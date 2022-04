Previsione del prezzo Verizon Stock 2022, 2025, 2030

Se stai cercando le migliori previsioni azionarie di Verizon per il 2022-2030, continua a leggere. In questo articolo, stiamo dando un’occhiata alle azioni VZ per scoprire cosa hanno da dire gli esperti sulla sua futura performance dei prezzi.

Se hai intenzione di investire in azioni Verizon, ci sono molte cose che potresti dover sapere. Se il tuo obiettivo principale è investire a lungo termine, allora devi capire come cresceranno le azioni VZ nei prossimi anni prima di investire.

Questa guida discuterà la nostra previsione approfondita del prezzo delle azioni Verizon per i mesi e gli anni a venire, evidenziando le potenziali opportunità per il titolo VZ e rispondendo alle domande chiave relative agli investimenti di Verizon.

PREVISIONI SUI PREZZI DELLE AZIONI VERIZON 2022, 2023, 2025, 2030

Per aiutare a chiarire le prospettive a lungo termine di Verizon, di seguito è presentata una breve panoramica delle nostre previsioni e previsioni sui prezzi delle azioni VZ per gli anni a venire:

Fine del 2022 : Verizon Communications Inc. è una corperazione di alto livello e prevediamo che le sue entrate per l’anno in corso potrebbero essere migliori rispetto agli ultimi due anni. Ciò potrebbe aiutare a spingere il prezzo delle azioni VZ a $ 67 entro la fine di quest’anno.

In linea con le nostre tradizioni, non ti affretteremo attraverso il Previsioni per tutti gli anni in esame. Piuttosto, inizieremo con informazioni di base, discuteremo la storia dei prezzi delle azioni Verizon, prima di discutere le sue previsioni di prezzo per i prossimi anni. È importante leggere tra le righe per ottenere le informazioni che ti aiuteranno a prendere la decisione giusta.

Cosa devi sapere su Verizon

Verizon Communications Inc. è un conglomerato multinazionale americano di telecomunicazioni. Comunemente chiamata Verizon, la società è una componente aziendale del Dow Jones Industrial Average. È un conglomerato di alto livello nei settori delle telecomunicazioni e dei mass media. Sebbene si concentri maggiormente sulla telefonia mobile e sulla banda larga wireless, i suoi prodotti e servizi attraversano i servizi telefonici e Internet.

Verizon gestisce il più grande operatore wireless negli Stati Uniti. Semplicemente indicata come la rete mobile di Verizon, aveva ben 120,9 milioni di abbonati nel 2020. Si prevede che il numero sia aumentato in modo significativo ormai. È anche tra le più grandi società di telecomunicazioni, per fatturato. È stata anche elencata tra le prime 20 società Fortune 500 negli Stati Uniti per oltre 20 anni consecutivi.

Verizon è stata fondata nel 1983 come Bell Atlantic Corporation, una delle originali Regional Bell Operating Companies. Una serie di fusioni e consolidamenti ha visto la società cambiare il suo nome ufficiale da Bell Atlantic a Verizon Communications nel 2000. Il cambio di nome è stato ufficializzato dopo che la società originale si è fusa con GTE, un’altra importante compagnia telefonica all’epoca. Dopo aver cambiato nome, Verizon è diventata la più grande compagnia telefonica locale negli Stati Uniti.

Verizon · ha sede a Manhattan, New York City e serve gli Stati Uniti come mercato primario. Tuttavia, è un marchio globale che serve un mercato mondiale. I prodotti Verizon non sono limitati a telefoni fissi e cellulari. La società è coinvolta nella televisione via cavo, banda larga, IPTV, Internet, televisione digitale, media digitali e telematica. È stata in prima linea nelle innovazioni nel suo settore.

Verizon Communications Inc. gestisce due divisioni, ovvero Verizon Consumer e Verizon Business. Come suggeriscono i loro nomi, queste divisioni servono rispettivamente i consumatori e le imprese. Verizon ha anche una manciata di filiali, tra cui BlueJeans, TracFone wireless, Skyward, Visible e Yahoo (10%).

