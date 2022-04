È ora il momento giusto per acquistare ApeCoin?

Il mercato della finanza crittografica ha raggiunto nuovi traguardi nel 2021 che ha visto Bitcoin (BTC ·), Ethereum (ETH), Binance Moneta (BNB ·), Cardano · (ADA), Internet Computer (ICP), e Increspatura (XRP) raggiungono nuovi massimi storici.

La loro capitalizzazione di mercato ha portato a una capitalizzazione di mercato cumulativa di oltre $ 2 trilioni per l’intero mercato finanziario decentralizzato.

La storia è stata un po ‘diversa nel 2022 dopo che il mercato ha portato il suo inghiottimento ribassista del 2021 nel nuovo anno.

Detto questo, uno dei più grandi vincitori di criptovalute nel 2022 è stato ApeCoin (APE).

Il token ispirato alle scimmie ha restituito oltre il 3.000% per i primi trader e investitori.

Pertanto, nonostante il suo calo di oltre il 70% nell’aprile 2022, coloro che sono entrati in azione in anticipo sono decollati con enormi guadagni.

Ma che dire dei principianti che non vedono l’ora di investire in ApeCoin Oggi.

È ora un buon momento per acquistare ApeCoin?

Segui questo pezzo pieno di risorse nella sua interezza mentre analizziamo se ora è il momento perfetto per acquistare APE?

Puntata ApeCoin

Esistono due forme di staking quando si tratta dello spazio della finanza crittografica.

Lo staking dei token crittografici comporta il commit di alcune delle tue risorse digitali come ApeCoin per supportare una rete blockchain e confermare le transazioni.

ApeCoin è attualmente un prova di lavoro (POW) token. I token POW richiedono il mining.

APE è un token POW perché è ospitato nell’ecosistema di Ethereum.

Nel marzo 2022, la Fondazione Ethereum Annunciato che la “Merge” aveva avuto luogo con successo sulla testnet del forno.

Questa è l’ultima testnet pubblica che trasferisce l’innovazione di Vitalik Buterin da Ethereum 1.0 (rete proof-of-work) a Ethereum 2.0 (rete proof-of-stake) più tardi nel 2022.

Una volta che ciò accade, i titolari di APE possono ricevere premi di puntata quando impegnano una parte dei loro token per aiutare il protocollo ApeCoin a confermare le transazioni.

Un’altra forma di picchettamento avviene sugli scambi di criptovaluta.

Al momento della scrittura, circa 43 scambi supportano il trading di ApeCoin. Da questo, Binance, OKX e Coinbase forniscono servizi di puntata ai loro clienti.

Su Binance, ad esempio, puoi bloccare i tuoi token crittografici nel tuo portafoglio crittografico per supportare le operazioni della Binance Smart Chain.

Su Coinbase, puoi guadagnare fino al 5% di rendimenti percentuali annuali sulla tua criptovaluta.

Coinbase ritiene che lo staking per i neofiti sia molto difficile. Questo perché devono eseguire nodi sul loro hardware e sincronizzarlo con la blockchain.

Coinbase prende la tua criptovaluta e intraprende il processo di puntata per te.

Sebbene lo scambio di criptovaluta sfidi, generi e firmi blocchi per tuo conto, guadagni ricompense e mantieni la piena proprietà delle tue monete (in questo caso APE).

Nel complesso, puoi guadagnare dal 5% al 20% sulla tua quota ApeCoin a seconda del numero di APE che getti nel supportare una particolare blockchain.

La ricompensa aggiuntiva che deriva dal possedere APE sotto forma di picchettamento è uno dei motivi che potrebbe portare a un picco nella valutazione della criptovaluta in futuro.

ApeCoin è relativamente più economico

Al momento della scrittura, c’erano 18.864 criptovalute sul mercato. ApeCoin ha un prezzo inferiore a Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana (SOL), Terra (LUNA), Valanga (AVAX), Polkadot (DOT), Wrapped Bitcoin (WBTC), Litecoin · (LTC), Cosmo (ATOMO), Bitcoin Contanti (BCH), FTX Token (FTT), Monero (XMR), Elrond (EGLD), Axie Infinito (AXS), Aave · (AAVE), Zcash · (ZEC), e Fattore (MKR).

Queste sono criptovalute nella top 60 per capitalizzazione di mercato.

Supponiamo che tu abbia $ 1 milione e stai cercando una criptovaluta da acquistare a lungo termine, puoi acquistare circa 82.644 APE.

La stessa quantità di denaro può farti acquistare circa 24 BTC, 326 ETH, 2.381 BNB, 9.673 SOL, 11.457 LUNA, 12.745 AVAX, 55.803 DOT, 9.124 LTC e 3.038 BCH tra gli altri.

Uno dei fattori che milioni di fan delle criptovalute non sono riusciti a prendere in considerazione è la variazione percentuale.

Al prezzo di APE è di circa $ 12, il token deve raggiungere un prezzo di negoziazione di $ 24 per vedere un guadagno del 100%.

Affinché Bitcoin raddoppi il tuo investimento, deve superare $ 80.000. Ethereum deve scambiare circa $ 6.000 prima di poter raddoppiare il tuo investimento.

