico Coinbase gratuito

Portafoglio crittografico Coinbase gratuito Gamma di oltre 159 criptovalute da scambiare

Gamma di oltre 159 criptovalute da scambiare App gratuita per il portafoglio crittografico

App gratuita per il portafoglio crittografico Incentivi crittografici gratuiti

Contro

Struttura tariffaria confusa

Struttura tariffaria confusa Commissioni elevate sulla carta: 3,99%

4. Binance – Scambio leader per acquistare la moneta graph con carta di credito

Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo con quasi $ 11 miliardi di affari fatti ogni giorno. Qui puoi acquistare la moneta Graph (GRT) e oltre 600 altre criptovalute e beneficiare delle commissioni dello 0,1% per il produttore / acquirente.

Uno svantaggio di Binance è che manca la rigida regolamentazione offerta da eToro e quella garantita dagli scambi Crypto.com e Coinbase. Inoltre, Binance può essere sconcertante per il principiante. Per semplificare le cose, ti consigliamo di optare per la visualizzazione “classica” sulla versione desktop o “Binance Lite” sull’app per smartphone Binance.

Se si tratta di una scelta di opzioni crittografiche che stai cercando, però, sei nel posto giusto. Puoi acquistare criptovalute con Binance in almeno 4 modi:

Acquisto istantaneo con carta di credito (commissione del 2%) Depositare USD sul tuo conto e utilizzare tali fondi Scambiare criptovalute che possiedi con altre criptovalute Trading diretto con altri investitori utilizzando il trading P2P.

Numerose opzioni di crypto staking sono disponibili anche con Binance. E se acquisti Binance Coin, la criptovaluta interna, puoi usarla per pagare le commissioni di trading e potenzialmente risparmiare il 25% sulle commissioni di trading a margine / spot e il 10% sulle commissioni sui futures.

Come Crypto.com e Coinbase, Binance offre una carta Visa proprietaria che puoi utilizzare per spendere le tue criptovalute. A differenza di eToro, però, non esiste un social trading con Binance. Ma non sei completamente da solo: viene offerto supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Quando si tratta di sicurezza, le dimensioni gigantesche di Binance lo rendono un bersaglio per gli hacker. Ma un fondo assicurativo generale chiamato SAFU che comprende il 10% di tutti i fondi di trading è detenuto da Binance per supportare gli investitori nell’improbabile eventualità che vengano hackerati. L’app per smartphone Binance ha ottenuto valutazioni eccellenti: 4.7/5 da 96k recensione su App Store e 4.3/5 da 570k recensioni su Google Play.

Pro

Commissioni di trading basse (commissione dello 0,1%)

Commissioni di trading basse (commissione dello 0,1%) Oltre 400 criptovalute tra cui scegliere, incluso GRT

Oltre 400 criptovalute tra cui scegliere, incluso GRT Numerosi modi per acquistare criptovalute

Numerosi modi per acquistare criptovalute Fondo assicurativo Binance ‘SAFU’

Fondo assicurativo Binance ‘SAFU’ Portafoglio crittografico Binance Trust gratuito

Portafoglio crittografico Binance Trust gratuito Supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Trading di futures su criptovalute

Contro

Non regolamentato dalle autorità finanziarie

Non regolamentato dalle autorità finanziarie Molte opzioni possono essere travolgenti per i neofiti delle criptovalute

Cos’è Coin Graph (GRT)?

La moneta Graph (GRT) è un token ERC-20 sulla blockchain di Ethereum ed è una delle migliori monete DeFi disponibili quest’anno. Con una capitalizzazione di mercato di $ 1,8 miliardi, GRT è la 52a criptovaluta più grande.

GRT è il token nativo per il Graph Network, fondato nel 2018 a San Francisco, in California, come strumento per aiutare gli sviluppatori di blockchain. La Graph Network è per le blockchain ciò che Google è per la ricerca su Internet: raccoglie e indicizza i dati e consente agli sviluppatori di costruire API (Application Programming Interfaces) che possono quindi interrogare e utilizzare tali dati.

Il graph è un buon investimento?

