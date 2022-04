Come trasferire Bitcoin da Coinbase a Kraken e viceversa

Coinbase e Kraken sono entrambi tra i primi cinque scambi di criptovaluta per volume di scambi normalizzato, secondo Coingecko. In termini di liquidità, Coinbase è al di sopra di Kraken. D’altra parte, Kraken offre più coppie di trading e un diverso set di funzionalità rispetto al suo concorrente.

Alcune persone pensano a Coinbase come a uno scambio “gateway” in cui possono acquisire bitcoin rapidamente e facilmente, mentre Kraken è più adatto agli utenti crittografici esperti. Trasferire il tuo Bitcoin da Coinbase a Kraken è un processo molto semplice che esamineremo in questo articolo.

Kraken è noto per essere uno degli scambi di criptovaluta più sicuri con una grande quantità di liquidità. Poiché offre una gamma così diversificata di coppie di trading, non sorprende che molti trader che hanno già utilizzato Coinbase vorranno provare a fare trading sullo scambio Kraken ad un certo punto nel tempo.

Kraken è uno scambio di criptovaluta che offre anche conti a margine, futures, staking e altri servizi. Coinbase ha anche funzionalità di trading, staking e istituzionali, ma potrebbe essere un’opzione migliore per i nuovi arrivati. Kraken ha i migliori costi, tuttavia, Coinbase è eccellente per i principianti per l’archiviazione digitale.

Secondo diverse fonti, l’interfaccia utente di Kraken è uno dei motivi per cui i trader alle prime armi scelgono di iniziare la loro avventura di trading su Coinbase.

Sebbene questa affermazione sia discutibile, si dice che l’interfaccia di Kraken sia eccessivamente complicata. Vedrai che spostare Bitcoin da Coinbase a Kraken non è difficile. A causa dei cambiamenti nell’interfaccia utente di Coinbase, diversi vecchi tutorial sono diventati obsoleti.

Ad esempio, iniziano tutti con lo stesso suggerimento: vai alla pagina Account di Coinbase. Non c’è più una scheda per questo sul sito web di scambio. Il pulsante Invia è stato descritto come un pulsante con il simbolo di un aereo di carta dalle istruzioni.

Tale icona non esiste più; è stato eliminato. Questa guida aggiornata contiene informazioni aggiornate.

Guida passo passo

Le seguenti procedure devono essere seguite per trasferire BTC da Coinbase a Kraken:

Per iniziare, devi prima acquisire un indirizzo BTC a cui Coinbase invierà i fondi. Vale la pena notare che Bitcoin sullo scambio Kraken è indicato come XBT piuttosto che il più popolare BTC. Non fatevi ingannare! Per iniziare, vai allo scambio Kraken e fai clic sulla scheda Finanziamenti. Si trova nell’angolo in alto a destra della home page, nel menu orizzontale.

Tutte le fasi rimanenti saranno completate su Coinbase. Su Coinbase, vai alla scheda Portfolio.

Scegli il tuo portafoglio Bitcoin e fai clic sul pulsante “Invia”, quindi compila la sezione Importo della finestra pop-up con la quantità di BTC che desideri inviare.

L’indirizzo Kraken BTC (che è stato raccolto durante il passaggio 1) deve quindi essere inserito nella casella Destinatario.

Inoltre, è necessario specificare la quantità di BTC che deve essere inviata da Coinbase a Kraken. È ora di premere il pulsante Continua dopo aver inserito la posizione e scelto l’importo. Questo è l’ultimo passo.

Quando si effettuano trasferimenti di bitcoin, è fondamentale essere cauti quando si compilano gli indirizzi e le quantità. Ricorda che il libro mastro Bitcoin è immutabile e gli atti sono irreversibili. È preferibile ricontrollare le informazioni prima di fare clic su OK, quindi scoprire che il denaro è stato inviato all’indirizzo sbagliato.

Un altro errore comune è l’utilizzo dell’indirizzo di criptovaluta sbagliato. Gli indirizzi Bitcoin (BTC o XBT) differiscono dagli indirizzi Bitcoin Cash (BCH), ad esempio. Assicurati di utilizzare l’indirizzo corretto per la valuta che stai cercando. È anche una buona idea controllare gli stati delle transazioni per vedere se l’attività è stata completata interamente o se è necessario attendere più a lungo se la transazione è ancora in sospeso. Se lo stato In sospeso rimane per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario contattare il servizio clienti dello scambio.

Cosa fare se le monete non hanno colpito il portafoglio?

La transazione potrebbe richiedere molto tempo. Di solito ci vogliono da 30 minuti a molte ore. Di conseguenza, è meglio non agitarsi troppo se la transazione non termina subito o addirittura entro un’ora. Se il denaro non è arrivato nel tuo portafoglio Kraken dopo due ore, è il momento di cercare assistenza. Lo stato della transazione può essere visualizzato nella sezione Transazioni recenti della scheda Portafoglio.

Se lo stato della transazione su Coinbase è “in sospeso”, è meglio contattare lo staff di supporto di Coinbase perché i fondi sono probabilmente ancora in possesso di Coinbase. Il pulsante di aiuto può trovarsi sul lato destro della parte inferiore della pagina in qualsiasi (!) pagina del sito Web Coinbase.

