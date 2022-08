Gli investimenti azionari esteri sono una tendenza e un campo di investimento interessante in Vietnam a causa della flessibilità nell’utilizzo del capitale e del profitto che porta a lungo termine. Tuttavia, molte persone non sanno ancora come aprire un conto azionario? Come funziona…

Questo articolo ti aiuterà a imparare come funziona e il modo più semplice per aprire un conto azionario internazionale.

Cos’è un conto azionario?

Un conto azionario è un conto di investimento che puoi aprire con una società di investimento o una società di intermediazione. Aprire un conto azionario è molto semplice e non ha commissioni. Una volta aperto il tuo conto azionario, puoi finanziarlo per acquistare investimenti, come azioni o fondi comuni di investimento.

La società di intermediazione ti aiuta a piazzare un ordine di investimento e di solito raccoglie una commissione per farlo.

Un conto azionario ti dà accesso a una vasta gamma di investimenti diversi, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, fondi indicizzati e fondi negoziati in borsa. Molti broker offrono anche investimenti più sofisticati, come opzioni, forex o futures, e investimenti più sicuri come CFD, obbligazioni e conti di gestione della liquidità.

Dopo aver effettuato un deposito e possedere le attività in titoli, è possibile vendere gli investimenti e prelevare i fondi in qualsiasi momento. Il broker gestisce il tuo account e funge da intermediario tra te e gli investimenti che desideri acquistare. Effettui un ordine e il commercio viene eseguito quasi istantaneamente.

Criteri per la scelta di un broker

Prima di aprire un conto azionario presso un broker online, considera ciò che il broker offre rispetto ad altri.

Ecco alcuni elementi a cui prestare attenzione:

Costi di transazione: non fare affidamento su un singolo addebito, come il costo della negoziazione di titoli, poiché i broker spesso hanno una varietà di commissioni. Assicurati di scoprire tutti i prezzi quando entri nell’investimento. Mentre un broker può avere le commissioni più basse per operazione per azione, ciò ti aiuterà molto poco se investi principalmente in fondi comuni di investimento, dove le commissioni possono essere poco attraenti.

Ampia gamma di prodotti di investimento: un buon broker offrirà molte attività in titoli diverse: azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa (ETF), ecc. Anche se vuoi investire, quando si tratta di investire in ETF, devi considerare la possibilità di espandere i tuoi prodotti di investimento in futuro. Pertanto, avrai bisogno di un broker in grado di fornirti tutte le opzioni.

Requisito minimo di deposito iniziale: la maggior parte degli agenti di cambio ha un requisito minimo di investimento iniziale, che può essere di migliaia di dollari. Se sei un nuovo investitore con poco o nessun capitale di investimento, dovresti scoprire se il broker ha requisiti che corrispondono alle tue qualifiche. Alcuni broker non hanno standard minimi o chiedono solo poche centinaia di dollari. eToro è un broker online affidabile che richiede solo un minimo di $ 200 per il primo deposito.

Revisione di terze parti di quella borsa: prima di provare ad aprire un conto azionario presso qualsiasi broker, ottenere opinioni da persone che hanno investito o stanno investendo con quella società. Non importa quanto sia convincente un broker pubblicitario, i problemi possono essere evidenti per coloro che sperimentano i loro servizi in prima persona.

Servizio clienti di qualità: anche gli investitori professionali a volte hanno bisogno dell’aiuto di un centro di assistenza clienti. Assicurati che l’agente di cambio che scegli offra una varietà di metodi di supporto e sia disponibile quando ne hai bisogno.

La tua personalità d’investimento: sei un trader attivo o un investitore buy-and-hold? Qualunque cosa tu faccia influenzerà la tua scelta di broker. Se sei un investitore buy-and-hold e investi principalmente in fondi indicizzati, facendo solo poche operazioni all’anno, la selezione dei fondi potrebbe essere più importante per te rispetto alle basse commissioni di transazione, all’ottenimento di azioni,… come eToro, Capital.com. D’altra parte, se sei un trader attivo, facendo dozzine di operazioni all’anno, le commissioni di transazione saranno una considerazione significativa e puoi optare per una borsa CFD come XM ha anche soddisfatto le tue esigenze individuali.

Come aprire un conto azionario?

Come aprire un conto azionario è un processo semplice: di solito, è possibile completare i passaggi di registrazione online in pochi passaggi compilando informazioni di base come e-mail, numero di telefono, nome completo …

Una volta aperto un conto azionario, dovrai iniziare a eseguire la verifica dell’identità e dell’indirizzo e finanziare l’account. Una volta completato il processo, puoi iniziare a investire.

