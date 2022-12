Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono i fondi multi-capitalizzazione?

Ti sei mai imbattuto in nomi di fondi come XYZ Multi Cap Fund mentre cercavi informazioni sui fondi comuni di investimento e ti sei chiesto in che modo questi sono diversi dai più popolari fondi a grande capitalizzazione? Come suggerisce il nome, un fondo Multicap investe in aziende di grandi, medie e piccole dimensioni, offrendo così una diversificazione tra i capital di mercato nei suoi portafogli.

Come per la circolare di categorizzazione dei prodotti di SEBI emessa nell’ottobre 2017 entrata in vigore nel giugno 2018, i fondi azionari possono essere classificati in grandi capitali, medie e piccoli limiti in base al tipo di azioni che detengono nel loro portafoglio. Ci sono molte società quotate in borsa in varie borse in India. La grande capitalizzazione si riferisce alle prime 100 società quotate in borsa in India per piena capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato = numero di azioni quotate in borsa * prezzo di ciascuna azione).

La media capitalizzazione si riferisce alla 101a alla 250a società in termini di piena capitalizzazione di mercato, mentre la 251a società in poi in termini di piena capitalizzazione di mercato sono chiamate small cap.

I fondi a grande capitalizzazione investono nelle società a grande capitalizzazione che hanno un potenziale di crescita prevedibile e stabile, mentre i fondi a capitalizzazione a capitalizzazione vestono in società a capitalizzazione ridotta che stanno attualmente attraversando una fase di crescita ad alto potenziale ma sono ugualmente rischiose.

È probabile che i fondi a grande capitalizzazione forniscano rendimenti più bassi ma stabili a differenza dei fondi a capitalizzazione ridotta che possono essere più volatili a breve termine. Il fondo a media capitalizzazione investe nelle società a media capitalizzazione che hanno un alto potenziale di crescita ma non mostrano il rischio associato alle piccole capitali poiché queste società hanno già raggiunto una certa scala e stabilità. I fondi a media capitalizzazione possono offrire rendimenti più elevati rispetto ai grandi limiti senza essere troppo rischiosi come i fondi a basso capitalizzazione. Ma hanno ancora qualche elemento di rischio che è più alto di quelli dei fondi a grande capitalizzazione.

SEBI ha emanato linee guida chiare (l’11 settembre 2020), per l’allocazione delle attività nei diversi segmenti di capitalizzazione di mercato che la categoria Multicap Mutual Fund deve seguire. I fondi multi cap sono tenuti a detenere almeno il 75% delle loro attività in strumenti azionari e azionari in qualsiasi momento. Il portafoglio deve destinare almeno il 25% delle sue attività alle azioni large-cap, il 25% alle azioni mid-cap e un altro 25% alle azioni small-cap. Mentre un fondo di crescita multicap è una buona opzione per la diversificazione e la creazione di ricchezza a lungo termine, può anche essere molto rischioso a breve termine poiché ha almeno il 50% di esposizione a azioni a piccola e media capitalizzazione che sono molto rischiose a breve termine. Il limite massimo per l’esposizione alla capitalizzazione di mercato limita anche la flessibilità del gestore del fondo di passare l’allocazione tra le varie azioni di capitalizzazione di mercato a seconda delle sue prospettive di mercato.

Gli investitori dovrebbero valutare attentamente i loro investimenti esistenti in fondi comuni di investimento e l’esposizione attuale ai vari segmenti di mercato prima di aggiungere un fondo multicapitalizzazione al loro portafoglio. I fondi multi-capitalizzazione non sono adatti a coloro che hanno un orizzonte temporale inferiore a 5-7 anni o hanno un appetito a basso rischio.