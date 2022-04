FTX Crypto Exchange è sicuro?

In questa guida, esamineremo la sicurezza di FTX, uno scambio di criptovaluta per acquistare, vendere e scambiare Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, nonché oltre 300 altre monete e token. In particolare, analizzeremo le sue caratteristiche di sicurezza come la forza della password, l’autenticazione a due fattori e il blocco del prelievo, tra le altre misure.

Informazioni su FTX

Fondata nel maggio 2019 dai co-fondatori Sam Bankman-Fried e Gary Wang, FTX è una piattaforma di trading di criptovaluta che offre prodotti all’avanguardia come derivati, opzioni, prodotti di volatilità e token con leva finanziaria.

La piattaforma è abbastanza completa da consentire ai trader professionisti di utilizzare con una selezione di strumenti di trading avanzati, ma è anche abbastanza semplice e intuitiva per gli utenti inesperti per costruire strategie di trading sull’interfaccia FTX.

Altre caratteristiche includono il token nativo dello scambio, il token FTX (FTT), un processore di pagamento sicuro e a basso costo con pagamento FTX e una carta Visa FTX per spendere le tue partecipazioni crittografiche FTX in tutto il mondo e numerosi altri.

La reputazione di FTX nel settore

FTX è specializzata in derivati, indici, futures e token con leva finanziaria che possono essere scambiati a margine.

Fin dalla sua nascita nel 2019, FTX ha mantenuto la sua reputazione di scambio di criptovaluta sicuro, non essendo mai stato violato o altrimenti compromesso.

FTX è uno scambio di criptovaluta affidabile che è stato istituito con l’obiettivo di dare alle organizzazioni di beneficenza più efficaci al mondo. Al fine di salvare vite umane, ridurre la sofferenza e assicurare un futuro migliore, FTX, le sue affiliate e i suoi dipendenti hanno donato insieme più di 10 milioni di dollari..

Lo scambio è anche supportato da Alameda Research, un fornitore leader di liquidità di criptovaluta che gestisce centinaia di milioni di dollari di risorse digitali ogni giorno.

Cosa rende FTX sicuro?

FTX impiega una serie di meccanismi di sicurezza per proteggere la riservatezza delle informazioni personali degli utenti e la sicurezza dei fondi detenuti nello scambio.

Misure di sicurezza come l’archiviazione a portafoglio freddo e l’autenticazione a due fattori (2FA) hanno finora impedito qualsiasi hack o violazione della sicurezza, garantendo un ambiente di trading sicuro e protetto.

FtX ha messo in atto misure di sicurezza standard del settore per proteggere i propri utenti, tra cui:

Tecnologia di portafoglio caldo e freddo su misura;

Supporto esterno completo di tutti i fondi hot wallet;

Partnership con custodi leader del settore.

Regolamento FTX

Lo scambio crittografico è incorporato in Antigua e Barbuda, mentre il suo quartier generale è alle Bahamas, dove è sia concesso in licenza che regolamentato.

La piattaforma di trading a margine non è attualmente regolamentata e gli utenti degli Stati Uniti non sono autorizzati a utilizzare i suoi servizi. I residenti negli Stati Uniti possono utilizzare FTX. US, una filiale che fornisce servizi ai residenti degli Stati Uniti, che è anche completamente regolamentata.

Sicurezza dell’account personale

Blocco prelievo: Dopo che lo stato dell’account di un utente cambia, ad esempio quando l’autenticazione a due fattori (2FA) viene rimossa o viene modificata una password, FTX disabiliterà temporaneamente i prelievi dall’account per un periodo di 24 ore.

Dopo che lo stato dell’account di un utente cambia, ad esempio quando l’autenticazione a due fattori (2FA) viene rimossa o viene modificata una password, FTX disabiliterà temporaneamente i prelievi dall’account per un periodo di 24 ore. Autenticazione a due fattori: Per effettuare transazioni in qualsiasi modo su qualsiasi account registrato, FTX impone che sia presente un sistema 2FA necessario.

Per effettuare transazioni in qualsiasi modo su qualsiasi account registrato, FTX impone che sia presente un sistema 2FA necessario. 2FA e password per i prelievi: 2FA e la protezione con password sono disponibili per i prelievi di criptovaluta.