Verizon (VZ) Cronologia dei prezzi delle azioni

Sebbene la società originale sia stata costituita diversi anni prima e fosse diventata pubblica anche prima, Verizon Communications ha iniziato ufficialmente a negoziare sul mercato azionario nel 2000. Yahoo Finanza ha dati storici sui prezzi risalenti al 1980, ma ci concentreremo sui dati storici dei prezzi della nuova società costituita dopo la fusione nel 2000.

Le azioni Verizon (VZ) sono state scambiate sul mercato azionario per la prima volta il 3 luglio 2000 e il prezzo delle azioni era di $ 45,53 per azione. Il 1 ° dicembre 2000, il titolo ha aperto a $ 51,15, ha raggiunto un massimo di $ 53,40 e ha chiuso a $ 45,08 per azione.

Il 1 ° gennaio 2001, VZ ha aperto a $ 44,63 e ha chiuso a $ 49,42. Il 1 ° giugno 2001, ha aperto a $ 49,28 e ha chiuso a $ 48,11. Il 1 ° dicembre 2001, il titolo ha aperto a $ 42,36, ha raggiunto un massimo di $ 43,99 e ha chiuso a $ 42,68.

Nel 2002, il prezzo delle azioni Verizon è sceso considerevolmente da gennaio a ottobre. Il 1 ° ottobre 2002, il prezzo VZ ha aperto a $ 24,75 e ha chiuso a $ 33,96. Il 1 ° gennaio 2003, ha aperto a $ 35,21, ha raggiunto un massimo di $ 39,85 e ha chiuso a $ 34,43. Il 1 ° dicembre 2003, il titolo Verizon ha aperto a $ 29,38 e ha chiuso a $ 31,15. Non ci sono stati grandi cambiamenti nel 2004.

Il 1 ° gennaio 2005, il prezzo delle azioni Verizon ha aperto a $ 36,69 e ha chiuso a $ 32,01. Il 1 ° dicembre 2005, ha aperto a $ 28,98 e ha chiuso a $ 27,09. Il 1 ° giugno 2006, ha aperto a $ 28,31 e ha chiuso a $ 30,12. Il 1 ° giugno 2007, il titolo ha aperto a $ 40,64 e ha chiuso a $ 38,43. Il 1 ° gennaio 2008, ha aperto a $ 40,98 e ha chiuso a $ 36,25.

Il 1 ° gennaio 2009, il prezzo delle azioni Verizon ha aperto a $ 32,00 e ha chiuso a $ 28,01. Il 1 ° giugno 2010, ha aperto a $ 25,60 e ha chiuso a $ 26,28. Il 1 ° dicembre 2011, VZ ha aperto a $ 37,68, ha raggiunto un massimo di $ 40,25 e ha chiuso a $ 40,12. Il 1 ° giugno 2013, ha aperto a $ 48,43, ha raggiunto un massimo di $ 51,69 e ha chiuso a $ 50,34.

Il 1 ° gennaio 2014, il prezzo delle azioni Verizon ha aperto a $ 49,08 e ha chiuso a $ 48,02. Il 1 ° giugno 2015, ha aperto a $ 49,44 e ha chiuso a $ 46,61. Il 1 ° giugno 2016, ha aperto a $ 50,87, ha raggiunto un massimo di $ 55,95 e ha chiuso a $ 55,84. Il 1 ° dicembre 2016, VZ ha aperto a $ 49,80, ha raggiunto un massimo di $ 53,90 e ha chiuso a $ 53,38.

Il 1 ° gennaio 2017, il titolo Verizon ha aperto a $ 53,96, ha raggiunto un massimo di $ 54,83 e ha chiuso a $ 49,01. Il 1 ° gennaio 2018, ha aperto a $ 53,16, ha raggiunto un massimo di $ 54,77 e ha chiuso a $ 54,07. Il 1 ° dicembre 2018, il titolo ha aperto a $ 59,50 e ha chiuso a $ 56,22. Il 1 ° giugno 2019, VZ ha aperto a $ 54,68, ha raggiunto un massimo di $ 58,67 e ha chiuso a $ 57,13.

