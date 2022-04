Quanto presto pensi che ApeCoin (APE) possa raggiungere $ 100?

in

Si prevede che ApeCoin porterà enormi guadagni percentuali agli investitori nel 2022 e oltre. In questo articolo, presentiamo un’analisi dettagliata di quanto presto ApeCoin può raggiungere il segno $ 100 o più nei prossimi anni.

Secondo la ricerca sostenuta da analisi fondamentali e tecniche condotta dai nostri esperti, non prevediamo che ApeCoin raggiunga $ 100 in nessun momento nel 2022.

Supponiamo che APE raggiunga questo traguardo nel 2022, quindi il prossimo traguardo di prezzo che gli analisti proietteranno per il token sarà di $ 500.

Il caso di ApeCoin (APE) che raggiunge $ 100 nel 2022

Affinché ApeCoin raggiunga $ 100, il token deve guadagnare almeno il 669% al suo prezzo corrente inferiore a $ 15. Questo può sembrare un enorme guadagno percentuale, ma APE è aumentato del 3840% durante la sua ascesa meteorica al suo prezzo massimo storico di $ 39,40 il 17 marzo 2022.

Detto questo, il rapporto qualità-prezzo di APE non sarà come Shiba Inu (SHIB) o Dogecoin · (DOGE).

Questo perché milioni di persone hanno visto la fortuna che potrebbe essere fatta attraverso il trading e l’investimento in ApeCoin e risorse digitali nel loro complesso. Ciò ha portato a un mercato saturo in cui miliardi di dollari stanno inseguendo più di 18.500 token.

Pertanto, non dovresti aspettarti un rally del prezzo verso la fine del 2022.

Al momento della scrittura, circa 277,5 milioni di monete APE circolano sul mercato da un’offerta totale e massima di 1 miliardo. Ciò significa che circa il 28% dei token fluttua sul mercato con il 72% ancora in palio.

Nel caso in cui il 2% si aggiunga all’attuale offerta circolante che porta il nuovo totale a 300 milioni di API, la capitalizzazione di mercato del token salirà a nuovi massimi.

In tale scenario, 300 milioni di APE moltiplicati per $ 100 equivalgono a circa $ 30 miliardi.

Ciò renderà APE più prezioso dei progetti crittografici come Cosmo (ATOMO), Litecoin · (LTC), Collegamento a catena (LINK), Uniswap (UNI), Tron (TRX), Decentraland (MANA) e Onde (ONDE).

Pertanto, APE ha le carte in regola per raggiungere il rally tra il 500% e il 1.000% per vedere nuove pietre miliari dei prezzi per il resto del 2022.

Se si considera l’analisi del rischio di riserva in cui la domanda degli investitori è ancora superiore al prezzo dei token digitali nel 2022, una corsa al rialzo potrebbe circondare il mercato della finanza crittografica negli ultimi tre trimestri del 2022.

Uno dei principali fattori che potrebbero guidare il prezzo di ApeCoin è l’adozione istituzionale.

Criptovalute come Bitcoin (BTC), Basic Attention Token (BAT), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink, Decentraland, Ethereum Classic (ETC), Ethereum (ETH), FileCoin (FIL) e Solana (SOL) hanno Trust creati per loro dalla più grande società di gestione patrimoniale digitale, Grayscale.

Il lancio di Grayscale Trusts per i suddetti token ha portato ad un aumento della domanda per i suddetti token.

L’effetto risultante è stato un picco nel prezzo di queste risorse digitali. Nel caso in cui Grayscale o altri trader ad alto volume decidano di prendere una partecipazione in ApeCoin in futuro, il token potrebbe raggiungere nuovi prezzi.

Con molti paesi che si aprono all’idea di utilizzare le valute digitali nella nostra vita quotidiana, la crittografia continua a guadagnare l’accettazione mainstream.

Dopo che l’Ucraina ha raccolto più di $50 milioni nelle donazioni di Bitcoin e nei normali cittadini della Russia che si sono rivolti alle criptovalute a causa del crollo del rublo, molti analisti ritengono che Bitcoin potrebbe finalmente raggiungere $ 100.000 nel 2022.

Una volta che Bitcoin sale, gli altcoin seguono l’esempio, e questo potrebbe essere un punto di svolta nella storia commerciale di molte monete tra cui ApeCoin.

