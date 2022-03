Cosa sono gli Airdrops?

Gli airdrop sono un metodo per distribuire token a utenti o potenziali utenti. Più recentemente, sono stati utilizzati per creare DAO trasferendo proprietà e responsabilità da un team principale ai suoi utenti decentralizzati.

Possono essere utilizzati per fare una serie di cose diverse:

Premia i clienti fedeli

Genera entusiasmo intorno a un progetto

Identificare potenziali clienti aperti a nuovi prodotti o servizi

Incentiva i follower a svolgere determinate attività che aiutano il progetto a crescere, sia che si tratti di condividere post sui social media o di creare un account su una piattaforma.

Chi ha avuto l’idea?

Non è chiaro chi abbia specificamente inventato il concetto di airdrop. OmiseGO, un servizio bancario basato su Ethereum, ha rivendicato il credito per la tecnica nel 2017 dopo aver distribuito i suoi token ai follower.

Come funzionano gli airdrop?

Esistono in genere due tipi diversi:

Annunciato : gli Airdrop con una data e un intervallo di tempo fissi per il rilascio sono progettati per generare buzz tra la comunità crittografica e spesso hanno attività specifiche allegate per essere idonee.

: gli Airdrop con una data e un intervallo di tempo fissi per il rilascio sono progettati per generare buzz tra la comunità crittografica e spesso hanno attività specifiche allegate per essere idonee. Senza preavviso: questi airdrop comportano la selezione degli indirizzi dei portafogli e il rilascio casuale dei token senza che l’utente sappia da dove provengono. Questi sono in genere utilizzati per sorprendere e deliziare i clienti.

Come li scopri?

Un’industria artigianale di forum è sorta per aiutare le persone a scoprire come prendere parte agli airdrop. Le aziende utilizzano anche i propri canali di distribuzione come Telegram e Medium per informare gli utenti dei prossimi drop.

Chi utilizza airdrops?

È popolare per progetti grandi e piccoli. Binance, uno dei più grandi scambi al mondo, ha utilizzato la tecnica nel 2017 per aumentare la consapevolezza. Dfinity un progetto blockchain di contratti intelligenti ha dato via l’equivalente di $ 35 milioni di token in un airdrop.

Nel 2020, lo scambio decentralizzato Uniswap ha creato e distribuito token UNI a chiunque avesse utilizzato il servizio. L’obiettivo era quello di decentralizzare il protocollo DEX.

I titolari di UNI ora votano su cosa fare con i token UNI nella loro tesoreria e quali modifiche apportare al protocollo.

Allo stesso modo, le persone con un indirizzo web Ethereum Name Service hanno ricevuto un airdrop nel 2021 mentre quel protocollo si muoveva verso il decentramento.

Lo sapevi che?

Quando Uniswap ha lanciato 400 token UNI a ciascun indirizzo affiliato a settembre 2020, i token sono stati valutati tra $ 3 e $ 4. Al loro apice, nel maggio 2021, sono stati venduti per quasi $ 45.

Limitazioni con airdrop

Con l’aumento della popolarità degli airdrop, sono aumentate anche le preoccupazioni sulla loro validità come modo per costruire una comunità. Alcuni critici hanno affermato che la natura indiscriminata della distribuzione di token fa poco per promuovere una comunità attiva.

Molti destinatari di airdrop si aggrappano ai token e fanno poco per mantenere e far crescere la rete dopo che il ronzio iniziale svanisce. Negli Stati Uniti, la pratica ha sollevato domande sulle passività fiscali e se ammontano a reddito o plusvalenze.

Inoltre, alcuni all’interno di Web3 percepiscono che le persone non si preoccupano dei progetti ma vogliono solo risorse che possono scambiare per denaro. Progetti come MetaMask e OpenSea, ad esempio, sono stati inondati di chiamate per tokenizzare i loro progetti e token airdrop agli utenti.

Il futuro

Gli airdrop sono diventati una forma sempre più popolare di marketing per i progetti blockchain e di bootstrap per i progetti sulla strada per diventare DAO. Tuttavia, la regolamentazione degli Stati Uniti potrebbe rendere difficile per i progetti americani offrire lanci aerei.

Un approccio più ponderato alla distribuzione dei token sembra essere dove sta andando l’industria. Ma per ora, la popolarità degli airdrop continua.