Funzionalità di sicurezza integrate

Whitelisting DEGLI IP: Quando generi le tue chiavi API su FTX, hai la possibilità di specificare le autorizzazioni di sicurezza per il tuo account.

Funzioni di accesso per i subaccount: FTX ha fornito l’opzione per configurare i tuoi accessi, che puoi quindi utilizzare per concedere l’accesso al tuo account ad altri utenti con vari gradi di accessibilità.

FTX ha fornito l’opzione per configurare i tuoi accessi, che puoi quindi utilizzare per concedere l’accesso al tuo account ad altri utenti con vari gradi di accessibilità. Whitelisting Portafogli: I prelievi sono consentiti solo da account specificati quando viene utilizzato un indirizzo autorizzato in combinazione con l’account FTX. Solo contattando un amministratore FTX puoi disattivare o ridurre al minimo il tempo necessario per consentire la whitelist del tuo account.

I prelievi sono consentiti solo da account specificati quando viene utilizzato un indirizzo autorizzato in combinazione con l’account FTX. Solo contattando un amministratore FTX puoi disattivare o ridurre al minimo il tempo necessario per consentire la whitelist del tuo account. Monitora le transazioni sospette: FTX è partner di Know Your Transaction (KYT) di Chainalysis per monitorare le transazioni crittografiche sospette. Ciò consente allo scambio di tenere traccia delle transazioni di criptovaluta in tempo reale utilizzando il software di conformità antiriciclaggio (AML).

Recensione umana: L’utilizzo di KYT in combinazione con la supervisione manuale di depositi e prelievi di grandi dimensioni o dubbi aggiunge un ulteriore livello di protezione.

Liquidità di backstop: FTX Backstop Liquidity Fund ha circa $ 200 milioni di attività, che è stato calcolato utilizzando il prezzo della FTT il 24 maggio 2021, come base di stima.

Assistenza clienti

In caso di domande, è possibile contattare FTX via e-mail all’indirizzo [email protected]

Inoltre, si consiglia di visitare le loro pagine di social media su Twitter, Facebook e Telegram per rimanere aggiornati con i più recenti progressi sulla piattaforma.

Verdetto

Tutto sommato, FTX è uno degli scambi di criptovaluta più sicuri sul mercato, che consente ai trader di trattare in spot, futures e token di leva su e offre sia una piattaforma innovativa che efficiente.

In termini di sicurezza dello scambio crittografico, la piattaforma incorpora le innovazioni più recenti, come la necessità di autenticazione a due fattori, la possibilità di bloccare gli account e persino la possibilità di impostare password di prelievo.

Ulteriori misure di sicurezza includono la creazione di account secondari con diritti limitati, la whitelist degli indirizzi approvati e l’utilizzo del monitoraggio di terze parti, che invia avvisi rapidi al team di sicurezza FTX.

Domande frequenti sulla sicurezza FTX

FTX è sicuro?

Sì, il fatto che FTX non sia mai stato violato o abbia avuto una violazione della sicurezza dal suo lancio nel 2019 aumenta ulteriormente la sua credibilità come scambio di criptovaluta affidabile e sicuro.

Dove ha sede FTX?

Con sede alle Bahamas, lo scambio di criptovaluta FTX offre strumenti di trading completi e l’accesso a una vasta gamma di oltre 300 criptovalute. FTX non è disponibile negli Stati Uniti anche se esiste la sua piattaforma sussidiaria FTX. VSM ·

Quali sono le commissioni su FTX?

Le commissioni di trading di base di FTX sono competitive e le riduzioni sono concesse ai trader ad alto volume e ai titolari del token nativo FTX (FTT). I costi di negoziazione di FTX sono strutturati in modo a più livelli, con risparmi offerti a individui che commerciano in volumi più elevati. I prezzi sono calcolati sulla base di un piano tariffario Maker-Taker.

FTX è buono per i principianti?

FTX è uno scambio affidabile che si rivolge sia ai trader esperti che a quelli alle prime armi. Consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare criptovaluta, azioni e altri strumenti finanziari. Utilizzando l’app desktop o mobile, gli utenti possono accedere ai propri account, controllare i propri saldi, effettuare depositi o prelevare fondi in fiat o criptovalute.