La rete Graph viene utilizzata per creare DApp, un’importante area di crescita

Il valore di qualsiasi criptovaluta dipende dal successo del sistema a cui è collegata. GRT è la criptovaluta interna per Graph Network. Questo è uno strumento di sviluppo utilizzato per creare DApps, che è un’area di crescita gigantesca. Il mercato globale DApp è destinato a valere 368 miliardi di dollari entro il 2027, secondo Emergenresearch. Il Graph ha concorrenti come Alchemy, Cardano e Covalent; quindi il suo successo come impresa non è garantito. Ma è certamente in un settore di business caldo.

GRT è già in uso con i principali attori blockchain

A differenza della cripto meme comica, GRT viene utilizzato in situazioni aziendali reali per risolvere i problemi aziendali. Il Graph Network vanta specialisti del metaverse Decentraland come cliente, per esempio. Decentraland utilizza la rete Graph per indicizzare terreni, oggetti da collezione e accessori. Anche gli specialisti della liquidità Uniswap sono clienti, insieme agli esperti di trading Synthentix Exchange e DeFi crypto Aave.

Top Graph Management Team

Il Graph Network è gestito da un team esperto guidato dal CEO Yaniv Tal. I membri del team hanno background che lavorano per Ethereum, Decentraland e altre aziende blockchain.

Supporto principale per la moneta Graph

Durante la sua fase di finanziamento (2019-2021), il Graph Network ha attirato investimenti da parte delle grandi aziende Coinbase Ventures, Digital Currency Group e Multicoin Capital. GRT non è una moneta meme con un prezzo dettato dagli investitori al dettaglio che indovinano e speculano; il Graph Network è un business con seri fondamenti blockchain.

Acquista il Dip

GRT, con un prezzo attuale di circa $ 0,40, non è stato così economico per oltre un anno. Certamente non vi è alcuna garanzia che il settore delle criptovalute ricomincerà a prosperare dopo la sua recente scivolata. Ma, se lo fa, GRT è ben posizionato in questo momento per coloro che cercano di entrare a un prezzo basso.

Il prezzo del Graph

Il prezzo di una moneta Graph è attualmente di circa $ 0,4. Da maggio 2021, il prezzo GRT ha oscillato in una banda compresa tra $ 0,5 e $ 1,25. Insieme al resto del settore crittografico, il prezzo del Graph è sceso nel corso del nuovo anno. Ma GRT ha iniziato a trovare una certa stabilità alla fine di gennaio 2022 e si è livellato. L’ultima volta che GRT è stato così economico è stato un anno fa, nel gennaio 2021.

La previsione del prezzo del Graph

Le previsioni degli analisti per il prezzo del Graph variano. Tutto dipende prima di tutto dallo stato del settore cripto. Il Q1 2022 dovrebbe essere un periodo di scuotimento per le criptovalute, con la scoperta di monete senza valore. Fortunatamente, la moneta Graph si basa sul business reale nel cuore del settore DApp in forte espansione. Quindi ci aspettiamo che GRT segua Bitcoin fuori dalla stasi nel corso del 2022, e quindi presenti un’opportunità di affare in questo momento.

Alcuni investitori preferiscono utilizzare i migliori segnali crittografici per influenzare le loro strategie di trading. I segnali crittografici sono essenzialmente idee di trading mappate da esperti di criptovaluta che offrono segnali di acquisto e vendita su criptovalute specifiche. Ciò significa che avrai accesso ad analisi di mercato guidate da esperti.

Modi di acquistare il Graph

Acquista il Graph con PayPal

Puoi acquistare il Graph con PayPal con Coinbase. Con Binance, puoi utilizzare PayPal per il trading P2P. Con Crypto.com, puoi utilizzare PayPal per ricaricare la tua carta Visa Crypto.com.

Acquista il Graph con carta di credito o di debito

Puoi acquistare il Graph con carta di credito tramite Crypto.com e Binance. Coinbase accetta acquisti con carta di debito dagli Stati Uniti. Con eToro, puoi utilizzare una carta di credito o di debito per addebitare il tuo account e quindi acquistare la moneta Graph (GRT); ci vogliono pochi secondi e, a differenza dei suoi concorrenti, non viene addebitata alcuna commissione sulla carta.

Il migliore del portafoglio Graph

Con il broker eToro, non hai affatto bisogno di un portafoglio crittografico per acquistare la moneta Graph. Puoi semplicemente depositare fondi, acquistare GRT e eToro lo terrà fino a quando non vorrai venderlo. Tuttavia, raccomandiamo il portafoglio crittografico eToro Money se desideri inviare e ricevere criptovalute.

