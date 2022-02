Come collegare MetaMask ad Harmony

in

Il 2021 è stato l’anno delle reti cross-chain. Sono emerse diverse nuove reti che ora promettono funzionalità cross-chain con una velocità di transazione “fulminea” a costi minimi. Uno di questi è Harmony One, una blockchain aperta e veloce che mira a connettere tutte le catene Proof-of-Work (PoW) e Proof-of-Stake (PoS).

Ma come si configura e si utilizza Harmony One su MetaMask? Il processo è abbastanza semplice.

Se hai già letto il nostro tutorial su come connettere Binance Smart Chain (BSC) a MetaMask (MetaMask),, allora questo tutorial sarà un gioco da ragazzi per te.

Tuffiamoci dentro.

Passaggio 1: installare MetaMask

Il primo passo è assicurarsi di avere già MetaMask installato come estensione sul tuo browser web / mobile. Se non lo hai ancora, puoi scaricarlo qui.

Una volta scaricato, apparirà come un’estensione e sarà facilmente accessibile tramite “Impostazioni” su Google Chrome.

Puoi anche digitare chrome://extensions/ per accedere alle estensioni sul tuo browser Chrome.

Passo 2: Accedi alle tue impostazioni su MetaMask.

Il secondo passo è accedere al tuo portafoglio MetaMask sul tuo browser. Dopo aver aperto il piccolo drop-box nell’angolo in alto a destra dello schermo, puoi facilmente aprire il tuo portafoglio in una nuova scheda andando ai tre punti in alto a destra e selezionando l’opzione “Espandi vista”.

Una volta fatto clic su di esso, il tuo portafoglio si aprirà in una nuova scheda proprio come l’immagine qui sotto.

Ora, devi fare clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra e andare ai dettagli del tuo account facendo clic sul logo circolare.

Vai: Impostazioni → reti

Una volta che sei su questa schermata, devi semplicemente selezionare “Aggiungi una rete” nell’angolo in alto a destra.

Ora per riempire queste caselle, dovrai visitare i documenti ufficiali di Harmony per le informazioni tecniche.

Puoi facilmente trovare le informazioni qui.

In alternativa, puoi anche copiare le informazioni dall’immagine sottostante.

Dopo aver aggiunto queste informazioni ai rispettivi blocchi, vai avanti e fai clic su “Salva”.

Una volta aggiunta la rete, verrai reindirizzato a questa schermata sul tuo portafoglio MetaMask.

Come puoi vedere, ora puoi accedere facilmente ai tuoi token ONE su questa catena.

Passo 3: Trasferisci UN token sulla tua MetaMask.

Puoi trasferire UN token sul tuo portafoglio MetaMask utilizzando uno scambio centralizzato. Binance attualmente non supporta i token ONE da trasferire tramite la rete Harmony. Pertanto, il modo migliore per trasferire risorse alla rete consiste nell’utilizzare il bridge Harmony One.

Questo processo è un po ‘complicato, ma lo analizzeremo in modo che tu lo capisca bene. Per prima cosa, dirigiti verso l’Harmony One Bridge.

Una volta che sei qui, puoi utilizzare Binance o Ethereum per trasferire token tra i tuoi portafogli. Tuttavia, a causa delle elevate commissioni di transazione su Ethereum, ci atterremo a BSC.

Seleziona “Binance” nell’angolo in alto a destra. Fai clic sul pulsante “Metamask” qui sotto.

Riceverai un pop-up sul tuo portafoglio MetaMask per consentire la connessione con il bridge. Una volta approvato, il tuo portafoglio MetaMask sarà collegato e avrà questo aspetto.

Ora, si supponga di voler trasferire tutti i BNB presenti sulla rete BSC su Harmony. In tal caso, è necessario selezionare il tipo di token “BEP20” e i token BUSD dall’elenco a discesa.

Quindi inserisci 5 BUSD come importo da trasferire e fai clic su “Usa indirizzo Metamask” se stai trasferendo le risorse sullo stesso account.

Dopo aver fatto clic su Continua, ti verranno fornite le richieste di accettazione. Dopo averlo accettato, ti verrà chiesto di approvare la transazione su MetaMask. Una volta che la transazione è stata completamente approvata, riceverai un banner di conferma come questo sul Bridge.

Ora, devi verificare che la transazione sia effettivamente andata a buon fine e che tu abbia ricevuto i token nel nostro portafoglio. Per questo, tornerai al portafoglio MetaMask. Basta fare clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra e selezionare “Visualizza account in Explorer”.

Si aprirà una nuova schermata in questo modo.

Ora, vai al menu a discesa Token e trova i token che sono stati trasferiti (in questo caso, erano BUSD). Tieni presente che se non vedi immediatamente i tuoi token, attendi semplicemente alcuni minuti poiché la rete potrebbe richiedere del tempo.

Una volta fatto, sarai in grado di vedere i tuoi token nel menu a discesa “Token”.

Qui, seleziona bscBUSD e copia l’indirizzo del contratto in alto. Una volta copiato l’indirizzo, torna al tuo portafoglio e seleziona “Importa token”.

Incolla l’indirizzo del contratto e tutti i dettagli aggiuntivi verranno aggiunti automaticamente.

Una volta aggiunti i token, sarai in grado di accedervi nel tuo portafoglio in questo modo.

Passo 4: Converti i tuoi token in UNO.

Questo è un passaggio aggiuntivo, ma se stai cercando di convertire i tuoi token in UNO, puoi farlo su uno scambio come ViperSwap. Basta andare allo scambio e collegare il portafoglio.

Seleziona i token che desideri convertire in ONE dal menu a discesa e aggiungi i dettagli ove necessario.

Ti verrà chiesto di approvare la transazione nel tuo portafoglio MetaMask. Una volta fatto, sarai in grado di vedere i token ONE appena aggiunti nel tuo portafoglio.