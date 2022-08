Grafici Forex su MT4: cosa sono e come leggerli

I grafici sono considerati la chiave onnipotente del successo nei mercati finanziari. Che tu sia un analista tecnico o fondamentale, un trader a breve o lungo termine, è essenziale leggere i grafici e comprenderne i componenti, consentendoti di essere più produttivo e di accelerare la tua curva di apprendimento nel mercato finanziario.

Questo post ti mostra come leggere i grafici Forex su MT4, che è la piattaforma più popolare in tutto il mondo.

Cos’è un grafico forex?

Un grafico è costituito da prezzi tracciati in un intervallo di tempo specifico. Oltre ad aiutare i trader a monitorare il valore degli ordini correnti, consente anche ai trader di vedere i prezzi passati e aiutare a prevedere la direzione futura dei prezzi. Quindi, sapere come leggere i grafici dei prezzi è un passo essenziale nel tuo viaggio per diventare un trader.

Come leggere i grafici forex su MT4?

L’angolo in alto a sinistra dello schermo mostra le seguenti informazioni (andando da sinistra a destra):

Il ticker dello strumento

Intervallo di tempo: il periodo visualizzato in un grafico dipende dall’intervallo di tempo selezionato. MT4 offre nove intervalli di tempo per i trader (da 1 minuto a 1 mese)

Prezzo di apertura

Prezzo più alto

Prezzo più basso

Prezzo attuale

Di seguito sono riportati i prezzi di vendita e acquisto in quel momento. Questi prezzi cambiano continuamente durante la sessione. Puoi aprire la finestra di trading facendo clic su di essa.

Il grafico principale: Qui puoi tenere traccia della cronologia dei prezzi di quello strumento.

Per impostazione predefinita, il grafico viene visualizzato con uno sfondo nero e un tipo di grafico a candele. I grafici a candele spesso includono molte candele diverse, in cui la candela vuota mostra un prezzo rialzista. Al contrario, una candela bianca indica il ribassista.

E ogni candela mostra il movimento dei prezzi corrispondente a 1 periodo di quel grafico.

Ad esempio, ogni candela rappresenta la variazione di prezzo di un giorno in un grafico giornaliero. Allo stesso modo, una candela è il prezzo di 1 periodo consecutivo di 4 ore nel grafico H4.

Alcune operazioni di base durante la visualizzazione dei grafici dei prezzi:

Scorri verso il basso per vedere la cronologia dei prezzi passati e scorri verso l’alto per vedere i movimenti recenti dei prezzi.

Per ingrandire e rimpicciolire il grafico, fare clic su Zoom avanti, Zoom indietro sulla barra degli strumenti oppure premere (-), Maiusc + (+) sulla tastiera.

Se vuoi conoscere il prezzo esatto in un punto specifico, usa lo strumento Mirino (con un segno più) sulla barra degli strumenti MT4 o premi Ctrl + F.

Inoltre, puoi anche personalizzare facilmente il grafico andando su Chart -> Properties e modificando le impostazioni lì. (Nel seguente articolo, ti mostreremo come personalizzare il grafico in dettaglio).

La barra orizzontale inferiore rappresenta la linea temporale.

La colonna verticale indica il livello dei prezzi.

L’angolo in alto a destra (rispettivamente da sinistra a destra) include:

Il pulsante Riduci a icona viene utilizzato per ridurre a icona o ripristinare il grafico.

Il pulsante Espandi consente di ingrandire/ripristinare l’area di visualizzazione del grafico.

Il pulsante Chiudi viene utilizzato per chiudere completamente l’area del grafico.

Come leggere una candela nei grafici forex?

I grafici a candele sono ampiamente utilizzati nei mercati forex, azionari e delle criptovalute.

Per comprendere meglio la struttura di una candela, impariamo a conoscere i prezzi visualizzati in una candela. Ogni candela include un corpo di candela e un’ombra.

Il corpo della candela è la parte bianca o vuota (senza colore)

Le ombre candlestick sono due piccoli bastoncini situati alle due estremità del corpo della candela.

La parte superiore dell’ombra superiore è il prezzo più alto in quel periodo di candele. Il minimo dell’ombra inferiore è il prezzo più basso in quel periodo di candele.

Il corpo della candela mostra i prezzi di apertura e chiusura. Il colore della candela indica se il valore dell’asset è aumentato o diminuito nel corso del periodo. Con la candela vuota, il prezzo di apertura è inferiore al prezzo di chiusura. Il prezzo di apertura è superiore al prezzo di chiusura con una candela bianca.

Per riassumere, il grafico dei prezzi è uno strumento prezioso per ogni trader e investitore. Sulla base del grafico dei prezzi, i trader ottengono una migliore panoramica del mercato. Pertanto, indipendentemente dallo stile di trading che segui, il grafico dei prezzi è uno strumento essenziale per il trading nei mercati finanziari in generale e nel forex in particolare.