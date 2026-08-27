Come compilare il piano di studio universitario: regole e consigli

Un percorso universitario ben strutturato inizia con un piano di studio accurato. Scopri come compilare il tuo piano, rispettando le normative e sfruttando al meglio le opportunità formative.

Il percorso universitario è un viaggio complesso che richiede una pianificazione accurata. Al centro di questa pianificazione c’è il piano di studio un documento fondamentale che delinea tutte le attività formative che uno studente deve affrontare durante la sua carriera accademica. Questo include esami, laboratori, tirocini e altre attività didattiche.

Ogni corso di laurea ha un regolamento didattico che specifica gli aspetti organizzativi, come gli obiettivi formativi, le modalità di accesso, il piano di studio, gli esami, la prova finale e gli sbocchi occupazionali. È essenziale che gli studenti facciano riferimento al regolamento didattico in vigore al momento della loro immatricolazione.

La compilazione del piano di studio

La compilazione del piano di studio è un passaggio obbligatorio per ogni anno accademico, anche se non si intendono apportare modifiche. Questo processo richiede attenzione e precisione, poiché ogni scelta deve essere coerente con il progetto formativo dello studente.

In caso di dubbi o difficoltà durante la compilazione, è possibile rivolgersi al Campus indicato nella sezione Contatti del sito web del proprio corso di studio. Inoltre, è importante consultare le norme generali sul piano di studio, che sono rivolte a tutti gli studenti di corsi di laurea triennale o magistrale.

Insegnamenti a libera scelta e sovrannumero

Il Collegio didattico verifica la coerenza delle attività didattiche inserite tra i crediti a libera scelta con il progetto formativo dello studente. Qualora si riscontrino gravi incoerenze, il piano di studio non verrà approvato. È fondamentale, quindi, fornire motivazioni adeguate per le scelte effettuate.

Non è possibile scegliere insegnamenti equivalenti che ripetano, anche parzialmente, attività didattiche già presenti nel piano di studio. Ad esempio, non si possono inserire sia Matematica che Mathematics se i contenuti sono sovrapponibili. Le attività a libera scelta selezionate nei piani di studio possono essere oggetto di verifiche.

Insegnamenti non di area economica

Per inserire insegnamenti non di area economica tra i crediti a libera scelta, è necessario seguire una procedura specifica. Lo studente deve inviare una richiesta di autorizzazione via e-mail alla segreteria dei Servizi di Campus, che la trasmetterà al coordinatore didattico del corso di laurea. La richiesta deve essere adeguatamente motivata e allegare un breve documento.

Il Collegio didattico esamina la richiesta e valuta la sua coerenza con il percorso di studio dello studente. L’esito della valutazione viene inviato alla Segreteria del Campus Economico, che procederà all’inserimento manuale dell’insegnamento nel piano di studio in caso di autorizzazione. Gli studenti possono inserire insegnamenti in sovrannumero di area non economica senza autorizzazione preventiva.