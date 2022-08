Come acquistare Spore Finance (SPORE)

Per acquistare Spore Finance (SPORE), è necessario scaricare Trust Wallet e utilizzare PancakeSwap.

Su PancakeSwap, sarai in grado di scambiare Binance Coin (BNB) con Spore Finance (SPORE).

Spore Finance è una comunità di artisti e sviluppatori che viene lanciata il 18 marzo 2021.

Il loro obiettivo è quello di creare un ecosistema che combini token di riflessione, NFT generati e un mercato di previsione NFT di nuova generazione.

Spore Finance è salita in popolarità dopo che Miley Cyrus ha pubblicato una foto con la didascalia “2 THE MOON” su Instagram.

La foto ha raccolto oltre 600k Mi piace e oltre 3k commenti nell’arco di 2 giorni.

1. Scarica Trust Wallet

Innanzitutto, è necessario scaricare Trust Wallet dall’App Store o dal Google Play Store.

Il portafoglio Trust ti consente di acquistare, archiviare, raccogliere NFT, scambiare e guadagnare criptovalute.

Ne avrai bisogno per scambiare il tuo BNB con Spore Finance (SPORE) in seguito.

Apri l’App Store o Google Play Store e cerca “Trust Wallet” e installalo.

Quindi, segui le istruzioni sullo schermo per creare un nuovo portafoglio.

Assicurati di annotare la tua frase di recupero in un posto sicuro in quanto non sarai in grado di recuperare il tuo portafoglio se li dimentichi.

2. Acquista BNB su Binance

Dopo aver creato un portafoglio su Trust Wallet, devi acquistare BNB (Binance Coin) su Binance.

L’acquisto di BNB su Binance ti consente di acquistare Spore Finance su Trust Wallet in seguito di acquistarlo scambiandolo su PancakeSwap.

Se non hai un account Binance, usa il link di riferimento qui sopra per crearne uno.

Installa l’app Binance sul tuo dispositivo mobile e accedi al tuo account.

Quindi, seleziona “BNB” e acquista un minimo di 0,1 di esso.

Questo perché puoi prelevare solo un minimo di 0,1 BNB sul tuo Trust Wallet.

Puoi anche acquistare BNB su Trust Wallet usando MoonPay o Simplex, tuttavia, le loro commissioni sono molto alte.

Quindi, si consiglia vivamente di utilizzare Binance per acquistare BNB.

3. Copia il tuo indirizzo Smart Chain su Trust Wallet

Dopo aver acquistato un minimo di 0,1 BNB da Binance, riapri il tuo Trust Wallet.

Sul tuo portafoglio, vedrai un elenco di criptovalute.

Tocca “Smart Chain” per aprire il tuo portafoglio Smart Chain.

Dopo aver toccato “Smart Chain”, atterrerai sul tuo portafoglio Smart Chain.

Tocca “Copia” per copiare il tuo indirizzo Smart Chain.

Ti viene richiesto di trasferire il BNB che hai acquistato da Binance sul tuo portafoglio Smart Chain.

In questo modo, sarai in grado di scambiarlo con un’altra criptovaluta come Spore Finance in seguito.

4. Trasferisci il tuo BNB da Binance a Trust Wallet

Ora che hai copiato il tuo portafoglio Smart Chain su Trust Wallet, riapri l’app Binance.

Sull’app, vai al tuo portafoglio Binance.

Quindi, trova “BNB”, toccalo e tocca “Ritira”.

Dopo aver toccato “Ritira”, atterrerai alla pagina “Ritira BNB”.

Nella pagina incollare l’indirizzo Smart Chain copiato dal passaggio precedente.

Quindi, inserisci l’importo di BNB che desideri trasferire sul tuo Trust Wallet.

Assicurarsi che la rete sia BEP20 (BSC).

In minima parte, è necessario trasferire 0,1 BNB.

Tocca “Preleva” per trasferire il tuo BNB sul tuo Trust Wallet.