Se la transazione su Coinbase è stata contrassegnata come “Completa”, ma i bitcoin devono ancora arrivare nel portafoglio Kraken, è tempo di contattare lo staff di supporto Kraken. Molto probabilmente, ora è loro responsabilità eseguire la transazione o spiegare perché le attività devono ancora apparire nel conto. Il pulsante Contatto nella parte inferiore della home page può essere utilizzato per contattare il servizio clienti.

Va bene contattare entrambi gli scambi se non sei sicuro di quale abbia i fondi. È fondamentale fornire al personale di supporto tutte le informazioni pertinenti, come la data e l’ora del trasferimento, lo stato della transazione su entrambi gli scambi, il numero di bitcoin trasmessi, il nome dell’account e così via. Migliorerà la probabilità che il team di supporto abbia abbastanza informazioni per trovare le tue monete.

Un breve riepilogo

Ecco una rapida carrellata. Il riepilogo è sotto forma di una sequenza di schede e pulsanti per la vostra convenienza.

Finanziamento > deposito > generare un nuovo indirizzo su Kraken (annotarlo, copiarlo o utilizzare un codice QR)

Su Coinbase, vai su Portfolio > Bitcoin > Invia (importo) > Destinatario (copia e incolla l’indirizzo) > Continua

Come trasferire Bitcoin da Kraken a Coinbase?

Ora capiamo come spostare Bitcoin da Coinbase a Kraken. Non è difficile fare il contrario. Fatta eccezione per i titoli di alcune schede e pulsanti, la procedura è quasi identica. Ecco una guida rapida:

Su Coinbase: Portfolio > pulsante Bitcoin > Receive (il nuovo indirizzo può essere annotato, copiato o scansionato come codice QR)

Su Kraken: vai su Finanziamento > Prelievo > Aggiungi un indirizzo (inserisci qui l’indirizzo del tuo portafoglio Coinbase) > Guarda il pulsante Prelievo > pulsante per confermare il prelievo

Come trasferire altre monete?

Trasferire Ethereum, Ripple, Zcash, Litecoin, Bitcoin Cash e altre valute da Kraken a Coinbase o viceversa non è difficile se sai già come inviare Bitcoin. Puoi seguire gli stessi passaggi se desideri utilizzare una moneta diversa invece di Bitcoin. Gli indirizzi avranno un aspetto diverso da quelli Bitcoin, questo è intenzionale e non sempre un errore con il testo.

Trasferimento di Ethereum da Coinbase a Kraken:

Su Kraken: finanziamento > deposito > generare un nuovo indirizzo (annotarlo, copiarlo o utilizzare un codice QR)

Su Coinbase: Portfolio > Ethereum > Invia (specifica l’importo) > Destinatario (incolla l’indirizzo) > Continua

Trasferimento di Ethereum da Kraken a Coinbase:

Su Coinbase: Portfolio > pulsante Ethereum > Receive (il nuovo indirizzo può essere annotato, copiato o scansionato come codice QR)

Su Kraken: pulsante > Prelievo > Aggiungi indirizzo (incolla l’indirizzo Coinbase) > pulsante Rivedi prelievo > pulsante Conferma prelievo

Trasferimento di Ripple da Coinbase a Kraken:

Su Kraken: finanziamento > deposito > generare un nuovo indirizzo (annotarlo, copiarlo o utilizzare un codice QR)

Su Coinbase: Portfolio > Ripple > Invia (specifica l’importo) > Destinatario (incolla l’indirizzo) > Continua

Trasferimento di Ripple da Kraken a Coinbase:

Su Coinbase: Portfolio > pulsante Ripple > Receive (il nuovo indirizzo può essere annotato, copiato o scansionato come codice QR)

Su Kraken: pulsante > Prelievo > Aggiungi indirizzo (incolla l’indirizzo Coinbase) > pulsante Rivedi prelievo > pulsante Conferma prelievo

Trasferimento di Litecoin da Coinbase a Kraken:

Su Kraken: finanziamento > deposito > generare un nuovo indirizzo (annotarlo, copiarlo o utilizzare un codice QR)

Su Coinbase: Portfolio > Litecoin > Invia (specifica l’importo) > Destinatario (incolla l’indirizzo) > Continua

Trasferimento di Litecoin da Kraken a Coinbase:

Su Coinbase: Portfolio > pulsante Litecoin > Receive (il nuovo indirizzo può essere annotato, copiato o scansionato come codice QR)

Su Kraken: pulsante Prelievo > di finanziamento > Aggiungi indirizzo (incolla l’indirizzo del portafoglio Coinbase) > pulsante Rivedi prelievo > pulsante Conferma prelievo

Conclusione

Come puoi vedere, spostare bitcoin e altre criptovalute da Coinbase a Kraken e viceversa è un’operazione semplice. L’aspetto più importante e difficile è quello di mantenere l’attenzione per evitare errori di battitura nell’indirizzo e nella confusione valutaria.

Il modo migliore per farlo è copiare e incollare l’indirizzo piuttosto che digitarlo. vSiamo sperare che questo tutorial ti aiuti a completare il lavoro in modo rapido ed efficiente.