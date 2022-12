Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono gli FMP e perché dovrei investire in essi?

I piani di scadenza fissa (FMP) sono fondi di debito chiusi con una scadenza fissa un po’ come i depositi fissi.

Ma gli FMP sono diversi dai depositi fissi perché investono in titoli di debito negoziabili come certificati di deposito (CD), documenti commerciali (CP), altri strumenti del mercato monetario, obbligazioni societarie, obbligazioni non convertibili (NCD) di società rinomate o titoli di Stato, maturando in linea con il possesso dello schema. Inoltre, a differenza dei depositi fissi, gli FMP non hanno un tasso di rendimento garantito.

Essendo chiusi con titoli maturati in linea con il possesso del fondo, gli FMP comportano meno liquidità e rischio di tasso di interesse rispetto ai fondi di debito a tempo indeterminato.

I FMP sono un’opzione adatta se stai cercando di bloccare i tuoi soldi per qualche tempo nel periodo fisso. Gli FMP offrono rendimenti efficienti dal punto di vista fiscale attraverso l’indicizzazione rispetto ai depositi fissi perché il rendimento dei FMP è adeguato all’inflazione e quindi tassato. Poiché i fondi di debito godono di un’imposta sulle plusvalenze a lungo termine del 20% dopo 3 anni insieme ai benefici di indicizzazione, gli FMP triennali sono convenienti rispetto agli FD dello stesso mandato.

Se vuoi mettere da parte un po’ di soldi per obiettivi come le vacanze, l’ammissione al college del bambino o l’acconto per un mutuo per la casa che prevedi nei prossimi tre-cinque anni, puoi investire i soldi in un FMP con una maturità vicina all’orizzonte temporale del tuo obiettivo. Se non hai un obiettivo e hai paura di spendere i tuoi risparmi inutilmente, puoi comunque investire in FMP per bloccare i tuoi risparmi per un po’ poiché gli FMP hanno scadenze che vanno da un mese a cinque anni.