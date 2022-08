Come aprire eToro Wallet – guida passo passo

La piattaforma di trading eToro è conosciuta in tutto il mondo. Questo scambio può supportare gli utenti a scambiare più di 2.000 attività diverse, tra cui più di 20 progetti di valuta digitale. La piattaforma eToro offre anche la possibilità di investire in ETF o acquistare materie prime.

Lo scambio è famoso per la sua funzionalità di copy trading e il suo ampio portafoglio. Inoltre, anche l’ecosistema eToro di molte applicazioni che servono questo scambio svolge un ruolo vitale nel suo successo. Il portafoglio è la soluzione specializzata in cripto.

Questa serie di articoli descriverà in dettaglio le varie funzionalità disponibili sul portafoglio eToro. Descriveremo anche come aprire il tuo portafoglio o trasferire fondi dalla piattaforma eToro al portafoglio crittografico eToro.

Infine, vedremo i principali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di portafogli caldi.

Come aprire eToro Wallet?

Per accedere al portafoglio eToro, gli utenti devono avere un account su questo scambio. Ecco i quattro passaggi che gli utenti devono seguire per aprire un portafoglio eToro:

1 – Apri un conto su eToro

2 – Verifica il tuo account

3 – Ricarica il tuo account eToro

4 – Apri il portafoglio eToro

Ecco le istruzioni dettagliate su cosa fare:

1 – Apri un conto su eToro

Aprire un account su eToro è il primo passo necessario per accedere al tuo portafoglio. Gli utenti devono visitare il sito Web di eToro, quindi fare clic sul pulsante “Iscriviti ora”. Successivamente, dovrai inserire alcune informazioni personali di base come nome utente, password, indirizzo e-mail. Inoltre, l’utente deve leggere e accettare le condizioni generali di utilizzo di questo scambio.

2 – Verifica il tuo account

Dopo aver creato un account, i nuovi utenti devono completare un profilo più dettagliato.

Gli utenti devono anche rispondere a una serie di domande per aggiungere informazioni personali. Inoltre, è anche necessario rispondere a domande relative al livello di conoscenza del trading.

Dopo aver completato il processo di aggiunta del profilo personale, puoi iniziare il processo di verifica dell’account. Questo processo includerà due passaggi.

Il primo è verificare il numero di telefono inserito. Il sistema invierà un SMS al dispositivo contenente il numero di telefono registrato

Come secondo passaggio, devi verificare il tuo account caricando due documenti di identità:

1. Un documento di identità valido

2. Documento indicante l’indirizzo del luogo di residenza. Ad esempio, elettricità, acqua, bollette internet (ad eccezione delle bollette del telefono cellulare) per un periodo inferiore a tre mesi. Anche il contratto di locazione sarà un documento accettabile.

L’utilizzo del portafoglio eToro richiede un account convalidato dal team del broker. Per scoprire se il tuo account è autenticato, devi accedere al tuo profilo. Il segno di spunta verde accanto al tuo nickname conferma che l’account è definitivamente autenticato

3 – Effettua il primo deposito sul conto

Se vuoi acquistare criptovalute tramite eToro e poi trasferirle sul portafoglio eToro, devi effettuare il primo deposito sulla piattaforma di trading. Questo passaggio è semplice. Nella home page del sito Web, gli utenti devono premere il pulsante blu “Deposito” visualizzato nella parte inferiore della pagina. Quindi si aprirà la seguente finestra:

Successivamente, l’utente dovrà scegliere diversi fattori:

Importo del deposito: su eToro, il primo deposito deve essere maggiore o uguale a $ 200, o qualsiasi altro equivalente per le valute accettate

La piattaforma accetta pagamenti in euro (EUR), dollari USA (USD), dollari australiani (AUD) o anche in sterline britanniche (GBP). Ma per le valute diverse dai dollari USA, l’utente incorrerà in una commissione di conversione di valuta. Questa commissione dipende più o meno dalla valuta dell’utente come valuta di base. E queste commissioni sono espresse in pip.

Metodi di deposito: eToro accetta una varietà di metodi di pagamento. Ad esempio è bonifico bancario, ricarica tramite carta di debito o di credito, PayPal e Sofort. Altri metodi di pagamento come Skrill o Neteller sono disponibili ma solo dal secondo deposito.

4 – Apri il portafoglio eToro

Il portafoglio eToro ti consentirà di trasferire risorse digitali dalla piattaforma eToro a questo portafoglio. Accesso al portafoglio tramite app di download mobile. Dovrai quindi inserire i dettagli del tuo account eToro e assicurarti che sia autenticato.

Come trasferire la tua criptovaluta sul tuo portafoglio?

Come abbiamo visto, il portafoglio eToro consente il trasferimento di criptovalute acquistate sulla piattaforma con lo stesso nome. Solo le criptovalute scambiate con una leva di 1 possono essere trasferite al portafoglio. Con una leva più significativa di 1, allora stai negoziando CFD. Gli utenti possono trasferire solo le attività sottostanti al portafoglio eToro.

La procedura per trasferire le risorse al portafoglio è abbastanza semplice:

1 – Scarica l’app del portafoglio eToro sul tuo telefono o tablet. Quindi collegalo all’account eToro.

2 – Vai alla piattaforma eToro e vai alla scheda “Wallet” per trasferire una o più criptovalute

3 – Fai clic sulla criptovaluta che desideri trasferire sul tuo portafoglio, quindi fai clic su “Trasferisci sul portafoglio”.

Dopo questo passaggio, sarai in grado di visualizzare in anteprima un riepilogo della transazione effettuata, come il numero di criptovalute trasferite e i costi associati. Queste commissioni includono le commissioni della piattaforma e le commissioni blockchain. Viene inoltre indicato l’indirizzo di rimessa. Come mostrato nell’immagine qui sotto:

Buono a sapersi: Quando acquisti criptovalute con una carta di credito su questa piattaforma, dovrai attendere 180 giorni dopo l’acquisto prima di poter trasferire le risorse digitali sul tuo portafoglio. Il motivo della lunga attesa è quello di assicurarsi che la carta non venga utilizzata illegalmente. Pertanto, ti consigliamo di utilizzare un bonifico bancario per trasferire fondi sul tuo conto eToro. La procedura sarà più veloce.

Tieni presente che non puoi inviare fondi dal portafoglio eToro alla piattaforma eToro.