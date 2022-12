Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché KYC è stato introdotto nei mercati finanziari?

Uno dei motivi principali per cui KYC è stato introdotto nei mercati finanziari è stato quello di limitare/prevenire i casi di frode, evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Per fare ciò, è necessario trovare la fonte e la destinazione in caso di qualsiasi transazione finanziaria. È qui che il KYC è stato rafforzato e, in caso di investimenti e conti bancari, questi processi sono stati resi obbligatori e rigorosi.

SEBI, l’autorità di regolamentazione del mercato dei valori mobiliari, ha reso più facile per gli investitori nei mercati dei titoli attraverso l’introduzione di cKYC – KYC comune per interi mercati dei titoli.

Una volta completato questo, puoi comprare o vendere qualsiasi prodotto del mercato dei titoli.