I portafogli crittografici sono effettivamente pacchetti software che contengono criptovalute. La sicurezza è fornita da “chiavi” elettroniche (il portafoglio crittografico eToro Money viene fornito con una chiave non cancellabile).

Esistono molti tipi di portafoglio. I portafogli più sicuri sono i portafogli “freddi”, che trascorrono la maggior parte del loro tempo offline. Più convenienti sono i portafogli “caldi”, i migliori dei quali offrono numerosi protocolli di sicurezza e un facile accesso. Utilizzando un portafoglio crittografico, puoi spesso puntare la criptovaluta che possiedi per guadagnare più criptovalute; proprio come le banche prestano denaro per guadagnare interessi.

Come acquistare la moneta Graph – Tutorial

1. Scegli un broker o uno scambio

Come investire nel Graph? Hai due opzioni: broker e scambi crittografici. Gli scambi tendono ad offrire più opzioni crittografiche rispetto ai broker. Ma i broker tendono ad essere meglio regolamentati e più facili da usare rispetto agli scambi. Raccomandiamo ai principianti di criptovalute che desiderano acquistare la moneta Graph di utilizzare il broker globale eToro, dove è possibile acquistare un minimo di $ 10 di TSL senza commissioni e rivendere il proprio GRT a eToro quando si è pronti.

2. Registrati con eToro

Vai a eToro.com. Usa il tuo account Google o Facebook per accedere. Oppure compila il form con alcuni dati personali. Come parte dei protocolli KYC (Know Your Customer), ti verranno poste alcune domande sugli investimenti. Questo per verificare che non è probabile che tu commetta errori di investimento sciocchi e perda i tuoi soldi. Non allarmarti! I protocolli KYC sono un segno di un broker regolamentato e significa che sei in mani sicure.

3. Verifica il tuo ID con eToro

Per ottenere la verifica del tuo account con eToro, dovrai fornire una prova di identità e una prova di dove vivi. È possibile utilizzare gli screenshot se si dispone solo di UN ID digitale. In caso contrario, fornire scansioni. Per ottenere la verifica più velocemente, utilizza una scansione del tuo passaporto valido.

Una volta verificato, riceverai un’e-mail di notifica da eToro. Sei pronto per iniziare!

4. Deposita fondi con eToro

Guarda in basso a sinistra della tua interfaccia eToro. Vedrai un pulsante blu che dice “Deposita fondi”. Premilo. Ora puoi depositare USD con eToro utilizzando carta di credito / debito, bonifico bancario e una vasta gamma di portafogli elettronici. Non viene addebitato alcun costo di deposito.

5. Acquista la Moneta Grafica con eToro in pochi secondi

Con i fondi pronti da spendere, trova Graph crypto inserendo “GRT” o “graph” nella barra degli strumenti in alto di etoro.

Fai clic sul logo GRT per accedere alla home page di Graph. Qui puoi accedere al tuo newsfeed e pubblicare domande (e risposte) ad altri investitori. Inoltre, puoi rivedere i dati sulla moneta Graph e utilizzare i potenti strumenti grafici di eToro. Premi sul pulsante blu “Trade” per accedere al passaggio finale verso l’acquisto di GRT: questo fa apparire questa casella qui sotto.

Inserisci la quantità di fondi che desideri spendere e premi il pulsante “Apri trade”. Il tuo trade verrà eseguito il prima possibile; questo di solito significa istantaneamente. eToro offre un’ampia liquidità, quindi non ci dovrebbero essere problemi a riempire il tuo ordine. Riceverai una notifica sullo schermo quando l’operazione è completa. Puoi quindi rivedere il tuo acquisto GRT nel tuo portafoglio eToro.

Come vendere il Graph

Come acquistare GRT è una domanda abbastanza semplice. Quindi, come vendere GRT? Facile : eToro comprerà il tuo GRT da te quando sarai pronto. Non c’è problema.

Vai al tuo portafoglio eToro e premi la croce rossa sulla linea in cui è elencato il tuo GRT. Si apre la finestra di dialogo di vendita. Puoi scegliere di vendere tutto o parte del tuo TSL immediatamente. Riceverai una notifica non appena la vendita andrà a buon fine. Ma non preoccuparti che perderai un’opportunità di prezzo: il tuo prezzo è bloccato nel momento in cui confermi la vendita.

