Come correggere gli errori di Coinbase e verificare se Coinbase è inattivo

Ecco come correggere gli errori di Coinbase.

Coinbase è diventato rapidamente uno degli scambi crittografici di riferimento per il mondo per condurre le loro transazioni crittografiche in un ecosistema sicuro e protetto, ma come si correggono gli errori di Coinbase?

Come utente dedicato a Coinbase, potresti riscontrare alcuni bug o errori delle applicazioni che potrebbero ostacolare la tua routine transazionale quotidiana.

A tale scopo, abbiamo compilato un elenco di alcuni errori Coinbase comunemente riscontrati con le loro soluzioni per mantenere il tuo viaggio Coinbase super fluido e costante a lungo termine.

Come Correggere Errori Coinbase

Abbiamo identificato alcuni degli errori Coinbase più comuni affrontati dagli utenti. Ecco come risolverli.

La verifica dell’identità di Coinbase non funziona

Il problema di verifica dell’identità di Coinbase vede gli utenti impossibilitati a caricare il proprio ID.

Questo errore si verifica se si verifica un problema di connessione al servizio di verifica dell’ID di Coinbase. Vale la pena riprovare dopo 15 minuti per vedere se funziona di nuovo

Tuttavia, se l’errore non scompare, gli utenti dovrebbero controllare la pagina Stato di Coinbase per vedere se il sito Web o il servizio dell’app sta affrontando tempi di inattività o manutenzione.

Account Coinbase temporaneamente disabilitato

Questo messaggio di errore si verifica dopo che un account utente viene disabilitato a causa di un problema di sicurezza.

L’errore può essere corretto rimuovendo la revisione della sicurezza di Coinbase, che può essere eseguita seguendo questi passaggi:

Assicurati che la verifica in due passaggi e la configurazione della password e-mail siano sicure.

Esegui una reimpostazione della password e accedi a Coinbase

Contatta il supporto Coinbase nel caso in cui il problema non venga risolto seguendo i passaggi sopra menzionati.

Coinbase non è stato in grado di verificare le tue informazioni

Coinbase consiglia rigorosamente di compilare le credenziali esattamente come visualizzato nell’ID supportato dal governo di un utente. Lo fa per la conformità Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

Se hai inserito le tue informazioni, assicurati di controllare le credenziali aggiunte con le informazioni ufficiali sulla tua carta d’identità.

Come verificare se Coinbase è inattivo?

Coinbase è veloce nel notificare ai propri utenti i loro prossimi tempi di inattività pianificati. Questi possono includere la sospensione dei servizi per correggere o mantenere il carico del server.

A tale scopo, si consiglia agli utenti di controllare la pagina di stato di Coinbase o l’account Twitter ufficiale di Coinbase per ottenere informazioni su tali tempi di manutenzione ed evitare ulteriori problemi.

Tuttavia, Coinbase si bloccherà inaspettatamente o andrà giù – spesso scatenando critiche per coloro che tentano di ritirarsi.

In questi casi, controllare un aggiornamento sull’handle Twitter dello scambio è sempre una buona idea. Ciò fornisce un mezzo affidabile e verificato per gli utenti, contro il mare di disinformazione crittografica.