Il 1 ° gennaio 2020, il prezzo delle azioni Verizon ha aperto a $ 61,38 e ha chiuso a $ 59,44. Il 1 ° giugno 2020, ha aperto a $ 56,70, ha raggiunto $ 58,23 e alla fine ha chiuso a $ 55,13. Il 1 ° dicembre 2020, il titolo ha aperto a $ 60,43, ha raggiunto un massimo di $ 61,91 e ha chiuso a $ 58,75.

Il 1 ° gennaio 2021, le azioni Verizon hanno aperto il prezzo a $ 58,96, hanno raggiunto un massimo di $ 59,54 e hanno chiuso a $ 54,75. Il 1 ° giugno 2021, il titolo ha aperto a $ 56,75, ha raggiunto un massimo di $ 57,61 e ha chiuso a $ 56,03. Il 1 ° dicembre 2021, VZ ha aperto a $ 50,50, ha raggiunto un massimo di $ 53,34 e ha chiuso a $ 51,96.

Il 1 ° gennaio 2022, il titolo Verizon ha aperto a $ 52,07, ha raggiunto un massimo di $ 54,83 e ha chiuso a $ 53,23. Il 1 ° marzo 2022, ha aperto a $ 53,50, ha raggiunto un massimo di $ 55,39 e ha chiuso a $ 51,25 per azione.

Verizon (VZ) Previsioni sui prezzi delle azioni

Come investimento a lungo termine, prevede che Verizon potrebbe funzionare molto meglio. Secondo le sue previsioni, il valore del titolo Verizon VZ potrebbe salire a $ 67 entro la fine del 2022, salendo a $ 75 nel 2023 e raggiungendo un prezzo medio di $ 82 entro il 2025. Si tratta di un aumento costante di oltre il 70%.

Prima di approfondire completamente le previsioni sui prezzi delle azioni di Verizon (VZ), è pertinente notare che le previsioni dei prezzi non sono profezie infallibili. Piuttosto, sono proiezioni fatte analizzando i dati di prezzo di un asset e considerando altri fattori che possono influenzare il prezzo. Pertanto, è meglio prendere le seguenti previsioni e previsioni sui prezzi VZ come suggerimenti di esperti su quale potrebbe essere il prezzo in futuro.

Verizon Previsione del prezzo delle azioni 2022

Dalla sezione della cronologia dei prezzi, puoi notare che le azioni Verizon sono cresciute a un ritmo piuttosto deludente. Anche se non possiamo etichettarlo come uno stock scadente, le sue prestazioni lasciano così tanto a desiderare. Anche entro i primi tre mesi di quest’anno, il 2022, il titolo ha fluttuato regolarmente senza alcuna crescita tangibile.

Nei restanti mesi del 2022, si prevede che le azioni Verizon cresceranno a un ritmo lento, ma ci sarà sicuramente una differenza di prezzo prima della fine dell’anno. Si prevede che la VZ raggiungerà $ 54,68 prima della fine di giugno 2022. Entro dicembre 2022, si prevede che il titolo raggiungerà $ 67,19.

Verizon (VZ) Previsioni mensili sui prezzi delle azioni per il 2022

Hai intenzione di acquistare azioni Verizon nel 2022? È importante capire come è probabile che il prezzo del titolo si muova nei restanti mesi dell’anno. Discuteremo subito le nostre previsioni.

Nell’aprile 2022, si prevede che le azioni Verizon registreranno un prezzo minimo di $ 49,86 e un prezzo massimo di $ 52,08. Nel maggio 2022, il titolo dovrebbe registrare un prezzo minimo di $ 50,89 mentre il prezzo massimo dovrebbe essere nella regione di $ 54,09.

