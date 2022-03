Come funzionano i bot di trading crittografico?

I bot di trading crittografico sono programmi software in grado di eseguire automaticamente operazioni per conto dell’utente. Possono essere programmati per il trading 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana e possono essere impostati per acquistare o vendere a determinati prezzi.

I robot di trading sono progettati per funzionare su tutti i principali scambi di criptovaluta, ma non possono leggere il mercato come fanno gli umani.

Esistono due tipi di bot di trading crittografico: quelli che commerciano in base all’analisi tecnica e quelli che commerciano in base all’analisi fondamentale. Il primo è di solito più popolare tra i trader in quanto fornisce segnali su quando acquistare o vendere monete specifiche.

Questi ultimi sono meno popolari perché richiedono più ricerca e conoscenza dei fondamentali della moneta prima di acquistarli o venderli.

I vantaggi dei bot

I robot di trading di criptovalute aiutano i trader in vari modi. Possono fornire liquidità eseguendo ordini che altrimenti rimarrebbero insoddisfatti, possono fornire stabilità dei prezzi piazzando ordini limite a intervalli prestabiliti, possono aiutare i trader a gestire il loro rischio eseguendo operazioni in modo più disciplinato di quanto potrebbero fare loro stessi e possono aiutare i trader a ridurre al minimo il tempo trascorso sul mercato.

Risparmio di tempo

I robot di trading crittografico possono automatizzare il processo di trading delle criptovalute. Possono anche eseguire operazioni per conto di un utente. I robot di trading crittografico sono programmati per acquistare e vendere criptovalute in base a determinati criteri. Ciò può includere prezzo, tempo, volume o qualsiasi altro numero di fattori in cui l’utente decide di programmare. Il bot di trading crittografico più popolare è il bot TradeSanta disponibile per Windows e macOS.

È anche disponibile come applicazione basata sul web per coloro che preferiscono non installarlo sul proprio computer.

Taglia la routine

I bot crittografici rendono il trading facile per molti trader. I robot crittografici intraprendono anche la maggior parte del lavoro di gambe per te, abbassando la barriera all’ingresso e permettendoti di fare molti più soldi attraverso i token di trading. Il trading nel mercato delle criptovalute è noto per la sua grande volatilità e può essere significativamente faticoso, richiedendo una buona dose di tempo dedicato alla ricerca di tendenze attuali, circostanze di mercato ed eventi imminenti. I bot di trading di criptovaluta automatizzati possono essere davvero utili nella tua routine di trading. Non è necessario effettuare ogni ordine da soli perché il bot si occupa della maggior parte del lavoro.

Su TradeSanta, gli utenti con poca o nessuna comprensione della codifica possono creare il proprio bot selezionando da una serie di indicazioni e parametri. Possono iniziare a fare trading in pochi secondi senza dover approfondire troppo le sfumature di come o perché funziona la programmazione del mercato delle criptovalute.

Aiuta a fare trading con la mente lucida

Il trading con i robot crittografici può aiutarti a prendere decisioni più calcolate su quando investire i tuoi soldi. Quando guardi il mercato cadere e non ci sei dentro, hai una reazione emotiva. Quando ciò accade, i piani e le metodologie possono essere abbandonati e le probabilità di successo sono ridotte.

I bot di trading di criptovaluta sono impersonali ed eseguono sempre l’algoritmo pre-programmato. Non lasciano mai che le loro emozioni interferiscano con il loro commercio. Pertanto, hanno meno probabilità di impegnarsi in comportamenti irrazionali. I trader hanno emozioni proprie, ma queste emozioni possono svolgere un ruolo cruciale nel successo del trading. È un ottimo punto di partenza per le persone che sono nuove alla criptovaluta e vogliono iniziare a fare trading senza lo stress di avere i loro soldi in uno scambio senza assicurazione o protezione legale.

Rende il trading più veloce

Può essere necessario del tempo per effettuare un ordine manualmente, ma il bot lo fa dieci volte più velocemente. Quando i servizi dei commercianti umani non sono all’altezza dei programmi per computer, sono sempre vincolati. I bot possono effettuare diverse transazioni in una frazione di secondo, che è solo circa un milionesimo di secondo. Ci vorrà molto tempo per farlo in modo coerente se lo fai manualmente. L’assistente di Intelligenza Artificiale non solo organizzerà le tue transazioni, ma sceglierà anche quella migliore per te. Ciò ti consente di concentrarti su altre parti della tua attività.

Conclusione

I robot di trading possono essere incredibilmente favorevoli al tuo trading quotidiano se implementati in modo appropriato. Un bot di trading crittografico è uno strumento eccellente per risparmiare tempo ed evitare lo stress. Ti consente di guardare il mercato e ricevere avvisi quando l’accordo commerciale esistente è il più grande. I robot di trading sono molto più veloci di qualsiasi trader umano e questo ti dà la leva di cui avresti bisogno per realizzare profitti sul mercato.