Investimenti immobiliari: Tci punta sugli hotel italiani con finanziamenti record

Tci, l'hedge fund di Chris Hohn, ha investito 636 milioni di dollari in prestiti per hotel di lusso italiani, scommettendo sulla crescita delle tariffe e sulla domanda internazionale

Il settore alberghiero italiano sta vivendo un momento di grande fermento, attirando l’attenzione di investitori internazionali. Tra questi, spicca il miliardario britannico Chris Hohn, fondatore di Tci, che ha deciso di puntare sul lusso made in Italy con un investimento di 636 milioni di dollari in prestiti per alcuni dei più prestigiosi hotel del paese.

La scelta di Hohn non è casuale: il mercato degli hotel di lusso in Italia è in forte espansione, trainato da una domanda internazionale sempre più crescente e da una scarsità di immobili di pregio nelle località più ambite. Questo scenario promette opportunità di crescita significative, soprattutto per chi è disposto a investire in strutture di alto livello.

Gli investimenti di Tci nel dettaglio

Tci ha concentrato i suoi investimenti su quattro hotel di eccellenza, tutti facenti parte del gruppo immobiliare italiano Statuto. Il più rilevante è senza dubbio il Danieli di Venezia, per il quale il fondo detiene una quota di un finanziamento da 392 milioni di dollari. Seguono il Caesar Augustus di Capri con 132 milioni, il Six Senses sul lago di Como con 74 milioni e il Mandarin Oriental di Milano con 38 milioni.

Questi investimenti non sono stati erogati direttamente da Tci, ma attraverso l’acquisizione di quote di prestiti originati da una società di private credit guidata da Martin Frass-Ehrfeld, nella quale Tci possiede una partecipazione. Lo stesso Hohn fa parte del comitato investimenti di questa società, dimostrando un interesse personale e diretto nel settore.

Il contesto di mercato

Il mercato degli investimenti immobiliari in Italia sta vivendo un periodo di grande dinamismo, con un particolare focus sul settore Hotels & Hospitality. Secondo le rilevazioni di Jll Italia, nel primo semestre del 2026, il comparto ha registrato circa 860 milioni di euro di investimenti diretti, a cui si aggiungono ulteriori 260 milioni derivanti da operazioni di riconversione, per un totale di circa 1,1 miliardi di euro.

Milano e Roma continuano a dominare il mercato, coprendo rispettivamente il 30% e il 20% dei volumi, ma anche altre città come Venezia, Firenze, Torino, Bologna e Padova stanno attirando l’attenzione degli investitori. Le destinazioni leisure, come il Lake District e la Sicilia, sono particolarmente apprezzate, segno di una crescente diversificazione degli interessi.

La strategia di Tci

La strategia di Tci si basa su una duplice convinzione: da un lato, la capacità del settore alberghiero di aumentare le tariffe grazie alla forte domanda internazionale; dall’altro, la scarsità di immobili di pregio nelle località più richieste. Questo mix di fattori crea un ambiente ideale per investimenti ad alto rendimento.

Il miliardario britannico, noto per gestire uno degli hedge fund più redditizi al mondo, ha già dimostrato la sua capacità di individuare opportunità di investimento vincenti. Nel 2026, ad esempio, Tci ha guadagnato il 27% grazie a scommesse nel settore aerospaziale. Ora, la sua attenzione si è spostata sul turismo di alta gamma, un settore che promette di offrire rendimenti altrettanto significativi.

La scommessa di Tci non si limita agli investimenti finanziari, ma include anche un impegno per l’ammodernamento delle strutture e l’aumento della qualità dei servizi. Questo approccio mira a posizionare gli hotel italiani in linea con gli standard internazionali, attirando così un numero sempre maggiore di turisti facoltosi.