Nel giugno 2022, il nostro prezzo previsto per le azioni Verizon è un prezzo minimo di $ 51,87 e un prezzo massimo di $ 54,68. A luglio, VZ dovrebbe essere scambiato per un prezzo minimo di $ 51,94 e un prezzo massimo di $ 54,87. Nell’agosto 2022, si prevede che i prezzi minimi e massimi delle azioni Verizon saranno rispettivamente di $ 52,17 e $ 55,62. A settembre, il prezzo minimo sarà di $ 52,46 mentre il prezzo massimo sarà di $ 55,87.

Nell’ottobre 2022, si prevede che il prezzo minimo delle azioni Verizon sarà di $ 52,43 mentre il prezzo massimo sarà di $ 55,93. A novembre, si prevede che le azioni Verizon saranno scambiate per un prezzo minimo di $ 52,59 e un prezzo massimo di $ 56,64. Nel dicembre 2022, si prevede che le azioni Verizon (VZ) saranno scambiate per un prezzo minimo di $ 52,73 e un prezzo massimo di $ 67,19.

Verizon Previsione prezzo azioni 2023

Sebbene Verizon sia una delle migliori società di telecomunicazioni, il prezzo delle sue azioni non è cresciuto a un ritmo notevole. Uno dei motivi principali di ciò è che la società paga regolarmente dividendi. Non ci aspettiamo alcun cambiamento importante nella sua cultura, quindi il prezzo del titolo continuerà a crescere gradualmente.

Nel 2023, si prevede che le azioni Verizon registreranno un prezzo minimo di $ 58,72. Questo prezzo minimo sarà probabilmente registrato durante i primi due mesi o entro i primi sei mesi. Il titolo VZ salirà quindi e raggiungerà un prezzo massimo di $ 74,80 prima che l’anno finisca.

Verizon Previsione prezzo delle azioni 2024

Nel 2024, prevediamo anche che Verizon pagherà dividendi al momento opportuno e quindi il prezzo del titolo registrerà alcuni miglioramenti. È possibile che il prezzo del titolo possa scendere un po ‘, ma siamo ottimisti e conservatori allo stesso tempo.

Secondo le nostre previsioni sul prezzo delle azioni Verizon per il 2024, il prezzo delle azioni VZ sarà probabilmente scambiato per un valore minimo di $ 74,81 durante tutto l’anno. Si prevede che l’esitmate massimo sarà fino a $ 82,75 per azione. Il prezzo medio del titolo dovrebbe essere nella regione di $ 78,46 per azione.

Verizon Stock Price Forecast 2025: prospettive a lungo termine

Verizon è una grande azienda con un enorme potenziale. È uno dei più grandi conglomerati di telecomunicazioni in America e prevediamo che crescerà significativamente la sua infrastruttura e la sua base di consumatori entro il 2025. C’è anche una buona probabilità che un miglioramento della sua infrastruttura e della sua base di consumatori avrà un impatto positivo sul prezzo delle sue azioni.

Nel 2025, le nostre previsioni mostrano che il prezzo minimo delle azioni Verizon (VZ) sarà nella regione di $ 77,28. Si prevede che il prezzo massimo sarà scambiato intorno a $ 87,75 e ci aspettiamo che il prezzo medio raggiunga la soglia di $ 82,00 per azione.

Verizon Previsione prezzo delle azioni 2026

Le entrate di Verizon sono aumentate a un ritmo rispettabile per diversi anni. Entro il 2026, riteniamo che le finanze dell’azienda saranno ancora migliori. Con le entrate che crescono a un ritmo interessante, è probabile che il prezzo delle azioni Verizon aumenti man mano che più investitori si precipitano a trarne vantaggio.

Secondo le nostre previsioni di prezzo delle azioni Verizon (VZ) per il 2026, il prezzo minimo dovrebbe essere nella regione di $ 85,21. Si prevede inoltre che il prezzo massimo delle azioni VZ sarà di $ 97,85. Il prezzo medio dovrebbe essere nella regione di $ 92,06 per azione.