Un altro fattore che potrebbe influire sul prezzo delle APE è il successo dei token non fungibili (NFT).

Al momento della scrittura, vendite globali di NFT sono diminuiti di oltre il 50% dopo aver raggiunto livelli record nell’agosto 2021.

Ciò ha avuto un impatto negativo sul Bored Ape Yacht Club (BAYC) e sul Mutant Ape Yacht Club (MAYC) nel 2022.

Un aumento degli acquirenti unici che porterebbe a un aumento vertiginoso del numero di transazioni e all’aumento del valore medio delle vendite potrebbe trascendere positivamente le fortune di ApeCoin nel 2022.

Tuttavia, se i suddetti fattori non influenzano i modelli di prezzo di ApeCoin nel 2022, forse, i trader e gli investitori dovranno aspettare il 2023 e gli anni successivi.

Il caso di ApeCoin più di $ 100 entro il 2024

Analisti e investitori sono interessati a trovare risposte alla domanda: ApeCoin può raggiungere $ 100? Una volta superato questo segno, l’attenzione sarà sul prossimo traguardo che APE potrebbe raggiungere.

Per comprendere i modelli di prezzo del 2024, esaminiamo le proiezioni di analisti ed esperti in alcuni dei più rinomati portali di notizie e previsioni crittografiche.

Detto questo, la maggior parte di questi siti Web di previsione affidabili non prevedeva i futuri modelli di prezzo di Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, Shiba Inu e SafeMoon negli anni precedenti.

Di conseguenza, nel mondo volatile delle criptovalute, tutto può accadere.

L’APE potrebbe precipitare a nuovi minimi massimi nel 2024 o potrebbe salire a nuovi massimi massimi che nessun analista, esperto o guru del trading abbia mai pensato possibile.

Bitcoin ha il vantaggio del primo motore quando si tratta di interesse degli investitori per i token digitali che si riflette nel volume degli scambi a causa del fatto di essere la prima criptovaluta supportata da blockchain.

Ethereum (ETH) ha un vantaggio rispetto ad altre reti di contratti intelligenti perché ha un vantaggio di prima mossa quando si tratta di creare applicazioni decentralizzate.

Questi vantaggi hanno reso Bitcoin ed Ethereum i token più popolari, nonché il primo e il secondo più grande asset digitale per capitalizzazione di mercato.

ApeCoin ha il vantaggio del primo mover perché è la prima criptovaluta ispirata al token non fungibile (NFT).

Con il tempo, ci sarà un afflusso di diversi token supportati da diversi oggetti da collezione digitali.

A causa della posizione delle APE nello spazio come asset di trading crittografico, proprio come gli investitori preferiscono Bitcoin ed Ether, più liquidità verrà riversata in ApeCoin prima che vengano considerati gli altri.

Con questo, solo il tempo rivelerà la reale valutazione del progetto crittografico ApeCoin.

La migliore linea d’azione

Come sottolineato in precedenza, nessun individuo o organizzazione può fare previsioni accurate dei modelli di prezzo di ApeCoin. Previsioni, proiezioni e stime si basano su possibilità e non su certezze.

L’approccio migliore è quello di prendere una partecipazione nel progetto ApeCoin. Segui i progetti Bored Ape Yacht Club (BAYC) e Mutant Ape Yacht Club (MAYC) oltre ad altri progetti che saranno aggiunti dal team dietro gli NFT, Yuga Labs.

A parte questo, unisciti alle comunità NFT su Telegram, Reddit e Discord.

Segui i canali di ApeCoin sulle piattaforme di social media Facebook, Twitter e Instagram per essere in grado di rimanere in sintonia con gli aggiornamenti attuali sul progetto.

Una volta fatto questo, devi accumulare più token APE. Questo è molto rilevante in modo che nel caso in cui il token raggiunga i tuoi obiettivi di investimento, sarai in grado di ottenere guadagni decenti che potrebbero fare molto per migliorare il tuo tenore di vita.

Ad un prezzo inferiore a $ 20, APE è ancora considerato una bassa barriera di ingresso agli investimenti in criptovaluta rispetto a Bitcoin, Ether e Binance Coin.

ApeCoin ha funzionato per molti investitori e potrebbe funzionare anche per te.