Conclusione

Per acquistare la moneta Graph, suggeriamo agli investitori più fiduciosi di dare un’occhiata alle opzioni disponibili con scambi affidabili Crypto.com, Coinbase e Binance. Ma per tutti gli investitori e i principianti in particolare, consigliamo in particolare il principale broker di criptovalute eToro.

Ai clienti statunitensi, eToro offre la rassicurazione della regolamentazione da parte di SEC e FinCEN, nonché molti modi per depositare e prelevare il tuo USD senza commissioni. Puoi acquistare un minimo di $ 10 di TSL con eToro, senza costi di trading diversi da una commissione di spread. Per i neofiti delle criptovalute, la suite di strumenti di social trading di eToro come CopyTrader e i portafogli intelligenti crittografici sono particolarmente utili.

Le risorse crittografiche sono un prodotto di investimento non regolamentato altamente volatile.

Domande frequenti sulla moneta Graph

Come posso acquistare il Graph?

Avrai bisogno di una connessione Internet e di un dispositivo informatico. Vai online. Iscriviti con uno scambio crittografico (come Crypto.com, Coinbase o Binance). Oppure usa un broker globale come eToro. Raccomandiamo eToro per la sua rigida regolamentazione e facilità d’uso per i principianti. Verifica il tuo account con ID, deposita fondi, trova la moneta Graph e apri il tuo trade.

Il token Graph è un buon investimento?

Come per molte criptovalute, il Graph è un buon investimento ad alto rischio, ma uno scarso investimento a basso rischio. Gli investitori intelligenti assicurano che il loro portafoglio sia bilanciato con un mix di investimenti a basso, medio e alto rischio. Il Graph è un buon investimento ad alto rischio perché offre il potenziale per alte ricompense. Ma offre anche il potenziale per improvvisi ed estremi cali di prezzo. Questo perché il settore delle criptovalute è molto volatile, il che significa che i prezzi salgono e scendono molto rapidamente.

Cos’è il Graph Crypto?

Il Graph è una moneta crittografica con l’acronimo “GRT” in cui puoi investire utilizzando un broker o uno scambio. GRT è la crittografia nativa per la rete Graph, che gli sviluppatori DApp utilizzano per la gestione dei dati. La maggior parte dei proprietari di GRT non viene coinvolta nella rete Graph e utilizza la moneta esclusivamente come asset di investimento.

Il Graph Crypto salirà?

La moneta Graph è legata in una certa misura alle prestazioni del settore crittografico nel suo complesso. Tutte le monete crittografiche sono. Ma, come risorsa individuale, la moneta Graph potrebbe salire se continua a offrire un utile servizio di indicizzazione dei dati agli sviluppatori DApp. Poiché è direttamente coinvolto nel servire il settore DApp in forte espansione, le prospettive di prezzo per GRT sono migliori rispetto a molte altre criptovalute.

Quanto in alto andrà il Graph Crypto?

A differenza di molte criptovalute, la moneta Graph si basa su un business reale. La rete Graph ha molti client blockchain tra cui Decentraland, Aave, Curve e Uniswap. Ciò significa che la sua futura performance dei prezzi non si basa esclusivamente sulla speculazione. Quindi potrebbe andare molto in alto.

Posso acquistare il Graph su Kraken?

Sì. È possibile utilizzare lo scambio Kraken per acquistare GRT. Per i motivi che dettagliamo sopra, quando si tratta di scambi crittografici consigliamo Crypto.com, Coinbase e Binance. Gli acquirenti di criptovalute meno avventurosi potrebbero voler provare il broker per principianti eToro e i suoi rassicuranti strumenti di social trading.

Dovrei comprare il Graph?

Se vuoi un investimento ad alto rischio e ad alto rendimento, allora le criptovalute sono un’opzione. La moneta Graph è collegata al sistema di indicizzazione Graph che fa parte dell’economia blockchain. Quindi, se credi nel futuro della blockchain, investire nella moneta Graph è un modo per dimostrarlo.

Il Graph è su Binance?

Sì. Binance ha elencato il Graph nel dicembre 2020. IT ha anche aperto simultaneamente il trading per le coppie di trading GRT / BTC, GRT / ETH e GRT / USDT.

Il Graph è su Coinbase?

Sì. Coinbase ha elencato The Graph nel dicembre 2020.

Il Graph è su eToro?

Sì, il GraphGraph è disponibile per il trading su eToro.