Verizon Previsione prezzo delle azioni 2027

Sei un investitore azionario a lungo termine? Puoi investire in azioni Verizon e aspettare 5 anni prima di incassare? Quindi il 2027 è probabilmente l’anno che ti interessa di più. Cinque anni sono abbastanza tempo perché qualsiasi investimento decente diventi più prezioso e crediamo che VZ varrà molto di più per allora. Devi anche aver ricevuto così tanto come dividendi entro il 2027.

Secondo il risultato della nostra analisi e dei sentimenti di mercato, il titolo Verizon (VZ) dovrebbe essere scambiato per un prezzo minimo di $ 88,73 per azione. Il prezzo massimo è previsto fino a $ 99,43. Il prezzo medio durante tutto l’anno potrebbe essere nella regione di $ 84,26 per azione.

Verizon Previsione prezzo azioni 2028

Nel corso degli anni, Verizon Communications Inc. ha effettuato diverse acquisizioni. Prevediamo che l’azienda farà molte altre acquisizioni nel prossimo anno per servire meglio i propri clienti e posizionarsi per trarre vantaggio da un mercato in crescita. Tali notevoli miglioramenti avranno probabilmente effetti positivi sul prezzo delle sue azioni.

Nel 2028, le nostre previsioni mostrano che il prezzo minimo della previsione delle azioni Verizon potrebbe essere di $ 98,96. Il prezzo massimo è previsto nella regione di $ 92,05. Il prezzo medio del titolo VZ per l’anno potrebbe essere scambiato a $ 85,01 per azione.

Verizon Previsione prezzo azioni 2029

Verizon ha quello che serve per rimanere ai vertici delle industrie delle telecomunicazioni e dei mass media negli Stati Uniti. L’azienda ha anche quello che serve per espandersi ulteriormente e guadagnare più clienti internazionali. È già riconosciuto come un marchio globale e prevediamo ulteriori espansioni che potrebbero potenzialmente avere un enorme impatto sul prezzo delle sue azioni.

Nel 2029, si prevede che le previsioni di Verizon Stock (VZ) saranno scambiate per un prezzo minimo di $ 103,58 per azione. Si prevede inoltre che il titolo raggiungerà un prezzo massimo di $ 115,81. Il prezzo medio per l’anno dovrebbe essere nella regione di $ 106,73 per azione.

Verizon Price Forecast Prospettive a lungo termine: 2030

Come ogni altra multinazionale di alto livello negli Stati Uniti, Verizon Communications Inc. deve avere piani strategici che si estendono fino al 2030. Da parte nostra, ci aspettiamo che l’azienda implementi diversi prodotti e servizi meravigliosi che miglioreranno significativamente la sua reputazione, le entrate, i guadagni e la valutazione. Crediamo anche che il prezzo delle sue azioni varrà molto di più di quello che è ora.

Secondo le nostre previsioni prudenti, il prezzo minimo delle azioni Verizon nel 2030 non sarà inferiore a $ 107,34. Prevediamo inoltre che il prezzo massimo sarà fino a $ 127,79 nel 2030. Il prezzo medio delle azioni Verizon per l’anno dovrebbe essere nella regione di $ 117,37 per azione.

Dovresti investire in azioni Verizon (VZ)?

Se decidi di giudicare dal modo in cui il prezzo delle azioni Verizon è cresciuto negli ultimi 22 anni o giù di lì, non sarai entusiasta di acquistarlo. Ma se consideri quanto spesso la società paga dividendi, saprai che si tratta di un azioni a reddito.

Quindi le azioni Verizon (VZ) sono un acquisto? Ci sono diversi motivi per fidarsi di Verizon e acquistare le sue azioni. L’azienda è ben posizionata per trarre vantaggio da qualsiasi nuova tendenza nel settore delle telecomunicazioni. Ha fatto davvero bene in passato e ha tutto ciò che serve a una grande azienda per crescere ulteriormente in futuro. Crediamo che la società crescerà e i suoi azionisti guadagneranno di più dall’investimento nei prossimi anni.

