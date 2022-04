Shiba Inu Coin Roadmap: la carrellata completa di ogni rilascio, progetto e aggiornamento SHIB in arrivo

Ci sono molti nuovi progetti e aggiornamenti in arrivo per l’ecosistema Shiba Inu presto, ma senza una roadmap da seguire, questo può essere difficile da tracciare.

Dal 2021, Shiba Inu Coin (SHIB) si è trovata ad attraversare un periodo di interesse senza precedenti.

Ha superato brevemente Dogecoin (DOGE) e ha bruciato oltre 2 miliardi di SHIB a novembre attraverso ustioni comunitarie, per esempio.

Gran parte di questo interesse per SHIB deriva da tre cose: meme, adozione e nuovi progetti. Artisti del calibro di NOWPayments, BitPay e Newegg ora accettano tutti SHIB, con AMC in arrivo in futuro. Qui, daremo un’occhiata a tutte le prossime espansioni dell’ecosistema Shiba.

Tabella di marcia Shiba Inu Coin

Non esiste una roadmap ufficiale di Shiba Inu Coin o una tempistica di sviluppo, data la natura decentralizzata di SHIB. Tuttavia, abbiamo creato un’aspettativa piuttosto accurata di ciò che verrà per SHIB di seguito.

Shibarium

Lo Shibarium L2 è forse l’aggiornamento SHIB più richiesto. Questo sarà il livello 2 di SHIB, consentendo ai suoi utenti di evitare le costose commissioni di transazione che attualmente affrontano quando utilizzano la blockchain di Ethereum di base per le transazioni.

Proprio come la maggior parte dei progetti nella roadmap SHIB, non c’è ancora una data di rilascio ufficiale, ma la metà del 2022 sembra probabile.

Durante lo SHIB AMA, la mod Di Shiba Discord Queenie ha dichiarato di aspettarsi un lancio di Shibarium entro la prima metà del 2022, anche se i ritardi potrebbero ancora spingerlo indietro. Tuttavia, rimane sulla buona strada per il lancio prima della fine dell’anno.

Lo sviluppatore di Shiba Kaal Dhairya ha anche dichiarato che presto passerà a una fase beta.

Ci aspettiamo aggiornamenti su questo nei prossimi mesi, forse nel prossimo post medium di Shytoshi Kusama, capo progetto di Shiba.

Doggy DAO

La prima fase del DOggy DAO è ora attiva, con i possessori di BONE che già votano sugli abbinamenti all’interno dello ShibaSwap.

Come forma di governance della comunità dell’ecosistema Shiba, i titolari del token BONE svolgeranno un ruolo strumentale nei futuri sviluppi di Shiba Inu come parte dell’Organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).

Tuttavia, come indicato nell’ultimo post del blog, questa prima fase è solo la beta per il DAO doggy. Le fasi future daranno alla ShibArmy un ruolo più ampio nello sviluppo più ampio, ma non c’è ancora una tempistica su quando ciò accadrà.

Shiba Inu Gioco

Uno dei progetti SHIB di cui sappiamo di più sono i prossimi giochi Shiba Inu. Preso in giro per la prima volta da Shytoshi, lo sviluppatore australiano PlaySide Studios creerà i giochi Shiba insieme all’ex sviluppatore Activision William Volk.

Volk ha condiviso questa immagine, potenzialmente grafica del gioco Shiba, quando ha confermato di essere alla GDC. Eleonora

Un gioco di carte collezionabili multiplayer, i giochi Shiba Inu verranno lanciati come titolo NFT blockchain e un gioco mobile più tradizionale. Ispirato agli NFT Shiboshi, includerà 1000 carte ispirate a SHIB, tra cui una con il creatore di Shiba Ryoshi.

PlaySide prevede che lo sviluppo richiederà otto mesi, con il gioco previsto per un lancio Q1 FY23 – che mette il suo rilascio intorno a luglio 2022 – anche se diversi vicini a SHIB hanno dichiarato che Q4 non è fuori questione.

