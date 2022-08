“Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap: come risolvere

in

Stai ricevendo un errore “Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap?

Ecco il messaggio di errore completo, “La transazione non può andare a buon fine a causa di un errore: PancakeRouter: INSUFFICIENT_OUTPUT_AMOUNT”.

Seguito da, “Questo è probabilmente un problema con uno dei token che stai scambiando”.

Molti utenti hanno già affrontato questo problema quando scambiano un token su PancakeSwap.

Di conseguenza, non sono in grado di scambiare il token fino a quando l’errore non viene risolto.

Fortunatamente, l’errore può essere risolto in due semplici passaggi.

Perché ricevo un errore “Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap?

Stai ricevendo un errore “Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap perché la tua tolleranza allo slittamento è troppo bassa.

Quando la tolleranza allo slippage è troppo bassa, l’ordine potrebbe non essere eseguito perché il movimento del prezzo è troppo alto.

La tolleranza allo slippage ti consente di impostare la percentuale massima di movimento del prezzo che sei disposto a prendere.

Ad esempio, se la tolleranza allo slippage è del 5%, significa che il tuo ordine non verrà eseguito se il movimento del prezzo è superiore al 5%.

Le criptovalute sono estremamente volatili e la tolleranza allo slittamento le contrasta.

Senza tolleranza allo slippage, scambieresti i token all’ordine di mercato.

Tuttavia, l’impostazione di una bassa tolleranza allo slittamento potrebbe impedire l’esecuzione dell’ordine.

Per impostazione predefinita, la tolleranza allo slittamento su PancakeSwap è dello 0,8%, che è molto bassa.

PancakeSwap afferma che l’errore “Quantità di output insufficiente” è causato da uno dei token che stai scambiando.

Nella maggior parte dei casi, la tolleranza allo slittamento è la causa dell’errore.

Come risolvere “Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap

Per correggere “Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap, è necessario aumentare la tolleranza allo slittamento al 12%.

Dopo aver aumentato la tolleranza allo slippage al 12%, sarai in grado di scambiare con successo i tuoi token.

Tieni presente che “12%” è solo un punto di riferimento che puoi seguire.

Quando si affronta la “Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap, si consiglia vivamente di aumentare la tolleranza allo slittamento con incrementi dell’1%.

Ad esempio, ogni volta che viene visualizzato l’errore “Quantità di output insufficiente”, aumentare la tolleranza allo slittamento dell’1%.

Ripeti il processo fino a quando non sei in grado di scambiare con successo i tuoi token.

In questo modo, scambierai i tuoi token al miglior tasso.

Ecco come correggere l’errore “Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap in 2 passaggi:

1. Tocca l’icona Impostazioni su PancakeSwap

Innanzitutto, apri PancakeSwap sul tuo dispositivo.

Quindi, seleziona i token che desideri scambiare sullo scambio.

Nel campo “Da”, seleziona il token che desideri utilizzare per lo scambio.

Nel campo “A”, seleziona il token con cui desideri passare.

Accanto all’intestazione “Exchange”, vedrai un’icona Impostazioni.

Tocca l’icona Impostazioni per aprire le impostazioni di PancakeSwap.

2. Aumentare la tolleranza allo slittamento al 12%

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni, si aprirà il pop-up “Impostazioni”.

Nel pop-up delle impostazioni, vedrai tre intestazioni tra cui “Tolleranza allo slittamento”, “Scadenza transazione” e “Audio”.

In “Tolleranza allo slittamento”, vedrai tre percentuali tra cui puoi scegliere, tra cui “0,1%”, “0,5%” e “1%”.

Per impostazione predefinita, la tolleranza allo slittamento su PancakeSwap è dello 0,8%.

Nella maggior parte dei casi, una tolleranza allo slittamento dello 0,8% è troppo bassa e causerà il fallimento dell’ordine.

Per risolvere questo problema, è possibile aumentare la tolleranza allo slittamento al 12% sul campo “%”.

Dopo averlo fatto, potresti ricevere un errore “La tua transazione potrebbe essere frontrun”.

Ignora il messaggio di errore, chiudi il popup e prova a scambiare nuovamente i token.

Questa volta, dovresti essere in grado di scambiare i tuoi token su PancakeSwap senza ricevere un errore.

In alternativa, è possibile aumentare la tolleranza allo slittamento con incrementi dell’1% ogni volta che si ottiene la “Quantità di output insufficiente”.

In questo modo, scambierai i tuoi token al miglior tasso.

Hai corretto con successo la “Quantità di output insufficiente” su PancakeSwap!

Conclusione

La “Quantità di output insufficiente” è un problema molto comune sullo scambio PancakeSwap.

Come accennato nell’articolo, l’errore è causato principalmente da una bassa tolleranza allo slittamento.

Tuttavia, non esiste una regola rigida per affrontare lo slittamento in quanto vi sono più fattori che è necessario considerare.

Ad esempio, è necessario considerare la volatilità dei prezzi, la liquidità e altro ancora prima di prendere una decisione.

Tuttavia, se non ti dispiace scambiare i tuoi token con una grande differenza di prezzo, puoi aumentare il tuo slippage quanto vuoi.