Tieni presente che il ritiro potrebbe richiedere fino a 30 minuti o più per essere completato.

5. Copia l’ID del contratto per Spore Finance

Per convertire il tuo BNB in Spore Finance, devi prima copiare l’indirizzo di Spore Finance.

Innanzitutto, vai su CoinMarketCap.com e cerca “SPORE”.

In alternativa, Spore Finance è disponibile su CoinMarketCap cliccando su questo link: https://coinmarketcap.com/currencies/spore-finance/.

Una volta che sei su Spore Finance, cerca la sezione “Contratti”.

Quindi, tocca l’icona duplicata per copiare l’indirizzo di Spore Finance.

6. Incolla l’indirizzo di Spore Finance su Trust Wallet

Dopo aver copiato l’indirizzo di Spore Finance, torna al tuo Trust Wallet.

Sul tuo Trust Wallet, tocca l’icona delle impostazioni nell’angolo in alto a destra del tuo portafoglio.

Nella barra di ricerca, incolla l’indirizzo di Spore Finance (che hai copiato dal passaggio precedente).

Dopo aver incollato l’indirizzo di Spore Finance, vedrai il risultato della ricerca “Spore Finance”.

Tocca l’interruttore per aggiungere Spore Finance al tuo portafoglio.

Quindi, tocca “Fine” per uscire dalla pagina delle impostazioni.

7. Abilita il browser DApp su Trust Wallet

Se questa è la prima volta su Trust Wallet, l’icona “Browser” non verrà visualizzata nella barra di navigazione inferiore dell’app.

Per scambiare il tuo BNB con Spore Finance, devi utilizzare PancakeSwap (uno scambio decentralizzato per lo scambio di token BEP-20).

Per utilizzare le app decentralizzate su Trust Wallet, devi prima abilitare DApp.

Innanzitutto, apri un browser (ad esempio, Safari, Chrome) sul tuo dispositivo mobile.

Quindi, incolla questo nel campo URL: trust://browser_enable.

Dopo averlo incollato, tocca “Vai” seguito da “Apri” per aprire la pagina su Trust Wallet.

8. Vai su PancakeSwap e collega il tuo Trust Wallet

Ora che hai abilitato DApp su Trust Wallet, vedrai un’icona “Browser” nella barra di navigazione in basso.

Tocca “Browser” per aprire la pagina del browser.

Nella pagina del browser, cerca “PancakeSwap”.

Quindi, tocca “PancakeSwap” per aprirlo.

Una volta che sei su PancakeSwap, devi collegare il tuo Trust Wallet ad esso.

Nella barra di navigazione in alto, vedrai un pulsante “Connetti”.

Tocca “Connetti” per connetterti a un portafoglio.

Dopo aver toccato “Connetti”, vedrai un elenco di portafogli a cui puoi connetterti.

Tocca “TrustWallet” per collegare Trust Wallet a PancakeSwap.

Dopo aver collegato il tuo Trust Wallet a PancakeSwap, sarai in grado di scambiare il tuo BNB.

9. Incolla l’indirizzo di Spore Finance su “A” e swap

Il passaggio finale consiste nell’includere l’indirizzo di Spore Finance nel campo “A”.

Innanzitutto, tocca “Seleziona una valuta” nel campo “A”.

Quindi, incolla l’indirizzo di Spore Finance (che hai copiato nel passaggio #5) nel campo “Cerca nome o incolla indirizzo”.

Dopo aver incollato l’indirizzo di Spore Finance, vedrai “SPORE” nel campo “A”.

Quindi, inserisci il numero di BNB che desideri scambiare con SPORE.

Quindi, tocca l’icona delle impostazioni e aumenta la tolleranza allo slittamento a “12%”.

Se non lo fai, potresti ricevere un errore su PancakeSwap.

Infine, tocca “Swap” per scambiare il tuo BNB con SPORE.

Congratulazioni, hai imparato con successo come acquistare Spore Finance (SPORE) usando Trust Wallet, Binance e PancakeSwap!