Come funziona l’abbonamento consentless per chi rifiuta i cookie

Scopri l’abbonamento consentless: un’opzione a basso costo che permette di evitare i cookie di profilazione e di continuare a leggere i contenuti del sito con limiti e condizioni specifiche

Se hai deciso di non dare il consenso ai cookie di profilazione e di tracciamento, esiste un’alternativa a pagamento pensata per mantenere l’accesso ai contenuti: l’abbonamento Consentless. Questa formula permette di navigare il sito evitando il monitoraggio pubblicitario, rispettando così la scelta di non essere profilati, pur garantendo la fruizione di notizie e servizi con alcune limitazioni operative.

L’abbonamento si propone come una soluzione pratica per chi preferisce la propria privacy ma non vuole rinunciare totalmente all’informazione online. Di seguito sono spiegati il funzionamento, i limiti, il tipo di pubblicità che rimane e le modalità di sottoscrizione, in modo da offrire una panoramica completa prima di decidere.

Dettagli dell’abbonamento consentless e condizioni principali

L’abbonamento Consentless è offerto a un costo annuo accessibile e consente l’accesso ai contenuti del sito senza dover prestare il consenso ai cookie di profilazione. La formula è pensata per sostituire l’esperienza che normalmente si ottiene concedendo i cookie pubblicitari e di tracciamento, pur mantenendo alcune differenze operative rispetto a un accesso non vincolato.

Durata e rinnovo

La sottoscrizione ha una durata annuale e non prevede il rinnovo automatico: significa che alla scadenza l’utente deve decidere se rinnovare manualmente. Questo aspetto permette di controllare periodicamente l’abbonamento e di scegliere in autonomia se proseguire con il servizio senza essere vincolati a rinnovi non desiderati.

Accesso e limiti d’uso

Con il piano Consentless è possibile leggere tutti i titoli del sito, ma l’apertura dei contenuti è soggetta a un limite: si possono consultare fino a 10 contenuti ogni 30 giorni compresi nell’offerta. Al raggiungimento del limite, un avviso pop-up informerà l’utente che ha esaurito i contenuti disponibili per il periodo di 30 giorni; a quel punto sarà necessario attendere il nuovo ciclo di 30 giorni per aprire ulteriori contenuti inclusi nell’abbonamento.

Tipologia di pubblicità e servizi complementari

Anche con il piano Consentless resta presente della pubblicità ma essa è diversa da quella mostrata agli utenti che hanno acconsentito alla profilazione: gli annunci non saranno personalizzati in base ai comportamenti di navigazione, poiché viene escluso il tracciamento pubblicitario. Inoltre, non sarà possibile gestire le preferenze di profilazione tramite il pannello dedicato, dato che la sottoscrizione stessa nasce dall’intento di evitare la profilazione.

Newsletter e contenuti editoriali

Chi aderisce al piano ha comunque la possibilità di iscriversi alle newsletter tematiche curate dalle redazioni, ricevendo aggiornamenti e sommari su argomenti specifici. Questo servizio mantiene la sua utilità per chi desidera restare informato senza accettare la profilazione, e rappresenta un canale alternativo per fruire dei contenuti più rilevanti.

Come scegliere e quali documenti leggere prima della sottoscrizione

Prima di procedere con l’abbonamento è consigliabile consultare le Condizioni Generali di Servizio la Cookie Policy e l’Informativa Privacy. Questi documenti chiariscono gli aspetti legali e operativi del contratto, specificano i diritti dell’utente e spiegano come vengono gestiti i dati personali anche in assenza di cookie di profilazione. Leggere con attenzione le condizioni permette di evitare sorprese e di comprendere appieno i limiti del piano.

La scelta tra rifiutare i cookie e sottoscrivere un abbonamento come il Consentless dipende dall’equilibrio personale tra tutela della privacy e necessità di accesso illimitato ai contenuti. L’offerta si rivolge a chi desidera ridurre il tracciamento ma non rinunciare del tutto all’informazione digitale, proponendo una soluzione intermedia: un prezzo annuale contenuto, limiti di fruizione ben definiti e annunci non profilati.

Infine, gli utenti che preferiscono eliminare qualunque limite possono scegliere altri piani di abbonamento messi a disposizione, valutando costi e benefici diversi. La trasparenza sulle condizioni e la possibilità di consultare tutti i dettagli contrattuali rendono la scelta più consapevole e aderente alle esigenze individuali.