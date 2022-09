Impostare Stop Loss & Take Profit su eToro

Stop-loss e Take profit sono due funzioni necessarie disponibili su eToro. Mentre lo Stop loss è uno strumento per ridurre al minimo la perdita quando il prezzo non si muove nella direzione desiderata, take profit viene utilizzato per chiudere automaticamente un’operazione a un tasso specifico che sei felice di chiudere un ordine per un profitto.

Per impostare lo Stop Loss & Take Profit su eToro, segui le istruzioni dettagliate riportate di seguito:

Come posso impostare lo Stop Loss?

1. Dopo aver inserito altri parametri (importo, leva), fai clic su “STOP LOSS”.

Quindi imposta lo Stop loss in base a un importo specifico digitando un numero o utilizzando i pulsanti + e – per regolare lo Stoploss un pip alla volta.

In questo caso, lo Stop loss è impostato su -$ 100.

Significa che la posizione verrà automaticamente chiusa se l’operazione perde $ 100.

2. Fai clic su “Imposta ordine” o “Apri commercio” per completare.

Come faccio a impostare il Take Profit?

I passaggi per effettuare un ordine Take profit sono simili a quelli di Stoploss.

Dopo aver fatto clic su “TAKE PROFIT”, imposta Take profit in base a un IMPORTO specifico digitando un numero o utilizzando i pulsanti + e -.

In questo esempio, Take profit è impostato su $ 400.

Significa che se il trade guadagna $ 400, la posizione verrà automaticamente chiusa e l’importo del profitto andrà al tuo saldo disponibile.

Note:

Puoi anche impostare Stoploss e Take profit in base a una tariffa specifica sul mercato facendo clic sul pulsante RATE.

Ad esempio, ho impostato un SL ad una velocità di 2500. Quindi, se il prezzo scende a 2500, lo Stop loss si attiverà e chiuderà automaticamente la posizione.

Combinando Stop loss e Take profit, gestisci meglio le tue posizioni come un professionista.

Durante il trading su eToro, se vuoi regolare lo Stop Loss e il Take Profit, fai clic su “Portfolio” > seleziona il trade pertinente che desideri modificare e ripeti i passaggi 1 e 2 come sopra indicato.

Buon trading!