Sebbene non sia impossibile, c’è un’enorme possibilità che APE raggiunga $ 24 a breve termine rispetto a Ethereum e Bitcoin che raggiungono rispettivamente $ 6.000 e $ 80.000.

Ora è il momento perfetto per acquistare ApeCoin.

A causa del suo prezzo relativamente più basso, puoi acquistare di più e vedere rendimenti massicci a breve, medio e lungo termine.

La popolarità del Bored Ape Yacht Club (BAYC) è ancora presente

Oltre ad Axie Infinity e Crypto Punks, il prossimo di maggior successo Progetto NFT per volume delle vendite è BAYC.

Gli oggetti da collezione digitali continuano a vedere un enorme interesse degli investitori ogni giorno, che si riflette in acquirenti unici e transazioni totali.

Man mano che sempre più persone acquistano una delle 10.000 scimmie annoiate uniche, ci sarà solo un risultato che è un riflesso nel prezzo dell’APE.

Secondo Tendenze di Google Dati, Bored Ape Yacht Club è sceso a 33 su 100.

Nel complesso, anche l’interesse per la criptovaluta è sprofondato a nuovi minimi di 21 su 100.

Se i rialzisti dovessero tornare ad un certo punto nel tempo nel 2022 che vedrà più BAYC acquistati e venduti a prezzi record, ApeCoin potrebbe anche aumentare e raggiungere nuovi traguardi.

Con le comunità su Twitter, Instagram, Facebook, Telegram e Discord, ora potrebbe essere il momento perfetto per acquistare APE in modo da non perdere potenziali guadagni proprio come quello che è successo a marzo 2022.

ApeCoin ha il supporto di scambi ad alta liquidità

Il successo di Bitcoin ed Ethereum è dovuto a quanto siano accessibili sui più grandi scambi di criptovaluta nello spazio della finanza crittografica oggi.

ApeCoin (APE) ha superato token come Solana, Avalanche, Polkadot e altri per ottenere il supporto di tutti i principali scambi nel suo giorno di lancio.

Nel 2021, molti dei pro dell’investimento in criptovalute elencano il supporto di Coinbase ed eToro.

Una volta che Coinbase ed eToro hanno annunciato il supporto per il trading di Dogecoin · (DOGE) e SHIB, i token hanno visto un sostanziale aumento dei loro prezzi.

Fortunatamente per te come principiante, APE non ha dovuto passare attraverso le petizioni prima di essere accettato da eToro, Coinbase, Binance, Crypto.com, BitMart, Kucoin e Kraken tra gli altri.

Gli investitori istituzionali hanno controllato il mercato delle criptovalute nel 2021.

La più grande società di gestione patrimoniale digitale, Grayscale ha lanciato Trusts per diverse criptovalute nel 2021.

Le presunte balene acquistano 50 milioni, 100 milioni e 200 milioni di API entro un mese, non dovrebbero lottare per trovare posti dove acquistare questi token.

Né farebbero fatica a trovare portafogli crittografici per archiviare le loro APE se optassero per non tenere le loro criptovalute in portafogli custodiali.

Puoi scegliere tra uno dei quarantatré (43) Scambi come il modo migliore per acquistare ApeCoin nel 2022.

In questo modo, puoi investire in APE oggi e raccoglierne i frutti in futuro.

Lo slancio generale del mercato è in calo, il che è positivo

Come trader principiante o principiante, dovresti sapere che gli orsi seguono i tori e i tori seguono gli orsi. Nel maggio 2021, il mercato della finanza crittografica aveva goduto di 5 mesi di rialzo.

Dopo che Elon Musk ha annunciato che Tesla ha annullato la loro decisione di accettare Bitcoin come metodo di pagamento che è alimentato dal giro di vite della Cina sull’uso di tutte le forme di criptovalute, il mercato ha preso un tuffo nel naso.

Il mercato è diventato ribassista nelle ultime due settimane di maggio, per tutto giugno e luglio, e ha registrato una leggera ripresa ad agosto.

Gli orsi sono seguiti a settembre e ottobre prima che i tori prendessero di nuovo il sopravvento sul mercato nel novembre 2021.

L’undicesimo mese del 2021 è diventato un periodo da record per Bitcoin ed Ether mentre si avvicinavano rispettivamente a $ ,70.000 e $ 5.000.

Ora che hai capito che gli orsi seguono i tori e viceversa, ora è il tempo di acquistare ApeCoin.

Questo perché il mercato è in un ciclo ribassista.

Ha cercato di fare una ripresa a marzo, ma ha affrontato una certa resistenza che ha visto un’altra correzione dei prezzi nel terzo mese del 2022.

Ci vuole una notizia positiva per riportare il mercato a un ciclo rialzista. Una volta che ciò accade, se ci dovesse essere un rally nel prezzo dell’APE, dovresti sapere che sei sulla buona strada per raddoppiare, triplicare, quadruplicare o quintuplicare il tuo investimento.

Conclusione: è ora il momento di acquistare ApeCoin?

Ora è il momento perfetto per acquistare ApeCoin. APE non è così economico rispetto a DOGE, ADA, XLM, XRP e IOTX tra gli altri. D’altra parte, ApeCoin è economico perché viene scambiato per una frazione del prezzo di Bitcoin ed Ethereum. In questo modo, puoi acquistare più APE e vedere dove può portarti nei prossimi 5, 10 o 15 anni.