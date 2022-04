in

Axie Infinity Land sta rapidamente diventando una delle risorse digitali più preziose e ricercate con l’ascesa del metaverso, ma come si fa a comprarlo?

Il concetto di metaverso si è espanso e ha attratto più iniziative di gioco per monetizzarlo.

Axie Infinity è uno di questi giochi che è progredito enormemente. Offre incredibili opportunità finanziarie agli investitori, che non vedono l’ora di guadagnare entrate aggiuntive giocando a giochi virtuali online.

Il gameplay di Axie Infinity è incentrato su un mitico regno di Lunacia, un metaverso fantasy in cui ogni trama o appezzamento di terra è diviso in trame tokenizzate denominate Terra. Queste Terras hanno guadagnato popolarità tra gli investitori che cercano di coltivare il loro mondo virtuale in Axie Infinity.

Ecco come acquistare terreni in Axie Infinity.

Come acquistare terreni in Axie Infinity

La distribuzione iniziale della vendita di terreni consente ai giocatori di Axie Infinity di possedere 1/3 della fornitura totale massima di terra. I giocatori possono acquistare terreni tramite acquisti iniziali di vendita di terreni, oppure possono sfogliare gli appezzamenti / appezzamenti di terreno disponibili e selezionarne uno per se stessi.

Inoltre, il nuovo gameplay terrestre presenta caratteristiche interessanti tra cui un nuovo appezzamento di terreno Genesis che ospita personaggi eccentrici e rari che gli utenti possono acquisire come Chimera, Raid e Boss.

Ci sono quattro tipi di Terra in Axie Infinity: Savannah, Forest, Arctic e Mystic. Ogni tipo di terra offre speciali oggetti terrestri Lunacian che i giocatori possono utilizzare nel gioco. Per acquistare il terreno in Axie Infinity, un giocatore deve seguire questi passaggi:

Apri il tuo account e il tuo portafoglio su Axie Infinity. Assicurati che questo portafoglio abbia l’Ethereum (ETH) necessario per effettuare l’acquisto.

Visita il marketplace di Axie Infinity.

Apri il menu e fai clic su Seleziona terra. Qui, sfoglia gli annunci disponibili e seleziona il terreno che desideri acquistare.

Fai clic sull’opzione Acquista terreno per confermare la transazione.

E questo è tutto! Ora sei il proprietario di un terreno Axie Infinity, il più costoso dei quali è stato venduto per $ 2,48 milioni a novembre. Con Il Land Gameplay che uscirà nel 2022, i giocatori saranno presto in grado di utilizzare anche queste risorse.