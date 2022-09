Come ripristinare la password dell’account su Capital.com

in

Se accedi a Capital.com ma la password non è valida (come mostrato di seguito), prova alcuni passaggi seguenti per reimpostare la password dell’account:

1. Fai clic su “Password dimenticata?”, in basso.

2. Controlla di nuovo il tuo indirizzo e-mail e fai clic su “Invia e-mail di ripristino”.

Quindi, un’e-mail verrà inviata all’indirizzo e-mail con un collegamento separato.

Nota: Ricordati di controllare la cartella spam se non ne vedi nella tua casella di posta principale.

3. Controlla l’e-mail da Capital.com e fai clic su “Reimposta password”.

4. Inserisci una nuova password per l’account e fai clic su “Reimposta nuova password” per completare.

Nota: