Come chiudere una posizione su Capital.com

Se il mercato non si sta muovendo nella direzione desiderata o hai raggiunto il tuo obiettivo di profitto, puoi chiudere le posizioni per fermare il commercio. Per chiudere un ordine di trading su Capital.com, segui le istruzioni riportate di seguito:

Fare clic su “Portfolio” sul lato sinistro dello schermo.

Qui puoi gestire il tuo portafoglio. Gli ordini aperti verranno visualizzati nella scheda “Posizioni”, gli ordini in sospeso vengono visualizzati nella scheda “Ordini”.

E gli ordini di trading sugli stessi strumenti saranno raggruppati insieme.

2. Chiudi l’ordine di trading