ShibaSwap 2,0

Dopo il lancio di ShibaSwap nel 2021, ShibaSwap 2.0 porterà con sé una serie di funzionalità come una revisione dell’interfaccia utente mentre passa a un portale crittografico.

Questo portale crittografico dovrebbe visualizzare notizie, tendenze e ulteriori informazioni sull’ecosistema Shiba.

Tuttavia, non c’è ancora una data di rilascio sulla v2, ma ti porteremo tutti gli aggiornamenti non appena li riceveremo.

Shiba Inu Metaverso

Ora abbiamo ricevuto un’enorme quantità di informazioni sul metaverso Shiba, ufficialmente chiamato SHIB: The Metaverse.

Il metaverso di Shiba Inu includerà immobili virtuali disponibili per gli utenti sotto forma di Terre. I possessori di GUINZAGLIO avranno accesso prioritario per acquistare terreni nel metaverso di Shiba. Questo si siederà sulla mappa del metaverso, diviso in vari distretti in base alle razze del team SHIB.

I possessori di LEASH e Shiboshi NFT possono ora acquistare le loro partecipazioni sul nuovo sito web SHIB.io in preparazione della vendita.

Secondo lo sviluppatore di Shiba Eric M, il costo del metaverso di Shiba potrebbe variare da $ 15-30 milioni.

Come mostrato nel tweet qui sotto, dovremmo aspettarci che SHIB: The Metaverse arrivi nel 2022.

Tuttavia, non sappiamo come apparirà effettivamente il metaverso quando verrà lanciato. L’ultimo post sul metaverso ha dichiarato che uno sviluppatore AAA salirà a bordo per creare arte per il metaverso.

In effetti, tutto ciò che dobbiamo fare è uno screenshot di uno Shiba Inu che tiene un martello.

Shiba Inu Burns

Uno dei preferiti tra la comunità, gli sviluppatori un tempo riluttanti stanno ora abbracciando le ustioni nell’ecosistema in risposta alla domanda.

Il portale Shiba burn è uno dei modi in cui questa richiesta sarà soddisfatta. Mentre si sa poco sulle specifiche, potrebbe aiutare ad aumentare la velocità di combustione SHIB.

A parte questo, ogni singolo progetto shiba futuro – a parte i giochi – includerà alcune meccaniche di masterizzazione. Il metaverso di Shiba, ad esempio, permetterà ai proprietari terrieri di rinominare i loro appezzamenti, in cambio della combustione di SHIB.

Altri progetti sHIB e aggiornamenti

Guardando più lontano nel futuro, e dopo l’uscita di Shibarium, dovremmo aspettarci di vedere l’uscita di ShibaNet. ShibaNet fungerà da marketplace dedicato di Shiba Inu, consentendo agli utenti di scambiare beni e servizi con la stablecoin SHI.

C’è anche una collaborazione di moda NFT con lo stilista John Richmond in lavorazione, dopo che alcuni sleuth di Shiba hanno scoperto diversi indizi che collegano lo stilista a SHIB.

ShibaNet – proprio come l’idea di ShibaCon – è solo un concetto proposto dal creatore di SHIB Ryoshi nel loro ultimo post su Medium. Tuttavia, secondo Shytoshi, anche la tecnologia per ShibaNet funziona già. Nel frattempo, è in lavorazione anche uno ShibaCon non ufficiale.

A parte questo, possiamo anche aspettarci che i futuri franchising Welly – il ristorante fast food basato su SHIB – aprano.

Naturalmente, per alcuni titolari di SHIB, tutto ciò che conta qui è come questa utility influisce sul prezzo di SHIB.

Mentre sarebbe facile suggerire che tutto ciò è incredibilmente rialzista e porterà SHIB a perdere diversi zeri, non c’è mai alcuna garanzia che ciò accada in criptovaluta. Invece, aggiungendo utilità, SHIB può salvaguardarsi dalla stagnazione e da un forte declino dando a ShibArmy un motivo reale per spendere e utilizzare i suoi token.