Al giorno d’oggi, i broker spesso ti consentono di utilizzare la leva finanziaria quando investi e fai trading. Tuttavia, l’uso della forza comporterà molti rischi quando si investe. Pertanto, se stai imparando come aprire un conto azionario e fare le tue prime operazioni, dovresti limitare l’uso della leva finanziaria per mantenere il tuo capitale al sicuro.

Alcuni broker forex attualmente offrono prodotti in titoli CFD per i trader che vogliono cimentarsi nel trading in questo settore. Ad esempio, Capital.com floor ha prodotti CFD: indici, azioni, contratti futures…

Tuttavia, ci sono poche opzioni per gli investitori che vogliono aprire un conto azionario professionale per ricevere dividendi. Questo articolo ti mostrerà come aprire un conto azionario presso un broker affidabile che si concentra principalmente sul mercato azionario, sulle criptovalute e sul copy trading – eToro.

Come aprire un conto azionario su Capital.com?

Fase 1: Visita Captilal.com seguendo il link qui sotto:

Fase 2: Inserisci le informazioni di registrazione, tra cui:

Email: il tuo indirizzo email

Password: la password che vuoi impostare per il tuo account Capital.com

Fare clic sulla casella [Continua] per passare al passaggio successivo.

Passo 3: Completare il profilo, fare clic su [Completa].

Inserisci le informazioni sull’indirizzo di residenza (paese), nazionalità (nazionalità) e data di nascita che fa per te e fai clic su [Continua].

Passo 4: Nella finestra successiva, inserisci le seguenti informazioni personali:

Nome

Secondo nome

Cognome

Data di nascita

Passo 5: Inserisci l’indirizzo di residenza (lo stesso dell’indirizzo nei documenti utilizzati per la verifica successiva – carta d’identità / CCCD, passaporto, patente di guida)

Passo 6: Inserisci il tuo numero di telefono (rimuovi lo zero iniziale).

Passo 7: Seleziona la valuta di deposito/prelievo.

Passo 8: Infine, leggi attentamente i termini e le condizioni del broker e premi [Accetta].

Hai completato l’apertura di un conto Capital.com. Per negoziare azioni, devi verificare il tuo account e finanziarlo.

Istruzioni per l’apertura del conto eToro

Fase 1: Clicca sul link di registrazione:

Il 68% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Fase 2: Inserisci le informazioni richieste e fai clic su [Crea Acount].

Passo 3: Completa i passaggi di verifica dell’account, tra cui:

Rispondi alle domande sull’alfabetizzazione finanziaria: questa sezione non è molto importante. Devi scegliere in base alle tue conoscenze o scegliere tra i livelli per qualificarti.

Inserisci le informazioni sull’indirizzo: dovresti notare che le informazioni sull’indirizzo devono essere in vietnamita senza accenti, senza punti e virgole e devono corrispondere alle informazioni sul documento di verifica dell’indirizzo che usi. Se il tuo indirizzo non ha un numero, inserisci 00.

Inserisci le informazioni sull’indirizzo: dovresti notare che le informazioni sull’indirizzo devono essere in vietnamita senza accenti, senza punti e virgole e devono corrispondere alle informazioni sul documento di verifica dell’indirizzo che usi. Se il tuo indirizzo non ha un numero, inserisci 00. Carica una foto del tuo documento d’identità (2 lati) per verificare la tua identità e carica un’immagine della patente di guida o della fattura con il tuo indirizzo, timbro rosso o una foto della registrazione della tua famiglia (Home page e pagina con il nome del titolare dell’account eToro).

Verifica numero di telefono: inserisci il numero di telefono che hai registrato nel passaggio 2 e inserisci il codice di verifica inviato al telefono per completare i passaggi di verifica dell’account.

Sopra ci sono alcune esperienze e come aprire eToro e Capital.com conti titoli. Entrambi i broker possono acquistare azioni per ricevere dividendi periodici se acquisti azioni senza leva o day trading. Si tratta di broker affidabili, che sono sempre più studiati e fidati da sempre più investitori. In particolare, quando apri un conto presso questi due broker, entrambi hai un conto virtuale gratuito da esercitarti prima di investire con denaro reale. Con le istruzioni di cui sopra sull’apertura di un conto azionario, si spera che tu possa facilmente aprire un conto ed essere pronto a partecipare al mercato azionario internazionale.