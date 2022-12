Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come affrontare le voci mentre si investe?

Quante volte ti sei imbattuto in persone che conosci che hanno perso soldi nel mercato azionario perché non riuscivano a indovinare dove sarebbe andato il mercato il momento successivo o chi hanno fatto soldi perché sapevano dove era diretto il mercato? Anche i migliori analisti di mercato non possono prevedere con assoluta precisione come il mercato si muoverà nel momento successivo perché i mercati finanziari sono guidati dai sentimenti e i sentimenti del mercato sono guidati dalle notizie di mercato.

Un investitore oggi ha un facile accesso alle notizie di mercato che possono essere di fatto corrette o potrebbero essere una voce o una semplice speculazione. Mentre le decisioni di investimento basate su notizie di fatto corrette possono produrre risultati positivi, le decisioni di investimento basate su voci o speculazioni possono causare perdite agli investitori.

Secondo la teoria della finanza comportamentale, gli investitori sono irrazionali per natura, cioè il loro comportamento di investimento non è supportato da ricerche e analisi approfondite, ma piuttosto influenzato da vari pregiudizi cognitivi ed emotivi, compresa la mentalità da gregge.

Quindi, qualsiasi informazione errata sul mercato può alimentare il panico tra gli investitori, portando a un’enorme erosione della ricchezza degli investitori.

Quindi come può un investitore mantenersi fermo quando il mercato è inondato da tutti i tipi di notizie che vanno da quelle verificate a voci? È qui che gli investimenti dei fondi comuni di investimento possono venire in soccorso di milioni di piccoli investitori che non hanno la capacità e le risorse per svolgere ricerche e analisi approfondite.

Investire in fondi comuni di investimento aiuta ad aggirare tutti i problemi di cui sopra poiché i gestori di fondi professionali si occupano delle decisioni di investimento per vostro conto. Inoltre, gli investimenti in fondi comuni di investimento detenuti per un lungo periodo di tempo ti aiutano a superare le fluttuazioni a breve termine causate dalla volatilità del mercato che è molte volte alimentata dalle voci di mercato.

I gestori dei fondi hanno un team di analisti di ricerca che svolgono ricerche approfondite basate su tutte le informazioni pubbliche per valutare ogni titolo prima di prendere la decisione di acquistarlo, detenere o venderlo. Puoi sempre contattare il tuo consulente finanziario registrato SEBI o il distributore di fondi comuni di investimento per una guida nel caso in cui ti imbatti in alcune notizie di mercato riguardanti qualsiasi titolo nel portafoglio del fondo o sul fondo che sembra preoccupante.