Previsione del prezzo delle azioni Verizon – Conclusione

Venendo a come il prezzo delle azioni Verizon può esibirsi negli anni a venire, abbiamo tutte le ragioni per credere che funzionerà bene. Le nostre previsioni mostrano che il titolo diventerà molto più prezioso di quello che abbiamo ora in pochi anni a venire. Acquistare ora che il prezzo è basso ti dà maggiori possibilità di guadagnare alla grande.

Sebbene le azioni Verizon debbano essere considerate rischiose come qualsiasi altra azione, è importante affermare che è relativamente sicura. Sebbene sia volatile, non perde troppo valore alla volta. È anche un titolo che produce entrate, quindi La tua reddito passivo diminuirà a poco a poco poiché ti aspetti che il tuo investimento cresca nel tempo.

Domande frequenti

Sei disposto a investire in azioni Verizon Communications Inc. ma hai bisogno di risposte ad alcune domande urgenti? Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni che riceviamo sugli investimenti e le previsioni sui prezzi delle azioni Verizon:

Le azioni Verizon (VZ) sono un investimento redditizio?

Sì, le azioni Verizon sono un investimento redditizio. Sebbene non sia cresciuto a una velocità spettacolare, è sempre stato un titolo a rendimento da dividendi. Se investi, puoi essere sicuro del reddito passivo regolare dal titolo. Le nostre previsioni mostrano anche che il valore aumenterà con il tempo, quindi è un investimento redditizio.

Le azioni Verizon sono un buon investimento per il futuro?

Sì, le azioni Verizon sembrano un solido investimento per il futuro. L’azienda è una delle migliori società e crediamo che funzionerà ancora meglio in futuro. Anche il valore delle sue azioni salirà nei prossimi anni.

Le azioni Verizon saliranno?

Sì, le azioni Verizon (VZ) aumenteranno in futuro. Le nostre previsioni mostrano che il prezzo massimo del titolo il prossimo anno sarà di $ 75. Nei prossimi 5 anni, si prevede inoltre che il prezzo massimo di VZ sarà di $ 85. Nel 2030, si prevede ugualmente che il prezzo massimo del titolo sarà fino a $ 117 per azione.

Le azioni Verizon (VZ) possono raggiungere $ 100?

Sì, le azioni Verizon possono raggiungere $ 100 se continuano a salire. Quello che al momento non sappiamo è quando il titolo raggiungerà il segno. Quello che sappiamo è che ha il potenziale per raggiungere e superare tale importo.

Le azioni Verizon (VZ) possono raggiungere $ 1000?

È possibile che le azioni Verizon raggiungano $ 1000 in futuro, ma ci vorranno diversi anni, forse decenni. Non possiamo escludere la possibilità, ma la realtà è che ci vorranno molti decenni.

Quanto varranno le azioni VZ nel 2025?

Secondo le nostre previsioni, il prezzo minimo del titolo Verizon nel 2025 sarà di $ 77 mentre il prezzo massimo sarà di $ 87.

Quale sarà il prezzo delle azioni Verizon nei prossimi dieci anni?

Sebbene questo articolo di previsione non copra dieci anni, abbiamo dati sufficienti per sapere che le azioni Verizon (VZ) potrebbero valere qualcosa tra $ 130 e $ 140 per azione.

Verizon (VZ) può crollare le azioni?

No, non secondo le nostre previsioni, almeno. Verizon è una multinazionale di alto livello e uno dei più grandi conglomerati di telecomunicazioni negli Stati Uniti. Non vediamo la società scendere in qualsiasi momento e non vediamo il suo titolo crollare in futuro.

Le azioni Verizon sono un investimento rischioso?

Verizon può essere classificato insieme ad altri titoli come un investimento rischioso. Tuttavia, osservare la chiusura delle scorte può mostrarti che è relativamente sicuro.